Lapualle ilmestynyt näky sai paikalliset huokaamaan helpotuksesta – paikallisilla on nyt kaksi teoriaa Rasmus Takaluoman katoamisesta

Rasmus Takaluoman katoaminen on puhuttanut lapualaisia jo yli puoli vuotta. Liikkeellä on monia kuulopuheita tapahtuneesta.

Poliisi jatkoi Lapualla viime vuoden marraskuussa kadonneen Rasmus Takaluoman etsintöjä. Nyt etsintöjä keskitettiin varsinkin Lapuanjoelle, mutta myös Lapuan keskustan alueelle.

Mukana on yhteensä 12 poliisia ja 3 poliisikoiraa.

Koko keskiviikkopäivän jatkunut operaatio ei tuottanut tulosta. Etsintöjä jatketaan myös torstaina.

Jokea ja jokirantoja tutkittiin veneen ja koirien avulla. Keskiviikkona poliisilla oli tavoitteena ehtiä jokea pitkin Lapuan ja Kauhavan kuntarajalle asti. Torstaina jokea tutkitaan Kauhavan puolella.

Rasmus Takaluoman katoaminen on puhuttanut lapualaisia jo yli puoli vuotta. Moni paikkakuntalainen huokaisi helpotuksesta, kun poliisiautoja sekä jalka- ja venepartioita pyöri pikkukaupungin keskustassa. Kaikki aavistivat, mistä on kysymys ja toivoivat pojan vihdoin löytyvän.

Poliisin koirapartio kävi läpi Lapuanjokea ja sen rantoja aina Kauhavan rajalle asti.

– Juuri tässä puhuttiin, että kyllä kadonnut olisi jo tullut näkyviin, jos olisi joutunut Lapuanjokeen. Itse uskon enemmän siihen teoriaan, että poika on mennyt auton kyytiin ja on jossakin muualla, sanoo Marko Kokkola, joka pohdiskeli tapausta R-kioskin edessä kahden muun lapualaisen kanssa.

– Siitähän on se videokin, jossa Rasmus olisi noussut johonkin autoon. Toisaalta on myös sellainen video, jossa hän lähtee kävelemään suoraan joen suuntaan.

Marko Kokkola (oik.) ja Reijo Latvala kertovat Rasmuksen katoamisen olevan jokapäiväinen puheenaihe Lapualla.

Autoteoriaa tukee miesten mielestä huhu, jonka mukaan Rasmus olisi nähty katoamisyönä Seinäjoella. Liikkeellä on monia muitakin kuulopuheita.

– Tähän tapaukseen liittyy paljon erikoisia asioita, yksi miehistä summaa.

Kolmikko on sitä mieltä, että poliisin olisi pitänyt olla asialla heti katoamisen jälkeen.

– Liian vähän käytettiin koiria siinä alussa ja liian myöhään muutenkin ruvettiin etsimään. Paljon enemmän olisi pitänyt panostaa etsimiseen heti silloin kun Rasmus katosi.

– Nyt koiria on mukana, eikä sitä tiedä, jos vaikka poika nyt löytyisi, Kokkola toteaa toiveikkaana.

Hän on osallistunut etsintöihin myös itse.

– Olin mukana kerran, niissä ensimmäisissä (23. huhtikuuta). Silloin tuli mieleen, miten kauheaa olisi löytää kadonnut henkilö menehtyneenä. Itselläni on viisi lasta, joista yksi on Rasmuksen kanssa saman ikäinen. Ymmärrän ja voin kuvitella, miltä tuntuu, kun lapsi katoaa eikä häneen puhelimella saa yhteyttä. Kyllä siinä on iso kivi sydämen päällä.

– Pääasia olisi, että Rasmus löytyisi ja vanhemmat saisivat asiasta rauhan ja tietäisivät, mitä on tapahtunut, pohtivat Kokkola ja muut miehet.

Myös Juhani Kotajärvi toivoo koko sydämestään, että Rasmus löytyisi. Hänellä nousi pala kurkkuun, kun poliisivene ilmestyi keskiviikkona Lapuanjoelle. Kotajärven oma poika kun hukkui Lapualla 20 vuotta sitten.

– Poikani oli saman ikäinen kuin Rasmus. Hän oli uimassa ja sai epilepsiakohtauksen. Rannassa olleet eivät pystyneet häntä pelastamaan. Sukeltajat tulivat tunnin päästä Seinäjoelta. Näimme, kun hänet nostettiin pois vedestä.

– Poika tykkäsi olla siellä ongella. Hän oli aiemmin pelastanut samassa paikassa paikkakuntalaisen naisen hengen, mutta ei ehtinyt saada hengenpelastusmitalia, kun hukkui itse, Kotajärvi kertaa surullisen kesän tapahtumia.

Juhani Kotajärvi toivoo sydämestään, että Rasmus löytyisi. Hänellä nousi pala kurkkuun, kun poliisivene ilmestyi joelle, sillä Kotajärven oma, Rasmuksen ikäinen poika hukkui Lapualla 20 vuotta sitten.

Rasmuksen katoamisessa Kotajärvi näkee kaksi vaihtoehtoa:

– Rasmus on joko joessa tai sitten joku on tappanut hänet ja vienyt jonnekin kauas.

Hän kertoo seuraavansa lapualaispojan katoamiseen liittyvää uutisointia päivittäin eri tiedotusvälineistä.

– Tämä on askarruttanut minua siksikin, että kadonnut poika on ollut samalla luokalla sukulaispojan kanssa. Tällainen on aivan kauhea paikka omaisille, eikä muuta voi toivoa kuin että asia selviäisi.