Riistakamera tallensi harvinaisen näyn metsän siimeksessä

Eteläpohjalainen mies onnistui tallentamaan riistakameraansa kuvan hirviemosta eli nupasta uusien kaksosvasojen kanssa.

Mies arvelee, että vasat ovat korkeintaan kaksi viikkoa vanhoja.

Vastasyntyneet vasat ovat liikuttavan näköisiä koikkelehtijoita.

– Ne ovat sellaisia hoippuvaisia, mies luonnehtii.

Riistakamera on ollut miehellä vuoden verran Seinäjoella. Kamera on sekametsän keskellä samassa paikassa, jonne hän on laittanut nuolukiven eläimille.

Mies on seurannut koko talven kännykästään riistakameran kuvaa.

Pikkuvasat ilmestyivät riistakameran kuviin äskettäin.

Mies on pitkän linjan metsästäjä. Hän ei ole koskaan aiemmin onnistunut näkemään yhtä nuoria vasoja.

– Olen 1994 mennyt hirviporukkaan. Olen kaverien kameroista nähnyt noin nuoria vasoja, mutta itse en ole nähnyt kamerasta. Eikä ole myöskään luonnossa tullut vastaan.

Ilmeisesti sama Seinäjoen alueella vaikuttava nuppa synnytti kaksoset jo vuosi sitten.

Eteläpohjalainen mies sai otettua viimeiset kuvat vanhoista vasoista huhtikuussa.

– Emo erottaa ne aina keväällä ennen kuin se saa uudet vasat. Jännäsin, tuleeko uusia vasoja, kun ei nupan mahasta oikein vielä näkynyt mitään.

Uudet pikkuvasat ilmestyivät miehen riistakameran kuviin 18. toukokuuta.

Hirven kiima-aika on syksyllä samaan aikaan, kun hirvenmetsästys on käynnissä.

– Silloin ovat jo alkiot sisällä. Joskus kun ammutaan naaraita, siellä on alkiot sisällä.