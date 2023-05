Pääosin kyse on ollut epäasiallisesta kohtelusta ja kielenkäytöstä.

Seitsemää Rannikkoprikaatissa palvelevaa ammattisotilasta epäillään useista rikoksista liittyen varusmiesten epäasialliseen kohteluun, poliisi kertoo.

Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat esimiesaseman väärinkäyttäminen, palvelusrikos, laiton uhkaus, pahoinpitely ja lievä pahoinpitely.

Poliisin mukaan kyse on ollut pääosin koulutuksessa ja harjoituksissa tapahtuneesta epäasiallisesta kohtelusta ja kielenkäytöstä. Muutamissa tapauksissa on syytä epäillä, että ihmisiä on uhattu väkivallalla ja heihin on myös kohdistettu väkivaltaa, poliisi kertoo.