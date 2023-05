Jasper Pääkkönen ja Veikko Lesonen suunnittelevat Inarijärven rannalle omia luksushotellihankkeitaan. Rikkaat matkailijat ovat valmiita maksamaan tuhansia euroja yöstä kokeakseen Lapin luonnon, mutta luonnonsuojelijoiden mielestä järven rannat tulisi säilyttää erämaana.

Inari

– Me taistelimme erämaiden puolesta – voitimme. Me taistelimme Vuotosta vastaan – voitimme. Ja me perkele voitamme tämänkin!

Harald Helanderin, 89, ääni on päättäväinen, ja ärrät pärähtelevät terävästi. Inarilaisen luonnonsuojelijan ryhti on painunut jo kumaraan, mutta hänellä on vielä voimia yhteen taisteluun. Sen hän käy Inarijärven puolesta.

Harald Helander luki Indonesiassa työskennellessään Lappiin suunnitelluista metsähakkuista ja päätti muuttaa Ivaloon suojellakseen Lapin metsiä.

Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi, Saamenmaan meri. Sen rantoja reunustavat erämaat ovat toistaiseksi säilyneet lähes koskemattomina, joitain mökkejä ja saamelaisten kalastuskämppiä lukuun ottamatta.

Nyt asiaan on kuitenkin tulossa muutos.

Näyttelijä Jasper Pääkkönen, 42, ja it-miljonääri Veikko Lesonen, 66, haluavat kumpikin rakennuttaa Inarijärven rannalle oman luksushotellikylänsä.

Inarin kunta on jo hyväksynyt kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Pääkkösen hankkeen toteutumisen Nanguniemen kärjessä. Nyt odotellaan enää, ottaako korkein hallinto-oikeus käsiteltäväkseen viimeiset valitukset.

Kun valituspolku on käyty loppuun, astuu voimaan Pääkkösen ja tämän kumppanin Korpi Capitalin vuokrasopimus Metsähallituksen kanssa.

Hankkeen ensivaiheen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa, ja se sisältää 96 vuodepaikkaa, niin huoneissa kuin erillisissä mökeissä. Kaavassa varaudutaan vuodepaikkojen kaksinkertaistumiseen myöhemmillä laajennuksilla.

Jasper Pääkkösen mukaan hänen hotellihankkeensa perustuu vihreisiin arvoihin.

Hanke linjaa kaavaehdotuksessaan, että ”Nanguniemen kohteen tavoite on olla maailmanlaajuisesti koko arktisen alueen tunnetuin ja arvostetuin matkailukohde sekä arkkitehtuurinsa että laatunsa osalta.”

– Lapin matkailun tulee rakentua vastuullisuuden, luontoarvojen ja kestävyyden varaan. Lappiin saapuva maksukykyinen matkailija hakee reissultaan etenkin hiljaisuuden ja luonnon rauhaan liittyviä elämyksiä, Pääkkönen kertoi julkistaessaan hankkeensa.

– Hankkeemme koko ydin on sulauttaa rakennukset osaksi Nanguniemen luontoa. Vaativan laatutason matkailija ei etsi Lapista kiiltävää pintaa, vaan puhdasta, rauhallista luontoelämystä.

Inarin suurimman taajaman Ivalon keskustasta on Nanguniemen kärkeen 27 kilometriä. Siitä viimeiset 18 kilometriä täytyy kulkea kapeaa päällystämätöntä metsätietä.

Vierailumme ajoittuu kelirikon aikaan. Pariin otteeseen matka keskeytyy, kun tien poikki virtaa syvä puro. Ylityskohta täytyy valita varovasti, ettei virtaavan veden kuluttama tie sorru auton renkaiden alla.

Nanguniementie on keväisin huonossa kunnossa. Pääkkösen hotellihanke on suunnitellut maksavansa tien kunnostuksen.

Oppainamme ovat Harald Helander ja Inarin luonnonystävien puheenjohtaja Ilkka Roininen, 70. Molemmat vastustavat Pääkkösen ja Lesosen hankkeita. Heidän mielestään Inarijärven rannat olisi suojeltava ja järven alue muutettava kansallispuistoksi.

– Täällä ovat maapallon pohjoisimmat hakkaamattomat mäntymetsät. Ne on suojeltu metsähallituksen ja metsänhoitajien päätöksellä jo vuonna 1929. Silloin ei ollut ensimmäistäkään kansallispuistoa Suomessa, Roininen sanoo.

Ilkka Roininen muutti Ivaloon 1982 saatuaan sieltä opettajanviran. Pohjanpystykorva Kirppu seuraa häntä luontoretkille.

Miesten mukaan hotelleille parempi paikka olisi Inarin kirkonkylän tai Ivalon ympäristö. Niillä seuduilla hotellin tarvitsema infrastruktuuri on jo valmiina, eikä työntekijöitäkään tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja päivittäin.

– Se on melkein sama, onko turisti Ivalossa vai Inarijärven rannalla. Se on yhtä eksoottista. Tänne pitäisi kaikki rakentaa sähkölinjoista lähtien ja tie parantaa, Roininen sanoo.

– Ei minkäänlaista infraa, ei minkäänlaista infraa! Kaikki pitäisi rakentaa tähän tiettömään kairaan. Täyttä hulluutta! Hotelli on rakennettava sinne, missä on infraa, Helander parahtaa.

Helander tietää, miten voittaa toimittajat puolelleen. Saksassa opiskellut ja maailmalla rakennusinsinöörinä uran tehnyt mies asettui 1980-luvun lopussa Inariin ja rakensi sinne metsämökkinsä. Siellä hän asuu edelleen.

Helander masinoi 1990-luvulla keskieurooppalaiset lehdet kirjoittamaan Lapin metsien hakkuista. Saksalaislehtien vertaukset Amazonin raiskaamiseen nolasivat suomalaiset metsäyhtiöt. Suomalainen lehdistö nimesi Helanderin Harald ”Hirmuiseksi”.

Inarin kunnantalo sijaitsee Ivalon keskustassa. Tammikuussa aloittanut kunnanjohtaja Tommi Kasurinen ottaa meidät vastaan valtuustosalissa.

Pinta-alaltaan Suomen suurimmalla kunnalla menee hyvin. Ivalossa sijaitsee maailman suurin talvirenkaiden testikeskus, ja kunnassa kuvataan suuren budjetin suoratoistosarjoja, kuten Apple -tv:n Constellation ja Elisa viihteen Ivalo.

Inarin kunnanjohtajalla Tommi Kasurisella on syytä hymyyn. Kunnalla menee hyvin.

Eniten rahaa ja työpaikkoja tuo kuitenkin matkailu. Saariselkä houkuttelee turistimassoja, ja luontoelämyksistä kiinnostuneet hakeutuvat Ivaloon ja Inarin kirkonkylälle.

Inarin asukasluku on kasvussa, ja kuntaa vaivaa jopa asuntopula.

Mihin kunta siis tarvitsee uusia luksushotellikyliä?

– Kyllähän se tuo elinvoimaa montaa eri kautta. Työllisyyttä. Totta kai turistit käyttävät erittäin paljon alueen palveluita, Kasurinen sanoo.

– Tyypillisesti ne turistit, jotka tänne alueelle hakeutuvat, ovat aika valveutuneita ympäristön ja muun osalta. Enemmän resort-meininkiä haluavat turistit menevät Saariselälle.

Ajatuksena on siis houkutella "laadukkaampia” turisteja Inariin. Säästeliäästi rahaa käyttävien ryhmämatkalaisten sijaan Inari haluaa tiedostavia ja varakkaita elämysten metsästäjiä.

– Jossain se raja tulee vastaan. Ei tänne esimerkiksi Kiinasta isoja massoja voi tuoda turisteiksi, Kasurinen sanoo.

– Kun rakentajat ovat halunneet rakentaa laadukkaita hotelleja, niin totta kai hinta nousee. Meillehän se on hyvä, jos on maksukykyinen turisti, niin hän helposti käyttää ohjelmapalveluja, jotka työllistävät paikallisia.

Inarijärven kansallispuistoa kunnanjohtaja ei kannata.

– Meillähän on tässä kunnan alueella osa Lemmenjoen kansallispuistosta ja UKK:n kansallispuistosta. Itse näkisin, että ne ovat meidän kansallispuistomme tällä erää.

Pääkkösen ja Lesosen suunnitelmat istuvat maailmanlaajuisiin matkailutrendeihin. Lapin yliopiston matkailututkimuksen lehtori José-Carlos García-Rosell puhuu ”uudesta luksuksesta”.

Siinä missä perinteinen luksus on tarkoittanut viiden tähden hotelleja ja niiden ylellisiä palveluita, uusi luksus viittaa myös harvinaisiin kokemuksiin.

Puhdas luonto, puhdas ilma, lumi ja hiljaisuus ovat käymässä koko ajan harvinaisemmiksi monen maksukykyisen matkailijan arjessa. Lapissa niitä vielä riittää.

Puhdas luonto vetää matkailijoita Lappiin kaukaa maailmalta.

Suomen Lapilla on myös kilpailuetu: maailman muihin arktisiin alueisiin verrattuna siellä on parempi infrastruktuuri. Esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa on vähemmän asutusta ja vaikeampi liikkua kuin Suomen puolella.

– Lapissa paikkoihin, joihin kannattaa matkustaa, joista maksetaan korkea hinta ja joissa koetaan korkealaatuisia palveluita, on helppo päästä perille, García-Rosell sanoo.

Tilastot vahvistavat tutkijan sanat. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo, että päättynyt turistikausi oli Lapissa kaikkien aikojen vilkkain.

– Erityisesti Lappi on vahvistanut asemaansa puhtaana luksuskohteena, Kärkkäinen sanoo.

García-Rosellin mukaan luksusmatkailua on perusteltu myös vastuullisuudella. Pienet turistimäärät kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin suuret massat.

Aivan näin yksinkertainen asia ei tietenkään ole. Tuhansia euroja yöstä maksavat vieraat tulevat todennäköisesti ulkomailta, eivätkä he saavu Lappiin polkupyörällä.

– On keskusteltu mediassa ihan kansainvälisellä tasolla, miten tietyt ihmiset liikkuvat omilla lentokoneillaan, García-Rosell sanoo.

Merkitystä on myös sillä, kuinka pitkään lentokoneilla Lappiin matkustavat turistit siellä viipyvät. Parin päivän piipahdukset aiheuttavat kollektiivisesti suuremman hiilijalanjäljen kuin viikon, kahden lomat.

Nanguniemestä avautuvat näkymät Inarijärvelle.

Nanguniemessä kansainvälisen matkailun trendit tuntuvat toistaiseksi vielä kaukaisilta.

Kallioista niemenkärkeä peittävät männyt. Rannalta avautuu komea näkymä pohjoiseen Laitavaaranselälle.

Pienen lahden pohjukassa on alueen ainoa ihmisen tekemä rakennelma, Inarin kunnan hallinnoima venesatama. Sieltä myös Roininen on käynyt kalastamassa 40 vuotta.

Uuden kaavan mukaan satama jää paikoilleen, ja Pääkkösen hotellikylän rakennukset nousevat sen ympärille.

– Sitten me ollaan turistinähtävyyksiä, Roininen hymähtää.

Poukaman itäpuolella kohoavat kalliot, joiden kolosta eräkirjailija Seppo Saraspää löysi 2003 neljän hopeakorun kätkön. Myöhäisrautakautiset korut oli kätketty sinne noin vuonna 1200. Myös nämä maat kuuluvat hotellihankkeelle.

Kirjailija Seppo Saraspää löysi kallion kolosta hopea-aarteen, joka on näytteillä Saamelaismuseo Siidassa.

Aivan rantaan asti rakennusoikeus ei ulotu kuin parissa kohdassa, joihin on suunniteltu rantasaunaa. Rakennusoikeutta on yhteensä 10 000 neliömetriä.

Roininen ihmettelee, miten Inarin kunnan päättäjät pyörsivät lupauksensa Inarijärven pitämisestä erämaisena. Hän uskoo, että vireillä olevat kaksi hotellihanketta ovat vasta alkua.

– Mutta tietysti myöskin rahoittaja ja Jasper Pääkkönen ovat vastuussa siitä, rakentavatko he vai eivät, Roininen sanoo.

– Jos ihmisellä on varallisuutta, niin minusta hänellä on paljon suurempi vastuu luonnosta kuin meillä tavallisilla ihmisillä.

Pääkkönen viettää samaan aikaan häämatkaansa Intian valtameren Seychelleillä ystäviensä kanssa. Näyttelijä kieltäytyy haastattelusta tekstiviestillä.

Sen sijaan Pääkkönen viittaa kaksi vuotta sitten Inarilainen-lehdelle antamaansa haastatteluun, jossa hän vastasi paikallisten huoliin koskien hotellihankettaan.

Haastattelussa Pääkkönen muun muassa muistutti, että Nanguniemessä on jo yksi hotellikylä. Niemen länsirannalle, Veskoniemen kylän lähelle nousi jo 1980-luvulla hotelli Lapinleuku, ja sen paikalla on nyt Wilderness Hotel Nangu.

– Onko se joku katastrofi vai ihan ookoo? Tätä asiaa kannattaa punnita ennen kuin suoraan tuomitsee hankkeemme, Pääkkönen sanoi.

Pääkkönen maalaili haastattelussa, kuinka hotellikylä loisi peräti sata työpaikkaa ja tarjoaisi ulkomaalaisille vieraille yksinkertaisia marjanpoiminnan ja nokipannukahvien tapaisia elämyksiä.

Pääkkösen hotellikeskus levittäytyisi lahden pohjukassa sijaitsevan venesataman ympärille.

Pääkkönen kommentoi Inarilaiselle myös Lesosen hotellihanketta. Lesonen suunnittelee Miesniemeen nauhamaista huoneistohotellia, jossa olisi 30 sviittiä, kukin pinta-alaltaan 38 neliömetriä. Lisäksi alueelle tulisi 20 lasikattoista revontulimajaa ja saunamaailma. Vuodepaikkoja olisi 90.

Kauppalehden haastattelussa 2020 Lesonen mainitsi, että yhden yön hinta olisi sesonkiaikana 3 800 euroa. Pääkkönen ei ole puhunut julkisuudessa oman hotellinsa hinnoittelusta.

– Lesosen hanke on käsittääkseni hyvin erilainen luonteeltaan. Igluineen se on tyypillinen nykyajan tuote, Pääkkönen totesi.

– Itse en mielelläni kommentoi muita matkailuhankkeita kuin yleisellä tasolla. Toivon kuitenkin, että jos Inarin alueelle jotakin suunnitellaan, niin lopputuloksen laatutaso ja luontoarvoista huolehtiminen on korkeinta mahdollista.

Inarin kunnanvaltuusto käsittelee Miesniemen kaavamuutosta syksyllä. Sen jälkeen alkaa luultavasti valituskierros.

Nanguniemen keväisen hiljaisuuden rikkoo moottorikelkka, joka saapuu rantaan jäätä pitkin. Toukokuun alussa jää kantaa vielä, mutta ei enää kauaa. Poromies ajaa kelkkansa pakettiauton kyytiin.

Pian Inarijärvi on taas vapaa jäistä, ja Helander suuntaa kenties vielä kerran kanoottinsa sen valtaville selille. Niillä hän on melonut jo 50 vuotta. Hän palasi aina Lappiin lomiltaan niin Libyan kuin Indonesian rakennustyömailta.

– Tämä on ainutlaatuista, Helander huokaisee.

– Olemmeko ainoat, joille Inarijärvi on pyhä?