Selina, 17, teki päätöksen, jota muut hämmästelivät – nyt hän teurastaa poroja koulussa

Selina Kangas haluaa jatkaa perheensä poronhoitoperinteitä. Hänen mukaansa tyttöjä ei kohdella alalla samoin kuin poikia.

Inari

Suomen erikoisimmassa ammattikoulussa voi teurastaa poron.

– Se on aika normijuttu, Selina Kangas, 17, sanoo.

Poronomistajaperheessä kasvanut tyttö opiskelee toista vuotta poronhoitajaksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa.

Poronhoitoa opiskellaan Toivoniemen toimipisteessä. Siellä opiskelijat asuvat asuntolassa käytännössä metsän keskellä.

Selina Kangas ja hänen opiskelutoverinsa Satu Hiltula valmistautuivat koulupäivään asuntolansa edessä Toivoniemessä.

Toivoniemessä on myös oma opetusteurastamo, jossa opiskelijat oppivat teurastamaan, nylkemään ja leikkaamaan poroja.

– Me yritetään ainakin käyttää porosta kaikki mahdollinen. Tietää, että se ei mene hukkaan. Se on saanut elää vapaana. Se ei tunnu niin pahalta, Kangas toteaa.

Opettaja Outi Jääskö leikkasi poronrasvaa.

Kangas on kotoisin 50 asukkaan Sassalin kylästä Sodankylän syrjäseudulta. Siellä useimmilla perheillä on poroja, niin myös Kankailla. Selina on perheen kolmesta tyttärestä vanhin.

Poronhoidon niksit kulkevat yleensä perheiden sisällä sukupolvelta toiselle, mutta Kangas kokee saaneensa koulusta oppia esimerkiksi poronhoidon talousasioista.

Hän on myös tavannut koulussa poroihmisiä eri puolilta Lappia ja oppinut heiltä erilaisia tapoja. Esimerkiksi solmut saatetaan tehdä eri tavoin eri paikkakunnilla.

– Musta tuntuu myöskin, että naisena mun olisi vähän enemmän pitänyt kotona kaivaa tietoa. Jos on poika ja syntynyt poroperheessä, niin tuntuu että otetaan yleensä automaattisesti hommiin. Tyttöjen pitää vähän kysellä ja tunkea itsensä mukaan, Kangas sanoo.

Tapa solmia solmuja vaihtelee eri puolilla Lappia. Selina Kangas näytti, miten hänen kotikylällään porosolmu tehdään.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on Suomen pohjoisin ammattikoulu. Sen keskuskampukselta Inarin kirkonkylältä pitää jatkaa vielä parikymmentä kilometriä pohjoiseen maineikasta Kaamasentietä ennen kuin saapuu risteykseen, josta kääntyy Toivoniemeen johtava metsätie.

Toivoniemessä voi opiskella poronhoidon lisäksi myös luonto-ohjaajaksi tai eräoppaaksi. Opetusta saa myös saamenkielellä, sillä osa opiskelijoista ja opettajista puhuu saamea.

– Teemme opiskelijoille selväksi, että tämä on monikielinen ja monikulttuurinen oppilaitos. Täällä kuulee jatkuvasti saamea, poronhoidon ja koltansaamen opettaja Tauno Ljetoff sanoo.

Saamelaisuus ei ole kuitenkaan pääsyvaatimus. Selina Kangas ei ole saamelainen, mutta hänen juuri valmistunut enontekiöläinen kämppäkaverinsa on. Poronhoidosta on hyvä olla jo kokemusta ennen alan opiskelua.

Opiskelu on käytännönläheistä, ja osa siitä tapahtuu porotiloilla porotalouden vuodenkierron mukaan. Esimerkiksi poronerotuskaudella ei ole lähiopetusta.

Selina Kangas rakensi näyttökokeessa poroaitaa.

Selina Kangas muutti yhdeltä syrjäkylältä toiselle opintojen takia. Moni hänen ikäisensä nuori Lapissa valitsee toisin.

– On mun kaverit välillä kyselleet, että miksi lähdit niin kauas. Aika moni on lähtenyt etelään mieluummin, Kangas sanoo.

– On myös sitä mietitty, että ethän sinä tienaa tuolla ammatilla mitään, että mikä oli järki tässä hommassa. Yleensä mä olen sanonut, että haluan pitää perinnettä yllä.

Kangas toivoo, että jonain päivänä hän voi ottaa vastuun perheen poroista. Ammattikoulun opit tulevat silloin tarpeeseen.

Osa niistä on siirtynyt jo nyt käyttöön Sodankylän Syväjärven paliskunnassa.

– Olen oppinut paljon ja olen vienyt oppeja myös kotiin. Ollaan monesti tingattu isän kanssa asioista: miten ne kannattaisi olla, miten hän on tehnyt ja miten minä olen oppinut, Kangas kertoo.

– On se ottanut mun neuvoja vastaan, ja ollaan kokeiltu uusia tapoja toimia. On se ihan mielenkiintoista.