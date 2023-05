Karelian Lock 23 -taisteluharjoitus alkaa perjantaina. Harjoituksen kokonaisvahvuus on arvion mukaan noin 7 000 henkilöä.

Ilta-Sanomien lukija kuvasi viime perjantaina Sääksjärvellä vaikuttavan videon, kun noin 30 vaunullista yhdysvaltalaiskalustoa kuljetettiin Karelian Lock 23 -taisteluharjoitukseen.

Maavoimien alueellinen taisteluharjoitus järjestetään Kouvolan, Luumäen ja Haminan alueilla.

Videolla näkyy harjoituksen tiedottaja Jaana Kuusiston mukaan Yhdysvaltojen maavoimien maastokuorma-autoja, henkilöautoja, polttoaineautoja sekä miehistönkuljetustela-ajoneuvoja.

Harjoitus alkaa 26. toukokuuta. Harjoituksessa on mukana kansainvälisiä joukkoja Yhdysvaltojen maavoimista. Yhdysvaltojen joukot siirtyivät Karjalan prikaatiin Niinisalosta viime viikon aikana.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on arvion mukaan noin 7 000 henkilöä, Kuusisto kertoo.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta, Porin prikaatista, Panssariprikaatista, 1. Logistiikkarykmentistä, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Karjalan lennostosta ja Pohjois-Karjalan rajavartiostosta.

Yhdysvaltalaista panssarivaunua kuljetettiin viime viikolla taisteluharjoitukseen.

Yhdysvaltalaisjoukkojen vahvuus on noin 400 henkilöä.

– Tämä on meille maavoimien toimintasuunnitelman mukainen harjoitus, ja kesällä kotiutuvien varusmiesten niin sanottu loppusota, Kuusisto kertoo.

Karelian Lock 23 -harjoituksen yksi keskeinen teema on rannikon puolustaminen ja harjoitus toteutetaan yhdessä Merivoimien Atrain 23 -harjoituksen kanssa, Puolustusvoimat tiedottaa.

– Tällä tavalla saadaan rannikon puolustus harjoituksen yhdeksi teemaksi, Kuusisto sanoo.

Harjoituksen tarkoituksena on kehittää maavoimien kykyä Kaakkois-Suomen puolustamiseen yhteistoiminnassa liittolaisten kanssa. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on yhteensopivuuden luominen ja kehittäminen kansallisen puolustuksen ja liittouman tarpeisiin, tiedotteessa kerrotaan.

– Monille harjoitukseen osallistuville varusmiehille kyseessä on koulutuksen päättävä loppuharjoitus ja on hienoa, että he pääsevät testaamaan osaamistaan yhteistoiminnassa liittouman joukkojen kanssa, Karjalan prikaatin komentaja ja harjoituksen johtaja prikaatikenraali Jyri Raitasalo sanoo tiedotteessa.

Karelian Lock 23 -harjoitus on jatkoa aiemmin toukokuussa järjestetylle Arrow 23 -harjoitukselle.

Arrow 23 -harjoituksessa yhdysvaltalaisjoukoilla oli mukanaan Bradley-rynnäkköpanssarivaunu ja Abrams-taistelupanssarivaunu. Ne ovat mukana myös Karelian Lock -harjoituksessa, Jaana Kuusisto sanoo.

Kuusiston mukaan harjoitus olisi järjestetty myös siinä tapauksessa, että Suomi ei olisi sotilasliitto Naton jäsen.

– Yhdysvaltojen joukkojen saapuminen tänne vahvistui paljon ennen kuin Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi vahvistui.

Harjoitus kestää kesäkuun 2. päivään asti.

Päätaistelualueet ovat Pahkajärven ja Selänpään välinen alue ja Inkerilän, Kannuskosken sekä Saaramaan välinen alue.

Lentotoimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina koko harjoituksen ajan. Harjoituksessa käytetään myös harjoitusampumatarvikkeita, jotka aiheuttavat melua.