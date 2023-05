Hyvästi helle – näin paljon lämpötila nyt romahtaa

Lämpötilat tippuva loppuviikolla jopa 10–15 asteella alkuviikosta.

Tällä viikolla säässä on luvassa jyrkkä käänne viileämpään, sillä lämpötilat putoavat torstaista alkaen jopa 10–15 asteella alkuviikon lämmöstä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pia Isolähteenmäki.

Tänään keskiviikkona on kuitenkin luvassa vielä lämmin päivä erityisesti maan etelä- ja keskiosissa, jonne on ennustettu aurinkoista ja poutaista säätä. Alueilla voidaan mitata tänään jopa hellelukemia, sillä siellä lämpötilat pysyttelevät 20–25 asteen välillä.

Suomessa on hellettä, kun lämpötila on vähintään 25,1 astetta. Ensimmäistä kertaa helleraja rikkoutui tänä vuonna maanantaina kello 16, kun Niinisalon lentokentällä Kankaanpäässä mitattiin 25,1 astetta.

Pohjoiseen saapuu tänään kuitenkin saderintama, ja päivän mittaan Lapin yli kulkee kuurosateita. Päivälämpötilat pysyttelevät alueella 17–20 asteessa, kunnes kylmän rintaman myötä tippuvat päivän edetessä.

– Lapin Käsivarteen saapuu iltapäivällä kylmä rintama, sen jälkipuolella Pohjois-Lapissa lämpötila tippuu 10 asteeseen. Iltaa kohti rintama liikkuu käsivarresta pikku hiljaa kohti itää muualle Lappiin. Lämpötila laskee ja sää muuttuu sateiseksi. Rintaman jälkipuolella lämpötila on 10–13 asteen paikkeilla.

Torstaina säässä on edessä raju muutos viileämpään, kun lämpötilat tippuvat koko maassa.

Asiasta kertoo myös Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF sen tuoreessa kuukausiennusteessa. Ennusteen mukaan sää viilenee Suomessa viikon mittaan. Samalla myös sateet heikkenevät viikon edetessä.

Foreca kertoo, että suurin pudotus lämpötiloissa nähdään Lapissa, jossa tiistaina päästiin jopa lähelle hellelukemia. Loppuviikosta lämpötila jää siellä paikoin jopa alle 10 asteen.

Isolähteenmäen mukaan kylmä saderintama liikkuu torstaiaamuna noin kello 9 aikaan Turku-Tampere-Jyväskylä-Kuusamo-akselilla.

– Sen jälkipuolella kello 9 aikaan lämpötilat ovat 10 asteen tienoilla lähes koko maassa. Rintaman ulkopuolella itäosissa on edelleen poutaista. Lämpötilat ovat siellä 15–17 asteen paikkeilla.

Iltapäivällä noin kello 15 aikaan saderintama on liikkunut pääkaupunkiseudun yli saavuttaen maan itäosan. Alueella sataa, ja lämpötilat tippuvat noin 13–15 asteeseen.

Perjantaina lämpötilat tippuvat entisestään, ja Isolähteenmäen mukaan päivä saattaa olla tämän viikon päivistä viilein.

Tuolloin lämpötilat pysyttelevät maan etelä- ja keskiosassa 11–16 asteen välillä. Maan pohjoisosissa puolestaan päästään enimmillään 10–11 asteen tienoille.

Päivä on pääosin poutainen, mutta heikkoja sateita voi esiintyä Pohjois-Lapissa ja etelärannikolla.

Lauantaina iltapäivän aikaan maan eteläosassa lämpötilat ovat 13–17 asteen välillä.

– Perjantai ja lauantai ovat viileitä, mutta poutaisia, Isolähteenmäki kiteyttää.

Sunnuntaina maahan saapuu uusia sateita lännestä.

Tuolloin lämpötilat pysyttelevät alle 20 asteessa maan eteläosassa. Pohjoisessa lämpötila pysyttelee noin 10 asteen tienoilla, Isolähteenmäki kertoo.

Ensi viikon kohdalla sään ennustettavuus on jo epävarmempaa, ja sääennusteet antavat ristiriitaista tietoa sään kehityksestä Suomessa, Isolähteenmäki toteaa.

Samaa kerrotaan Forecan sääblogissa, jossa todetaan, että päiväennusteet ovat erimielisiä siitä, miten sää Suomessa kehittyy.

Kuukausiennusteen mukaan sää on touko–kesäkuun vaihteessa Suomessa viikkokeskilämpötilaltaan tavanomaista lämpimämpi ja vähäsateinen.

– Osa ennusteista näyttää, että kylmä ilmamassa jäisi vaikuttamaan Suomeen ja Fennoskandian päälle pidemmäksikin aikaa ja viilentäisi myös 29. toukokuuta alkavaa viikkoa, osa puolestaan näkee lämpimän ilmamassan palaavan Suomeen. Kuukausiennuste edustaa jälkimmäistä näkökantaa, siksi ennuste näyttää Suomeen tavanomaista lämpimämpää viikkoa, toteaa Forecan Joanna Rinne sääblogissa.

Kesäkuun ensimmäisille viikoille ennuste lupaa maan eteläpuoliskolle keskimääräistä lämpimämpää säätä. Pohjoisessa viikot ovat keskilämpötilaltaan tavanomaisia.

Sää jatkuu vähäsateisena ainakin osassa maata.

Kuukausiennusteessa näkyy jopa juhannusviikko. Sen mukaan sää jatkuu kesäkuun ensimmäisien viikkojen kaltaisina. Maan eteläpuoliskolla on tavallista lämpimämpää, pohjoisessa keskilämpötila on tavanomainen. Sää on vähäsateista.