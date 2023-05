Henkirikokseen kytkeytyvässä vyyhdissä on vangittu uusi epäilty. IS:n tietojen mukaan nyt vangittu mies tuntee Lehtisaaren taposta epäillyn 32-vuotiaan miehen.

Helsingin Lehtisaaressa tapahtuneeseen henkirikokseen kytkeytyvässä rikosvyyhdissä on jälleen vangittu uusi epäilty.

31-vuotias mies on vangittu viikonloppuna todennäköisin syin epäiltynä kolmesta rikoksesta: törkeästä ryöstöstä, törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta ja törkeästä vapaudenriistosta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä 12. tammikuuta.

Rikosepäilyt ovat täysin samat kuin surma-asunnon omistajalla, varakkaan yrittäjäperheen 34-vuotiaalla tyttärellä.

Hänet vangittiin kyseisistä rikoksista epäiltynä jo huhtikuun lopussa. 34-vuotias nainen oli alun perin vangittuna myös taposta epäiltynä. Nainen ehdittiin vapauttaa ennen kuin hänet vangittiin uudelleen. Taposta häntä ei kuitenkaan enää epäillä.

Poliisi ei ole kertonut, miten kyseinen rikoskokonaisuus kytkeytyy huhtikuussa tapahtuneeseen henkirikokseen.

Poliisi sai ilmoituksen henkirikoksesta sunnuntaina 16. huhtikuuta. Poliisi on kertonut, että ilmoitus tuli surma-asunnosta, mutta sen tarkemmin poliisi ei ole kommentoinut sitä, kuka ilmoituksen teki. Poliisilla oli kuitenkin paikalle mennessä tieto siitä, että asunnossa on tapahtunut henkirikos.

Poliisi uskoo, että henkirikoksen uhri oli surma-asunnossa useita päiviä ennen kuin poliisi sai asiasta ilmoituksen.

IS:n tietojen mukaan uhria oli ammuttu.

Taposta epäillään surma-asunnon omistajan 32-vuotiasta aviomiestä. IS:n tietojen mukaan nyt viikonloppuna vangittu mies tuntee taposta epäillyn miehen.

Epäillyn henkirikoksen uhri on 27-vuotias mies, jolla on huumerikostaustaa. Myös taposta epäillyllä miehellä on rikostaustaa. Hänet on tuomittu muun muassa velanperintään liittyvästä törkeän ryöstön yrityksestä.

Nyt viikonloppuna vangittu mies on ollut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana syytteessä rattijuopumuksista ja muutamista muista lievemmistä rikoksista.

Surma-asunnon naapurustossa oli jo pitkään ennen henkirikosta kiinnitetty huomiota levottomaan elämään kyseisessä asunnossa.