”Epäonnistuimme” – Poliisi myöntää mokanneensa Mäkelänrinteen uimahallin salakuvaajan tapauksessa

Poliisi harkitsee, olisiko tutkinta mahdollista avata vielä uudelleen nimikkeellä törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen.

Poliisi kommentoi nyt julkisuuteen noussutta tapausta, jossa urheilupiireissä tunnetun valokuvaajan epäiltiin kuvanneen miehiä salaa Mäkelänrinteen uimahallin ja Helsingin uimastadionin suihkutiloissa muutamia vuosia sitten. Lisäksi hänen epäiltiin levittäneen kuvaamaansa materiaalia eroottiselle sivustolle.

Poliisin esitutkintaa on kritisoitu, sillä syyteoikeus ehti vanhentua, vaikka epäillyn henkilöllisyys saatiin selville hyvissä ajoin ja hänen kotiinsa tehtiin kotietsintä. Poliisi sai tutkinnassa selvitettyä myös muutaman asianomistajan.

– Epäonnistuimme aikataulussa. Syyteoikeus ehti vanhentua, ja näin ei olisi saanut käydä, sanoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista.

Tutkinta sai alkunsa kesällä 2020, kun Keskusrikospoliisi sai asiasta nimettömän vihjeen kirjeen muodossa. Poliisi tutki asiaa salakatseluna ja yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Lue lisää: Lähes alastonta suomalaisnäyttelijää kuvattiin salaa helsinkiläisen uimahallin suihkutiloissa

Salakuvaus tapahtui uimahallin suihkutiloissa. Poliisi pystyi tunnistamaan kuvamateriaalista muutaman asianomistajan.

Koski kertoo, että tutkinnassa tehtiin iso työ sen eteen, että materiaalin kuvaajan henkilöllisyys saatiin selvitettyä. Hänen kotiinsa tehtiin kotietsintä, jossa takavarikoitiin kameroita ja muita teknisiä laitteita.

Kosken mukaan poliisi halusi aivan ensimmäisenä selvittää, onko joukossa materiaalia, jossa olisi kuvattu alaikäisiä. Tällaista materiaalia ei löytynyt.

– Materiaalin läpikäynti kesti pitkään.

Kosken mukaan tutkinnassa saatiin hyvin selvitettyä se, kuka videot oli kuvannut. Sen sijaan vaikeampaa oli pystyä osoittamaan se, kuka ne on jakanut nettiin.

Epäilty kiisti kuulusteluissa sekä kuvaamisen että materiaalin jakamisen, vaikka nettiin levitetyt videot löytyivät hänen koneeltaan.

Kosken mukaan poliisilla on samaan aikaan tutkittavana useita juttuja, joissa on käytävä läpi runsaasti materiaalia. Tämäntyyppisissä tapauksissa etusijalla ovat jutut, joissa uhreina on alaikäisiä.

– Seison sen linjauksen takana, että alaikäisiin kohdistuvat jutut ovat etusijalla. Se ei silti ole mikään puolustus. Syyteoikeuden ei olisi pitänyt mennä vanhaksi.

Lue lisää: Näin Mäkelän­rinteen uimahalli kommentoi kohuttua sala­kuvausta – suomalaisen näyttelijän suihku­kuvat päätyivät eroottiselle sivulle

Mäkelänrinteen uimahalli kuvattuna koronarajoitusten hiljentämänä pari vuotta sitten.

Kritiikkiä on herättänyt myös se, miksi poliisi ei tutkinut asiaa törkeänä yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä. Kyseisessä rikosnimikkeessä maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta, jolloin syyteoikeus vanhenee kahden vuoden sijaan viidessä vuodessa.

Rikoksen tekoajan voidaan tulkita päättyvän siinä vaiheessa, kun materiaalin levittäminen internetissä on päättynyt. Tässä tapauksessa videot poistuivat netistä kesällä 2020 sen jälkeen, kun poliisi oli tehnyt kotietsinnän epäillyn kotiin.

Poliisi harkitsee nyt, olisiko tapauksen tutkinta vielä mahdollista avata uudelleen.

– Rikosnimikkeen valinta tehtiin niillä tiedoilla, jotka silloin olivat käytettävissä. Voisimme nyt katsoa uusin silmin, voisiko rikosnimikettä miettiä vielä uudestaan, Koski sanoo.

Yksi salakuvauksen kohteeksi joutuneista oli suomalainen näyttelijä. Hänestä salaa suihkutiloissa otettuja kuvia löytyi eroottiselta sivustolta. IS haastatteli näyttelijää tiistaina. Hän kertoi ihmetelleensä suuresti poliisin tutkintaa.

Hänet oli kutsuttu kuulusteluun, jossa hän oli kertonut vaativansa tekijälle rangaistusta.

Aikaa kului. Seuraavan kerran näyttelijä kuuli asiasta kuluvan vuoden alkupuolella, kun postilaatikosta kolahti kirje poliisilta. Siinä kerrottiin, että tutkinta on päätetty syyteoikeuden vanhenemisen vuoksi.

– Ihmettelen, miksi edes laitetaan resursseja tutkintaan, jos ei ole resursseja eli aikaa tehdä sitä loppuun. Koko prosessi tuntui täysin absurdilta. Annoin asian olla, koska minulla ei ollut aikaa selvittää sitä enempää, hän kommentoi tiistaina.