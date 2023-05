Vahvat nikotiinipussit ovat saapuneet myyntiin, ja kysyntä on kovaa.

VahvAT nikotiinipussit loppuivat muutamassa päivässä Sanomatalon R-kioskilta.

– Meiltä tullaan kysymään nuuskapusseja, kun muuallakin ne ovat loppu, kertoo kioskilla työskentelevä Susanna Ahokas.

– Kaikki menee mitä tulee.

Nikotiinipussit tulivat myyntiin R-kioskilla hiljattain.

R-kioskin toimitusjohtaja Teemu Rissasen mielestä nikotiinipusseista tehty uutisointi on kapeakatseista.

– Nikotiinipusseja on käytetty Suomessa vaikka myyntikielto on ollut. Ja nämä tuotteet on ostettu rakkaalta länsinaapuriltamme. Jokainen veroeuro on mennyt muihin maihin.

Rissasen mukaan voi perustellusti kysyä, onko Suomella varaa maksaa veroeuroja Viroon ja Ruotsiin, joista nikotiinipusseja on jo pitkään saanut.

R-kioski ei ole ottanut yli 15 milligrammaa nikotiinia sisältäviä tuotteita valikoimiin, hän kertoo.

Ammattikoulussa opiskelevien nuorten naisten nuuskaaminen on muutamassa vuodessa lisääntynyt roimasti.

– Makujen ja ulkoasun puolesta on myös rajattu pois ne tuotteet, mitkä mahdollisesti puhuttelisivat nuoria.

Rissanen ei kommentoi tuotteiden menekkiä.

Tuotteiden ottamista kioskeihin hän perustelee sillä, että ihmiset ostavat vapaan valinnan mukaan ja lainsäätäjän tarjoamissa puitteissa haluamiaan tuotteita.

– On kysymys kupista kahvia, jossa on kofeiinia, hodarista, jossa on energiaa, tupakkatuotteista, joissa on nikotiinia.

R-kioskilla vahvin myytävä tuote sisältää 15 milligrammaa nikotiinia per annos.

– Nyt olemme tällaisessa tilanteessa, ja nyt on tärkeää miettiä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Verotulot kannattaa ottaa huomioon, mutta asettaa myös hyvin tarkat asetukset tuotteille, Rissanen sanoo.

Aikaisemmin kioskeilla ja kaupoissa on ollut myynnissä korkeintaan 4 milligrammaa nikotiinia per pussi sisältäviä tuotteita.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kumosi pääsiäisen alla nikotiinipussien luokittelun lääkkeeksi.

Nikotiinipusseilla tarkoitetaan nikotiinia sisältäviä annospusseja, jotka eivät sisällä tupakkakasvia. ”Valkonuuska” on usein maustettu esimerkiksi mintulla tai hedelmän mauilla. Jopa 30 milligrammaa pussilta sisältäviä nikotiinipusseja saa tilattua nyt laillisesti netistä.

Nikotiinipusseja sanotaan myös ”valkonuuskaksi”.

Suuhun laitettavia vahvoja nikotiinipusseja voi pian ostaa myös päivittäistavarakauppojen kassoilta samalla tavalla kuin muitakin tupakka- ja nikotiinituotteita.

Keskon osto- ja myyntijohtajalta Aki Erkkilä kommentoi tilannetta IS:lle sähköpostilla.

–Toistaiseksi nikotiinipusseja ei ole mennyt Keskon kautta kauppoihin. Toimintamallissamme kauppiaat voivat kuitenkin myös tilata eri tuotteita itsenäisesti tavarantoimittajilta valikoimiinsa.

Erkkilän mukaan Kesko suhtautuu asiaan rauhallisesti, ja esimerkiksi korkean pitoisuuden tuotteet ja nuoria houkuttavat maut on rajattu pois.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta kommentoi asiaa IS:lle myös sähköpostilla.

Päällysahon mukaan S-ryhmän kauppoihin on lähiaikoina tulossa nikotiinipitoisuudeltaan alle 16,6 milligrammaa nikotiinia sisältäviä tuotteita.

– Näitä myytäisiin tupakkatuotteiden tapaan eli noudatamme tarkasti ikärajoja ja myyntiin liittyviä esillepano- ja markkinointirajoituksia, hän kirjoittaa.

Päällysahon mukaan valikoiman laajuus tulee vaihtelemaan myymälän koon mukaan.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että myöskään saksalaisketju ei ota valikoimiinsa kaikista vahvimpia tuotteita, muttei määrittele tuotteiden pitoisuuksia tarkemmin.

– Vastaamme suomalaisten asiakkaiden kysyntään ja olemme tuomassa lähiaikoina myyntiin nikotiinipusseja kaikkiin myymälöihimme. Nikotiinipussien kohdalla on tietysti tärkeää noudattaa voimassaolevia ohjeistuksia ja lainsäädäntöä sekä toimia vastuullisesti.

Nikotiinipusseja pidetään EHYT ry:n mukaan nuorten keskuudessa tupakointia trendikkäämpänä vaihtoehtona.

Erilaisia nikotiinivalmisteita on markkinoilla paljon, eikä niitä kaikkia voida Fimean mukaan enää luokitella lääkkeeksi pelkästään niiden sisältämän nikotiinin perusteella.

Fimean käsityksen mukaan kuluttajat käyttävät tällaisia valmisteita pääasiassa päihteenä.

Muutos ei vaikuta sellaisiin nikotiinivalmisteisiin, jotka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäviksi ja joille on myönnetty myyntilupa lääkkeenä.

Fimean aikaisemman luokituksen mukaisesti Tulli on ottanut haltuunsa tai takavarikoinut laittomasti maahantuodut yli neljä milligrammaa nikotiinia sisältävät nikotiinipussit ja aloittanut tarvittaessa esitutkinnan asiassa.

Nyt Tulli ei enää valvo vahvojen nikotiinipussien maahantuontia.

– Muutos on ollut suuri, tuonti lähti kasvamaan saman tien, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoi Ylen haastattelussa.

Kasvua on ollut Sinkkosen mukaan sekä matkustajatuonnissa että verkkotilauksissa.

Nikotiinipusseja koskevilla maahantuonnin muutoksilla ei ole vaikutusta nuuskan maahantuontisäädöksiin, ja tällä hetkellä nuuskaa saa tuoda Suomeen enintään kilon päivässä.