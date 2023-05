Migristä arvioidaan, että Venäjän hyökkäyssota näkyy erityisesti työn perässä Suomeen muuttaneiden määrässä, joka kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden.

Venäjältä muutti Suomeen ennätysmäärä ihmisiä viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Suomeen tehtiin noin 6 000 muuttoa, mikä on selvästi suurin määrä 30 vuoteen. Asiasta uutisoi STT.

Tähän ihmisjoukkoon kuuluu muun muassa työn, yrittäjyyden ja opiskelun perusteella Suomeen saapuneita venäläisiä, kertoo Maahanmuuttoviraston (Migri) kehitysjohtaja Johannes Hirvelä.

– Meille tuli huomattavaa kasvua esimerkiksi erityisasiantuntijoissa, kasvuyrittäjissä ja työntekijöissä, Hirvelä sanoo.

Osa tästä joukosta tuli Suomeen Hirvelän mukaan esimerkiksi kiristyneen yhteiskunnallisen ilmapiirin ja sodan takia sekä mobilisaatiouhan kasvaessa Venäjällä.

Joukossa on myös ihmisiä, jotka ovat olleet suomalaisen työnantajan palveluksessa, ja työnantajan vetäytyessä Venäjältä Suomeen on myös venäläiselle työntekijälle tarjoutunut mahdollisuus seurata työnantajaa uuteen asemamaahan.

Hirvelä muistuttaa, että Tilastokeskuksen ilmoittamaan joukkoon eivät kuulu venäläiset turvapaikanhakijat, jotka olivat viime vuonna suurin turvapaikanhakijaryhmä. Noin 1 100 venäläistä haki turvapaikkaa Suomesta vedoten esimerkiksi ideologisiin syihin, kuten Venäjällä oppositiotoimintaan osallistumisen perusteella.

Myöskään Suomeen tulleita Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisia ei lasketa tilastoihin, sillä he eivät tarvitse oleskelulupaa.

Hirvelä arvioi, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei juuri näy Suomeen tulleiden korkeakouluopiskelijoiden määrässä.

– Noin tuhatkunta venäläistä hakee opiskelemaan Suomeen joka vuosi muutenkin, ja siinä kasvu oli maltillista.

Sen sijaan työn perässä maahan muuttaneiden määrä kaksinkertaistui.

– Siinä on varmasti taustalla sitä, että Venäjän sisäiset olosuhteet vaikuttavat.

Myös perheen takia Suomeen tulleiden määrä kaksinkertaistui.

Hirvelä sanoo, että muuttoliike ei ole kuitenkaan kohdistunut Suomeen yhtä laajalti kuin esimerkiksi Georgiaan ja joihinkin Keski-Aasian maihin, joissa venäjä on yleisempi kieli ja joihin viime vuonna pääsi ilman viisumia.

Suomi rajoittaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille, mutta oleskeluluvan hakemiseen ei ole rajoituksia.

Suomi on rajoittanut venäläisten maahantuloa turistiviisumeilla, mutta rajoitukset eivät koske pitkäkestoista oleskelulupaa hakevia ihmisiä.

– Ne menevät edelleen normaalin prosessin mukaan, jossa lupahakemus tutkitaan ja käsitellään ja sitten arvioidaan, onko oleskeluluvan myöntämiselle perusteita.

Työperustaiset oleskeluluvat myönnetään pääasiassa vuodeksi kerrallaan. Opiskelijoille lupa voidaan myöntää opiskelujen ajaksi.

Suomeen oleskeluluvan turvin tulleet venäläiset ovat saapuneet todennäköisesti maarajan yli ajoneuvoilla, sillä esimerkiksi lentoyhtiöt eivät tarjoa suoria lentoja Venäjältä Suomeen.

Migrillä ei ole tarkkaa arviota siitä, kuinka suuri osa 6 000:n venäläisen joukosta suunnittelee jäävänsä Suomeen pidemmäksi aikaa.

– Epävarmuuden jatkuessa useat heistä tulevat varmasti hakemaan jatkolupaa.

Hirvelän mukaan kannusteita jatkaa Suomessa asumista ovat muun muassa sodan jatkuminen ja mahdollisuus tulla mobilisoiduksi osaksi sotajoukkoja Venäjällä.

On myös mahdollista, että Suomesta turvapaikkaa hakeneet venäläiset saattavat löytää työ- tai opiskelupaikan, jolloin turvapaikkaprosessi siirtyy työ- tai opiskeluperusteisen oleskeluluvan hakemiseen.

– Tai vastaavasti meillä saattaa olla näitä oleskeluluvan haltijoita, jotka olosuhteiden muuttuessa alkavat hakea turvapaikkaa.

Turvallisuus on näkökulmista vain yksi, kun venäläistenkin oleskelulupahakemuksia on käyty läpi, Hirvelä sanoo. Vaikka Migri tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa myös tästä näkökulmasta, on päähuomio hakemusperusteessa itsessään.

Migrissä esimerkiksi selvitetään, toteutuuko oleskelulupaa hakevan ihmisen toimeentuloedellytys ja jos kyseessä on perheenyhdistäminen, onko perheen kokoajalla mahdollisuus elättää perhe. Opiskelijalta selvitetään Suomessa oleva opiskelupaikka ja itsenäinen toimeentulo.

– Kansallisen turvallisuuden näkökulma ei ole vallitsevana kaikissa, koska muuten lupaprosessi puuroutuisi, jos jokainen henkilö olisi tältä osin samanlaisen ja laajamittaisen seulonnan kohteena.

Oleskelulupa voidaan kuitenkin aina jättää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta. Tämän arvioinnissa hyödynnetään erilaisia viranomaisrekistereitä ja tarvittaessa riskiarvion perustella voidaan pyytää lausuntoa Suojelupoliisilta.

Hirvelä ei usko, että muuttoliike Venäjältä Suomeen on yhtä vilkasta tänä vuonna kuin viime vuonna.

– Esimerkiksi turvapaikkavirta tyssäsi siihen, kun Venäjä perusti rajalle mobilisaatiopisteen. Jos rajavalvonta toimii Venäjällä, on heillä mahdollisuus estää maahantulo esimerkiksi liikekannallepanotilanteessa.

Hirvelä sanoo, että suuri osa kaupunkien tietotyöläisjoukosta, eli potentiaalisista lähtijöistä, muutti jo viime vuoden aikana pois Venäjältä.

Toisaalta Suomessa on myös valmistauduttu skenaarioihin, joissa maahantulo olisi laajaa.

Viimeksi Venäjältä muutettiin Suomeen lähes yhtä paljon vuonna 1991, kun Neuvostoliitto hajosi. Tuolloin muuttoja oli noin 5 500. Kaikkiaan Suomeen tehtiin lähes 50 000 maahanmuuttoa vuonna 2022.