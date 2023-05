Mikä on erikoisin asia, jonka olet löytänyt sukulaisesi jäämistöstä? Kerro se meille!

Avaamattomia lahjoja, emätinkuulia, sälekaihtimien naruja... sukulaisten kotoa voi tehdä ällistyttäviä löytöjä. Jaa omat löytösi jutun lopusta löytyvällä lomakkeella.

Vanhempien, isovanhempien tai muiden sukulaisten irtaimistosta voi tehdä jännittäviä tai hauskoja löytöjä, kun tavaroita käydään läpi heidän kuoltuaan.

Internetin suositulla vauva.fi-keskustelupalstalla on jo neljän vuoden ajan käynyt kuumana keskustelu, jossa suomalaiset jakavat mitä erikoisimpia löytöjään, joita he ovat kuolinpesistä tehneet. Ketju on kerännyt vuosien aikana yli 700 vastausta ja on yhä aktiivinen.

– Löysin vähän aikaa sitten kuolleen isäni kotoa kaikki mitä olen hänelle vuosien saatossa ostanut lahjaksi. Ovat avaamattomina paketissa. Vaatteita ja kodintarvikkeita, joita on ihan itse pyytänyt ja kertonut tarvitsevansa, keskustelun aloittaja kirjoittaa omasta kokemuksestaan.

– Tätini emätin­kuulat lantion­pohja­lihasten treeniin tai huvi­käyttöön. Olin tuolloin nuori ja räpläsin niitä käsissäni kun en tiennyt niiden käyttö­tarkoitusta. Hyi, yksi vastaajista kommentoi.

– Mummo oli säilönyt vanhat muovipussit, untuva­peittojen untuvat muovi­säkkeihin, käytetyt voirasiat, jne. Parikymmentä kiloa villalankoja. Löytyi myös paljon hihojen resoreja, joita oli joskus käyttänyt uudestaan paitoihin ja sukkiin, kolmas kertoo.

– Outoa oli pussi missä oli useita katkenneita sälekaihtimien naruja. Ja mummon asunnossa ei edes ollut sälekaihtimia. Mikä lie dyykkausaarre, eräs ihmettelee.

– Pussillinen mummon neulomia vauvansukkia ja tumppuja + lappu että ”Tiinan (siis minun) tuleville lapsille”. Olin mummon kuollessa teini-ikäinen. Tulivat käyttöön lapsillamme 10 v myöhemmin, Tiina muistelee ketjussa.