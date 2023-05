Brittien valtava sotalaiva rantautui Helsinkiin – tällainen aseistus siitä löytyy

Yleisö pääsee tutustumaan alukseen tiistaina.

Britannian kuninkaallisten merivoimien maihinnousualus HMS Albion vierailee parhaillaan Helsingissä.

Alus saapui Suomeen Ruotsista, jossa se osallistui Aurora 2023 -harjoitukseen. Helsingin-vierailun jälkeen se osallistuu Naton jokavuotiseen BALTOPS 23 -harjoitukseen Itämerellä.

Laiva on Munkkisaaren laiturissa.

Suuri yleisö pääsee tutustumaan HMS Albioniin tiistaina kello 15–18. Kierrokselle ei ole etukäteis­ilmoittautumista, mutta osallistujien tulee varautua turvatarkastukseen.

Maihinnousutukialuksella on reilun 300 hengen miehistö. Suomalaista osaamista edustaa aluksella Wärtsilän toimittamat pää- ja apumoottorit sekä potkurit.

Alusta on monikäyttöisyytensä vuoksi kehuttu ”kuninkaallisten merivoimien Sveitsin armeijan linkkuveitseksi”.

Sotalaivan aseistukseen kuuluvat kaksi Goalkeeper -ohjusten­torjunta­järjestelmää, kaksi Oerlikon 20 mm -ilmatorjunta­kanuunaa, neljä konekivääriä ja kaksi helikopteria.

Pituutensa puolesta Albion muistuttaa ruotsinlaivaa, aluksella on pituutta 179 metriä. Suuren osan aluksen tilavuudesta täyttää ajoneuvokansi.

HMS Albion vieraili Suomessa edellisen kerran vuonna 2021.

Tämänkertainen vierailu on Britannian kuninkaallisten merivoimien ensimmäinen Suomen Natoon liittymisen jälkeen.

– On hienoa päästä Helsinkiin erityisesti nyt, kun Suomi on liittynyt Natoon. Vierailu vahvistaa läsnäoloamme alueella ja on oiva tilaisuus harjoitella kumppanien kanssa, aluksen komentaja Marcus Hember kehuu suurlähetystön tiedotteessa.

Alus valmistui kesällä 2003.

Aluksen kotisatama on Englannin Devonissa, lähellä Plymouthin kaupunkia oleva Devonport. Se on Länsi-Euroopan suurin laivastotukikohta.

Sotalaivan mastossa on ylimpänä keskipitkän kantaman Type 997 Artisan -tutka, jolla voidaan havaita ilma- ja merimaaleja.