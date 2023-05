Tällainen on Putiniin liitetty ökyhuvila Saimaalla – mökki­naapuri kertoo oudosta kutsusta hulppealle illalliselle

Päärakennus ei ole vielä valmistunut. Kaupunki myönsi sen rakentamiselle hiljattain lisäaikaa.

Hirsihuvila Saimaan rannalla on kolmikerroksinen kompleksi, mutta vaikuttaa olevan hylättynä.

Sarkalahdentie mutkittelee metsässä Saimaan rantaviivan tuntumassa. Savonlinnan kaupungin keskustaan on kolmisenkymmentä kilometriä.

Tällä hiekkatiellä kulki muutama vuosi sitten kolme mustaa diplomaattikilvissä ollutta autoa. Näky oli varmaan aika absurdi.

– Jokainen mökkiläinen raivaa 200 metrin matkalta tien vierustoja. Olin mieheni kanssa vesomassa, kun autot ajoivat ohitsemme. Sisälle emme nähneet, sillä lasit oli tummennettu, kertoo savonlinnalainen rouva, jonka perhe on viettänyt kesiään kolmen vuosikymmenen ajan Moinsalmen suunnassa olevalla mökillä.

Sarkalahdentiellä on seitsemän osakasta, joista yksi on venäläinen varatuomari Victor Hmarin. Tai on ainakin ollut. Miestä eivät mökkinaapurit ole nähneet enää muutamaan vuoteen.

Mustien autojen letka meni Hmarinin huvilalle ja naapurustossa on päätelty, että yksi autossa istuneista oli Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Oli väite totta tai ei, Hmarinin huvilakompleksi Savonlinnassa nousi tällä viikolla otsikoihin juuri Putinin takia. Venäläinen tutkiva media Insider kertoi, että Hmarin lähti rakennushankkeeseen mukaan, jotta saisi viettää aikaa sekä kalastella Putinin kanssa Suomessa.

Tämä oli Insiderin haastatteleman nimettömän venäläisliikemiehen mukaan usean Putinin liikemiesystävän taktiikka, jotta he pääsisivät lähemmäs Kremlin isäntää sekä hyödyntämään tämän vaikutusvaltaa.

Hirsihuvila metsän keskellä.

Hmarinin mökkidynastia sijaitsee Sarkalahdentien Saimaan puoleisella tontilla. Tien toisella puolella keskellä metsää on valtava hirsilinna. Absurdi näky sekin.

Isojen terassien puuosat ovat alkaneet tummua ja huvilaa ympäröivä tiekin vesottua.

Rakennustarvikkeita ja työkoneita on yltympäriinsä pitkin pihaa.

Taloa ympäröivälle terassille johtavat useat portaat – ja pitkä luiska. Sisällä rakennuksessa on hissi.

Eräs mökkinaapuri kertoo, että Hmarin käveli aika huonosti kun häntä viimeksi nähtiin.

Rakennustöissä nähtiin paljon virolaisia työmiehiä. Mökkinaapureiden tietojen mukaan monilta urakoitsijoilta jäivät rahat saamatta.

Yli neljänkymmenen vuoden ajan Saimaan rannalla mökkeillyt savonlinnalaismies pohtii, mikä tarkoitus Hmarinin rakentamisprojektilla lopulta on ollut.

Mökkejä tai pikemminkin huviloita on keskeneräisen lisäksi kolme muutakin, sekä lisäksi iso autotalli tai varastorakennus ja pienempiä rakennelmia.

Korkealla mäelle on vedetty sähköt ja siellä on betoniporsaat valmiina jotain rakennelmaa varten.

– Tuleekohan sinne tähtitorni, yksi mökkiläinen pohtii.

Hmarin osti savonlinnalaiselta rakennusinsinööriltä ensin nelisen hehtaaria tonttimaata ja kun kaupunki kauppasi lisämaata, sai venäläismies toiset neljä hehtaaria lisää.

Ensimmäisellä neljän hehtaarin alueella on rantaviivaa vähänlaisesti. Iso laituri rannalla kuitenkin on ja iso venekin siinä on joskus ollut. Nyt rannalle oli vedetty yksi moottorivene, jossa oli vielä iso perämoottori kiinni.

– Kaupunki teki virheen myydessään lisämaata, sanoo yksi ranta-asukas. Hän viittaa kasvavaan ryteikköön, keskeneräiseen huvilaan ja suree sitä, että rakennukset happanevat paikoilleen.

– Meidän puolestamme rakennukset saavat olla entisellään, mutta harmihan tuo on.

Hauki toi kutsun illalliselle

Yksi naapureista muistelee takavuosia, jolloin Hmarinin tontilla työskenteli useita renkejä. Paikat olivat vielä silloin ”tiptop.”

Rengit olivat usein kalassa, mutta eivät paikallisten mukaan saaneet kalaa.

– Veljeni sai sitten kerran ison hauen. Se vietiin naapuriin. Veljeni on työskennellyt Venäjällä joten hän tiesi, että kohta tulee vastalahja. Puolen tunnin kuluttua meille tuotiin viinipullo, keksejä ja marmelaadia sekä kutsu kylään. Meitä oli kestitsemässä palvelijoita, mökkinaapuri kertoo.

Viime vuonna Hmarinin vaimo kävi ilmeisesti autonkuljettajansa kanssa huvilalla.

– Tapasin hänet. Samalla hän hoiti tiemaksut. Tiekunnan asioita hoitaessani olen pannut merkille, että lainhuutoa ei ole haettu myöhemmin hankitulle lisämaalle, savonlinnalaismies kertoo.

Hän on pitänyt venäläisiä mökkinaapureitaan hirveän hyvinä: he pysyvät omalla tontillaan ja tulevat kylään vasta kun kutsutaan.

Huvila seisoo hylätyn oloisena Savonlinnan metsämailla.

Tällaisesta kompleksista on kyse

IS selvitti, mitä huvilakokonaisuudesta tiedetään.

IS:n tekemän selvityksen mukaan Hmarin osti savonlinnalaisen maa-alueen itselleen jo kesäkuussa 2009.

Vajaan neljän hehtaarin kokoinen tonttialue tunnetaan nimellä Moijin-Mökki. Siitä on linnuntietä pitkin Venäjän rajalle noin 40–50 kilometriä.

Tontilla lepäilee viisi rakennusta, joista isoin, noin 800 neliön päärakennuksen rakennustyöt ovat yhä kesken. Rakennuslupaa sille haettiin jo vuonna 2014, mutta sen rakentamiselle on myönnetty jatkolupa ainakin jo kahdesti.

Savon­linnan kaupunki päätti uusimmasta jatko­luvasta viime vuoden maalis­kuun alku­puolella. Tuolloin oli kulunut vajaat pari viikkoa siitä, kun Venäjä aloitti hyökkäys­sodan Ukrainassa. Kaupungin päätöksen mukaan rakennus­työt tontilla on saatava valmiiksi 24.6.2025 mennessä.

Hmarin rakennuslupahakemuksen mukaan rakennuksessa on kuusi huonetta ja keittiö. Kolmikerroksisessa hirsihuvilassa kerrotaan olevan hissi, viinikellari, maanalainen autotalli, sauna ja oma uima-allas. Venäläismedian haltuunsa saaman asiakirjan mukaan päärakennukseen kuuluu myös kahdeksan wc-tilaa ja oma biljardisali.

Päärakennuksen lisäksi Hmarin on rakennuttanut tontille yli 200 neliön kokoisen omakotitalon sekä yli 50 neliön kokoisen talousrakennuksen. Nämä kaupunki on jo tarkastanut sekä hyväksynyt. Tontilla on entuudestaan myös autotalli ja saunarakennus.

Insider kertoo, että Hmarin rakennustyömaan taival on ollut monivaiheinen. Urakoitsija on vaihtunut tiuhaan, sillä työntekijöillä oli Insiderin mukaan ongelmia työehtojen ja palkkansa suhteen.

Katso kuvat mökkikompleksin pohjapiirustuksista. Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjaratkaisu näyttää tältä.

Kellarin pohjapiirustuksissa näkyy muun muassa biljardisali ja viinivarasto.

Kesäkeittiön pohjapiirustus.

Toisen kerroksen pohjapiirros.

Päärakennuksen julkisivut.

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine kuuli Hmarin ja tämän Putinia koskevista kalastushuhuista ensimmäistä kertaa IS:ltä keskiviikkona.

– Ei ole ollut tiedossa, Laine sanoo.

Hänen mukaansa Savonlinnassa on vajaat 10 000 huvilaa, joista useita satoja on venäläisten omistuksessa. Laineen mukaan omistajina on merkittäviä Venäjän kansalaisia.

Hän korostaa, että kaupunki noudattaa rakennuslupien myöntämisessä Suomen lainsäädäntöä, eikä ihmisiä saa syrjiä esimerkiksi kansalaisuuden tai poliittisen mielipiteen perusteella.

Savonlinnan kaupungin rakennustarkastaja Juha Karvinen sanookin, että tällä hetkellä kaupunki ei rajoita millään lailla venäläisten lomarakennusanomuksia.

– Meillä ei ole mitään sellaista ohjeistusta, että lupia ei venäläisille myönnettäisi. Ei meillä kyllä juuri nyt ole ollutkaan hakemuksia, Karvinen sanoo.

Valtio seuraa kylläkin strategisten paikkojen lähettyvillä tapahtuvaa kiinteistökauppaa. Valtio käytti viime vuonna ensi kerran mahdollisuuttaan puuttua kiinteistökauppaan, jossa myydään maata Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen alueiden läheisyydestä.

Kaupunginjohtaja Laine kertoo, ettei Savonlinnan mailla ole puolustusvoimien toimintoja.

Hmarinin haave kalastelusta Putinin kanssa jäi lopulta mitä ilmeisimmin haaveeksi.

Putin vieraili vuonna 2017 Savonlinnassa tapaamassa presidentti Sauli Niinistöä. Insiderin Venäjän turvallisuuspalvelusta saamien tietojen mukaan tuolloin Hmarinin avustaja luikki keskeneräiselle rakennustyömaalle ja määräsi päättämään työt, koska presidenttiä ei kiinnostanutkaan kalastus Suomessa ja että ”ajat ovat muuttuneet”.