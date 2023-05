Juha Saarisen kommentti: Ruotsissa on jaettu kovia tuomioita ”Isis-naisille” – Suomessa ei yhtäkään

Terroristijärjestö Isisin toimintaan osallistuneiden naisten saamien tuomioiden määrä kasvaa Pohjoismaissa, muttei Suomessa, kirjoittaa jihadistiseen liikehdintään erikoistunut tutkija ja konsultti, Juha Saarinen.

Äskettäin terroristijärjestö Isisin toimintaa edistäneen naisen pitkä vankeustuomio sai vahvistuksen Ruotsin hovioikeudessa.

Konfliktialueelle vuonna 2013 lapsiensa kanssa matkustanut, pitkään Ruotsin jihadistisessa kentässä vaikuttanut naisekstremisti todettiin syylliseksi ihmiskauppaan sekä yllytyksestä ja avunannosta moniin hänen lapseen kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin. Tuomiona oli lähes seitsemän vuoden vankeusrangaistus.

Tapaus ei ollut Ruotsissa ensimmäinen. Maaliskuussa 35-vuotias nainen tuomittiin kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sotarikoksesta. Isisin pääkaupungissa Rakkassa asuessaan hän oli julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia teloitettujen irrotetuista päistä, ja kommentoinut teloitettuja halventavasti.

Keväällä 2022 tuomittiin Ruotsin kansalaisuuden omannut 49-vuotias nainen kuuden vuoden vankeuteen sotarikoksesta. Taustalla olivat vuoden 2013 tapahtumat. Nainen vei tuolloin 12-vuotiaan poikansa konfliktialueelle, eikä tuomion mukaan estänyt lapsen päätymistä Isisin lapsisotilaaksi. Nainen palasi Ruotsiin 2020 – hänen Isisin riveissä taistellut poikansa kuoli konfliktialueella 2017.

Ruotsin tapauksessa on merkillepantavaa, ettei ainuttakaan noin kahdestatoista kotiutetusta naisesta ole syytetty tai tuomittu terrorismirikoksista. Tämä johtuu osittain puutteellisesta lainsäädännöstä. Syyttäjä on kuitenkin pyrkinyt syyttämään konfliktialueelta palanneita naisia muista rikoksista, joskin vain vähemmistö naisista on – ainakin toistaiseksi – joutunut vastaamaan teoistaan oikeudessa.

Naisia Raqqassa maaliskuussa 2014.

Menetti kansalaisuuden

Kotiutuksiin konfliktialueelta vastahankaisesti suhtautuneesta Tanskassa, jossa jäsenyys terroristisessa järjestössä on kriminalisoitu, vastaavanlaisia haasteita ei ole ollut.

Tämän vuoden helmikuussa Bosnian ja Tanskan kansalaisuuden omannut 38-vuotias nainen tuomittiin neljän vuoden vankeuteen Isisin toiminnan edistämisestä. Tuomion mukaan hän edisti ryhmän toimintaa kotiäityiden ja vaimouden kautta. Tuomion seurauksena nainen myös menetti Tanskan kansalaisuutensa.

Muutamaa kuukautta aiemmin Tanskassa tuomittiin 35-vuotias nainen niinikään Isisin toiminnan edistämisestä, enimmäkseen samoin perustein. Naiset kotiutettiin konfliktialueelta lokakuussa 2021 yhdessä kolmannen naisen ja heidän lapsiensa kanssa yhteisoperaatiossa Saksan kanssa.

Kolmannen kotiutetun naisen kohtalosta ei ole selvyyttä, mutta häntä oletettavasti odottaa vastaavanlainen tuomio.

Tanskan tavoin myös Norja on tiettävästi kotiuttanut vain muutamia naisia lapsineen konfliktialueelta. Viimeisin kotiutus tapahtui tämän vuoden maaliskuussa, jolloin maa päätti kotiuttaa leireiltä kaksi sisarusta lapsineen. Naiset pidätettiin välittömästi maahan saapumisen jälkeen.

Ensimmäisen kerran Norja kotiutti naisen lapsineen loppuvuodesta 2020. Tällöin päätöksen taustalla olivat humanitaariset syyt, naisen lapsen oltua tuolloin vakavasti sairas.

Syyriasta kotiutettu nainen sai kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion kesällä 2021. Tuomion mukaan nainen edisti Isisin toimintaa matkustamalla konfliktialueelle ja toimimalla siellä kotiäitinä ja vaimona. Sama kohtalo odottanee myös kahta maaliskuussa kotiutettua naista.

Suomessa ei vielä syytteitä

Pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa viiteryhmässä Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa, jotka päättivät kotiuttaa kansalaisiaan tai maahan kiinteitä siteitä omaavia henkilöitä leireiltä Syyriassa.

Loppuvuonna 2019 tehdyn päätöksen jälkeen Syyriasta on palannut – kotiutettuina tai viranomaisten avustamana – kymmenkunta aikuista naista lapsineen.

Suomessa ei ole ainakaan toistaiseksi asetettu ainuttakaan leireillä aikaa viettänyttä täysi-ikäistä henkilöä syytteeseen terrorismirikoksista, sotarikoksista tai tiettävästi muistakaan rikoksista. Näin on siitäkin huolimatta, että joidenkin Suomesta lähteneiden ja maahan palanneiden tiedetään edistäneen Isisin toimintaa verkkoympäristössä.

Tämä on tapahtunut esimerkiksi jakamalla ryhmän propagandaa, rohkaisemalla muita matkustamaan ryhmän julistamaan kalifaattiin, juhlistamalla ryhmän hirmutekoja – kuten terrori-iskuja ja länsimaisten panttivankien teloituksia – tai jopa yllyttämällä terrori-iskuihin länsimaissa.

Monessa tapauksessa epäiltyjä rikoksia tutkivat esiselvitykset ovat toistaiseksi kesken. Huomion arvoista kuitenkin on, etteivät esiselvitykset ole edenneet esitutkintoihin kuin kolmessa ihmiskauppaepäilyssä – eikä tiettävästi kertaakaan epäillyistä terrorismirikoksista.

Tätä osaltaan selittää se, että Suomessa terrorismirikoksiin liittyvä lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö oli vähäistä Syyriaan ja Irakiin kohdistuneen vierastaistelijaliikkuvuuden alettua 2012 – samoin kuin Ruotsissa – joten monet tavat osallistua Isisin toimintaan ja edistää sitä eivät olleet kriminalisoituja tekohetkellä.

Suomi on Euroopan marginaalissa

Muissa pohjoismaissa jaetut tuomiot vahvistavat Suomen asemaa entisestään Euroopan marginaalissa.

Norjassa ja Tanskassa kotiutettujen naisten määrä on ollut vähäinen, mutta monet ovat saaneet tuomion rikollisesta toimistaan konfliktialueella. Tämän taustalla on laaja, muttei perusteeton juridinen tulkinta terroristiseen toimintaan osallistumista.

Isisin kalifaatissa – etenkään länsimaista tulleiden osalta – ei käytännössä ollut erottelua siviilien ja taistelijoiden välillä, vaan kaikkien tehtävä oli palvella Isisiä ja sen tavoitteita. Näin ollen on ollut osaltaan perusteltua määrittää konfliktialueelle matkanneiden naisten vaimous ja kotiäitiys terroristisen ryhmän toiminnan edistämiseksi.

Ruotsissa tilanne on ollut merkittävästi heikompi. Maahan konfliktialueelta palanneista noin 150 henkilöstä tiettävästi vain kaksi on saanut tuomion terrorismirikoksista. Toisaalta, viime vuosina Ruotsissa on tuomittu konfliktialueella oleskelleita naisia sotarikoksista ja ihmiskaupasta.

Suomi on yksi harvoista EU-maista, ja ainoa pohjoismaa, jossa yksikään Isisin tai muiden jihadistiryhmien toimintaan osallistunut palaaja ei ole saanut tuomiota terrorismi- tai sotarikoksista.

Tareena Shakil matkusti lapsensa kanssa Syyriaan vuonna 2014. Hänet tuomittiin ensimmäisenä brittinaisena vankeuteen Isisiin liittymisestä ja terrorismiin kannustavien viestien lähettämisestä sosiaalisessa mediassa. https://www.theguardian.com/uk-news/2016/feb/01/british-woman-tareena-shakil-convicted-being-isis-member-jailed-xx-years https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/tareena-shakil-isis-bride-uk-prison-jail-release-syria-son-terror-a8780891.html

Toisin kuin ennen vuotta 2019 maahan konfliktialueelta palanneiden kohdalla, kotiutuspäätöksen jälkeen palanneista ainuttakaan henkilöä ei myöskään ole asetettu syytteeseen terrorismirikoksista – tai tiettävästi muistakaan rikoksista, vaikka on tärkeää huomioida monien esiselvityksien olevan vielä kesken.

Asianlaitaa on epäilemättä käsitelty kattavasti suljettujen ovien takana niin viranomaisten kuin päätöksentekijöiden piirissä viime vuosina.

Julkisuuteen asti muutamia yksittäisiä puheenvuoroja lukuun ottamatta pohdinnat eivät kuitenkaan ole päätyneet. Vähäisissä lausunnoissa syyttävät sormet ovat osoittaneet esimerkiksi kohti liian korkeaa esitutkintakynnystä, puutteellista lainsäädäntöä, sopivan oikeuskäytännön puuttumista, sekä ulkomailla tapahtuneiden terrorismirikosten selvittämisen vaikeutta.

Viimeisen syytöksen kohdalla on kuitenkin tarpeen todeta, ettei ongelma ei kosketa pelkästään Syyrian ja Irakin konfliktialueelta palanneita, vaan sama tilasto toistuu myös kotimaisen tukitoiminnan yhteydessä.

Näin siitäkin huolimatta, että suojelupoliisin mukaan Suomessa on esiintynyt paikkapaikoin jopa merkittävää tukitoimintaa – esimerkiksi varainkeruun ja propagandan levittämisen yhteydessä – edellisen vuosikymmenen aikana.

Suomessa vaikuttaa olevan laaja julkinen yhteisymmärrys siitä, ettei epäillyissä terrorismirikoksissa rikosoikeudellinen vastuu ole toteutunut – ainakaan lainsäätäjien tarkoittamalla tavalla.

Ehkä olisi suotavaa, että tätä lähdettäisiin selvittämään myös julkisesti sitä mistä tämä johtui, ja ennen kaikkea mitä oppeja tästä voidaan vetää, ettei tilanne tule toistumaan tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on jihadistiseen liikehdintään erikoistunut tutkija ja konsultti