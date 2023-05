Heidi Foxell keskittyy ensin kuntoutumiseen, mutta aikoo työskennellä vielä poliisina. Poliisina hän haluaisi päästä puhumaan nuorille väkivallasta ja sen seurauksista.

Poliisiammattikorkeakoulussa päättyi tiistaina opintopolku, joka hakee vertaistaan suomalaisen koulutuksen historiassa, kun Heidi Foxell vannoi poliisin eettisen valan.

Foxell aloitti poliisiopinnot vuonna tammikuussa 2011, mutta ne keskeytyivät noin puolitoista vuotta myöhemmin, kun Eero Hiltunen avasi tulen väkijoukkoon ja kohti poliiseja Hyvinkäällä.

Ensimmäisenä paikalle saapunut Foxell loukkaantui vakavasti vatsaan osuneesta hirvikiväärin laukauksesta.

Hän oli tuolloin suorittamassa ensimmäistä työharjoitteluaan poliisina.

Tiistaina Foxell palkittiin poliisiylijohtajan huomionosoituksella. Palkintoperusteiden mukaan Foxell on ”osoittanut inhimillisesti mitattuna äärimmäisistä vastoinkäymisistä huolimatta sitkeyttä ja esimerkillistä periksi­antamattomuutta toteuttaessaan yli kymmenen vuotta sitten kesken jääneen unelmansa valmistua poliisiksi”.

Foxell sanoo, että huomionosoitus on merkki siitä, että hänen tekemäänsä työtä kuntoutumisen ja valmistumisen eteen arvostetaan.

– Olen erittäin otettu, että se tuli opettajilta ja poliisiylijohtajalta.

Sitkeä Foxell todellakin on, sillä tie poliisiksi oli pitkä, raskas ja hänen sanojensa mukaan ”erilainen”. Heti loukkaantumisen jälkeen hänelle oli selvää, että hän haluaa jatkaa opintoja ja valmistua.

– Kysyin ensimmäisen kerran vuonna 2012, koska pääsen takaisin töihin.

Loukkaantumisen jälkeen Foxell oli ensimmäiset kolme vuotta sairaalassa, josta kotiutumisen jälkeen hän aloitti kuntoutuksen. Opiskeluja hänen oli tarkoitus jatkaa heti kuntoutuksen päätyttyä, mutta vuonna 2016 hänellä todettiin leukemia, ja hän joutui aloittamaan syöpähoidot.

Seuraavaksi hän yritti jatkaa opiskelua vuonna 2017 sen jälkeen, kun leukemian todettiin olevan remissiossa. Opinnoista ei kuitenkaan vielä tuolloin tullut mitään, sillä hän oli henkisesti ja fyysisesti liian uuvuksissa. Raskainta oli masennus.

– Silloin kävin lähellä itsemurhaa.

Heidi Foxell aikoo keskittyä ensin kuntoutumiseen, mutta hän aikoo vielä hankkia poliisiviran ja työskennellä poliisina.

Vuonna 2019 hän päätti jatkaa opintoja ja saattaa ne päätökseen, mutta vielä tuolloin opiskelutahti ei ollut erityisen nopea. Foxell suoritti kurssin sieltä, toisen täältä.

Vuonna 2021 Foxellin puoliso Noora Salin kysyi, tietääkö Foxell edes, mitä valmistumisen eteen pitää tehdä. Tarkasti Foxell ei tiennyt, mutta lopulta hän selvitti puuttuvat kurssit, ja Salin kirjasi ne Exceliin. Vasta tuolloin Foxellille realisoitui, mitä valmistumiseen eteen on vielä tehtävä. Foxell sanoo, että Salinin rooli valmistumisessa oli erittäin suuri.

– Hän osasi tsempata oikealla tavalla ja auttaa henkisesti. Se tuki oli todella valtava.

Foxell on kiitollinen myös poliiseille, jotka ovat tukeneet häntä läpi pitkän ja raskaan tien.

– Sairaala-aikana ihan parasta oli, kun kurssikaverit kävivät katsomassa ja kertoivat töistä. Minua ei ole koskaan jätetty yksin.

Opintoihin palaaminen ei ollut helppoa, sillä vuosikymmenessä poliisin työ ja toimintaympäristö olivat muuttuneet. Foxell epäili, että hän ei enää ymmärrä alaa. Epävarmuutta aiheutti myös se, osaisiko hän enää tehdä poliisin työtä.

– Jos en osaa käyttää edes poliisin tietojärjestelmiä, miten pystyn ikinä toimimaan poliisina, hän kuvailee ajatuksiaan.

Lopulta hän ymmärsi, että jo tutkintotodistus olisi valtava saavutus vakavan loukkaantumisen jälkeen.

– Riippumatta siitä, teenkö päivääkään näitä töitä.

Heidi Foxell palkittiin tiistaina poliisiylijohtajan huomionosoituksella.

Nyt Foxell on valmistunut poliisiksi, mutta virkaa hänellä ei ole. Hän sanoo, että neuvotteluja töihin palaamisesta ei ole käyty. Kuluvan vuoden hän haluaa käyttää kuntoutumiseen, joka on alkanut lupaavasti.

Foxell menetti kykynsä kävellä hoitovirheen seurauksena.

Foxellin oikea jalka on reagoinut kuntoutukseen ja tällä hetkellä hän pystyy kävelemään tuen kanssa. Hän uskoo pystyvänsä vielä kävelemään.

– Oli se sitten rollaattorin tai kävelykeppien kanssa tai ilman.

Foxell on seurannut huolestuneena julkisuudessa olleita tapauksia, joissa nuorilta on löytynyt koulussa toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä. Kun poliisiksi palaamisen aika koittaa, hän haluaisikin työskennellä ennaltaehkäisevän työn ja nuorten parissa.

Käytännössä hän haluaisi puhua väkivallasta ja sen kauaskantoisista seurauksista niin uhrille kuin tekijällekin.

– Se voisi olla nuorille melkoinen näky, kun poliisi tulee pyörätuolissa kertomaan, mitä on tapahtunut. Haluaisin tuoda esille, että minua ampui nuori kundi ja millaista ampujan elämä on nyt.

Hyvinkäällä väkijoukkoa ja Foxellia ampunut Hiltunen oli tekohetkellä 18-vuotias.

– Yhtä lailla hän kantaa tekoaan mukanaan koko loppuelämänsä.

Samaan aikaan, kun Foxell on kamppaillut kuntoutumisen ja valmistumisen kanssa, hänestä on julkisuudessa puhuttu sankaripoliisina. Hän korostaa, että kyseessä on median luoma kuva hänestä.

– Se on minulle ok, jos ihmiset haluavat ajatella niin, mutta en itse koe olevani sankari.

Hän myöntää, että puhe sankaripoliisista on luonut jonkin verran paineita myös poliisiksi valmistumiseen. Hän kuitenkin korostaa, että syy jatkaa opiskeluja on kuitenkin koko ajan ollut halu olla poliisi.

Se halu ei ole kadonnut.

– Aion mennä töihin ja jossain vaiheessa hankkia viran poliisina, mutta nyt keskityn kuntoutukseen.

Traumakirurgi Ari Leppäniemi on leikannut Heidi Foxellin kymmeniä kertoja. Alla olevalla videolla hän kertoo uransa haastavimmista leikkauksista.