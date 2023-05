Venäläislehden mukaan Savonlinnassa sijaitsevan, miljoonien eurojen arvoisen huvilan rakennustyömaata määrättiin keskeytettäväksi Vladimir Putinin Suomen-vierailun aikana vuonna 2017.

Putinin serkun mies on rakentanut vuosien varrella hulppeaa lomarakennusta Savonlinnaan. Huvila vaikuttaa tällä hetkellä hyvin hiljaiselta.

SavonlinnaN ulkopuolella kulkeva hiekkainen ajoväylä johtaa hulppean, mutta hiljaisuutta huutavan huvilan äärelle. Käyttämättömän oloinen rakennus sijaitsee Saimaan rannalla, noin 30 kilometrin päässä savolaiskaupungin keskustasta.

Kyseessä on noin kolmen miljoonan euron arvoinen hirsinen huvila, joka venäläismedian mukaan rakennettiin houkuttelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kalastamaan Suomeen pitkäaikaisen ystävänsä kanssa.

Näin kertoo yhdysvaltalainen Business Insider -lehti, joka siteeraa riippumatonta venäläismedia The Insideria.

Tältä Viktor Hmarinin Saimaan-huvilalla näytti tiistaina.

Alkuperäinen Insiderin artikkeli näyttää levinneen maailmalla tällä viikolla. Amerikkalaismedian lisäksi esimerkiksi yksi suurimmista hollanninkielisistä sanomalehdistä, HLN, on uutisoinut ”Putinin ystävän” rakennuttamasta huvilasta Suomeen.

Lehti kertoo, että Suomessa sijaitsevan huvilan on rahoittanut Putinin vanha yliopistokaveri Viktor Hmarin, joka meni 70-luvulla naimisiin Putinin tädin tyttären kanssa. Miehestä kertovissa artikkeleissa häntä on kuvailtu äkkirikastuneeksi liikemieheksi ja juristiksi Pietarista.

Läheisistä suhteista Putiniin kertoo sekin, että Hmarin on päätynyt Britan­nian henkilöpakotteiden kohteeksi Ukrainan sodan aikana.

Insiderin mukaan Moijin mökki -nimistä hulppeaa tonttikokonaisuutta on lähdetty rakentamaan, jotta Putin viettäisi enemmän aikaa vanhan opiskelukaverinsa kanssa. Tämä oli Insiderin haastatteleman nimettömän venäläisliikemiehen mukaan useammankin Putinin liikemiesystävän taktiikka, jotta he pääsisivät lähemmäs Kremlin isäntää ja hyödyntämään tämän vaikutusvaltaa.

Insiderin mukaan pelkästään työmaan valmisteluun kului 120 000 euroa, 800-neliön huvilarakennukseen 500 000 euroa, ”vartiotaloon” 200 000 euroa ja näiden lisäksi 400 000 euroa rakennusmateriaalien hankintaan.

Kolmikerroksisessa hirsihuvilassa kerrotaan olevan hissi, viinikellari, maanalainen autotalli, sauna ja oma uima-allas. Venäläismedian haltuunsa saaman yleiskaavan mukaan päärakennukseen kuuluu myös kahdeksan wc-tilaa ja oma biljardisali.

Presidentti Niinistö tapasi virkaveljeään Venäjältä vuonna 2017, kun hän Niinistö otti tämän vastaan Savonlinnan Punkaharjulla. Vladimir Putinin saapui Savonlinnaan juhlistamaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotista taivalta.

Insider kertoo, että rakennustyömaa on kuitenkin jäänyt kesken ja sen taival on ollut monivaiheinen. Urakoitsija on vaihtunut tiuhaan, sillä työntekijöillä oli Insiderin mukaan ongelmia työehtojen ja palkkansa suhteen.

Lehti raportoi paikalla käytyään, että tontilta löytyi esimerkiksi rakennustelineitä, asentamaton kylpyamme ja jääkaappeja.

Moijin mökkitontin äärellä tiistaina vieraillut IS:n kuvaaja kertoo, että ökyhuvila vaikuttaa olleen pidemmän aikaa käyttämätön. Silmiin ei etäisyyden päästä näkynyt merkkejä pahasti keskeneräisestä työmaasta, kuten Insiderin jutussa.

Putin vieraili vuonna 2017 Savonlinnassa tapaamassa presidentti Sauli Niinistöä. Insiderin tietojen mukaan tuolloin Hmarinin avustaja luikki keskeneräiselle rakennustyömaalle ja määräsi päättämään työt, koska presidenttiä ei kiinnostanutkaan kalastus Suomessa ja että ”ajat ovat muuttuneet”.

Insider kertoo tiedon olevan peräisin lähteestä Venäjän turvallisuuspalveluista.

Moijin mökkitonttiin on uponnut mediatietojen mukaan miljoonia euroja. Arvokkaat ja keskeneräiset rakennukset rapistuvat nyt metsän rehottaessa ympärillä.

Suomalainen aikakauslehti Seura selvitti viime kesän artikkelissaan Moijin mökkitontin taustoja ja nykytilaa. Seuran selvityksen mukaan venäläisisäntä Hmarinia ei oltu nähty vuoden 2019 jälkeen hirsilinnoituksissaan – ensin koronapandemian ja ilmeisesti sen jälkeen sodan seurauksena.

Tyhjä huvila vaikutti Seuran mukaan rapistuvan ja ränsistyvän Saimaan rannalla. Sekä venäläisen Insiderin että Seuran tietojen mukaan tontin rakennustyöt ovat jääneet näkyvästi kesken.

Seuran tietojen mukaan Hmarin osti kyseisen savonlinnalaisen maa-alueen itselleen jo vuonna 2009. Päärakennuksen rakennuslupaa haettiin vuonna 2014. Insiderin mukaan Hmarin ei ole löytänyt tontille ostajaa ja että talo olisi kirjattu tappioksi hänen talouteensa.