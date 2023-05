”Pitäisi olla maasturi”, harmittelee Tornion Kivirannassa asuva Maija Keränen.

Tornion Kivirannassa asuva Maija Keränen joutui pyytämään aamulla kuljetusapua tyttäreltään Pirjo Saarelalta. Hän kaipasi kyytiä lähimarkettiin, josta piti hankkia mandariineja, perunaa ja maitoa.

Omalla autolla kauppareissu ei kuitenkaan onnistunut.

Vesi on noussut Tornionjoessa niin, että Kerästen omakotitaloon johtava tie on veden peitossa. Tavallisella autolla ei pääse kotipihalta minnekään.

– Meillä on niin matala auto, että sillä ei pääse asioille. Pitäisi olla maasturi.

Tyttärellä on tavallinen henkilöauto.

Kerästen kauppareissu hoitui niin, että tytär ajoi autonsa tien liittymään ja jäi odottamaan äitiään.

Maija Keränen pani kumisaappaat jalkaan ja saapasteli autolle.

– Meillä on kumisaappaat aina näköisällä. Me paljon saapastellaan tässä, Maija Keränen tilittää.

Maija Keränen on asunut miehensä Veikko Keräsen kanssa 17 vuotta perheen nykyisessä kodissa joen rannalla. Hän ei muista nähneensä yhtä hurjaa tulvaa koskaan aiemmin.

Vesi on noussut Tornionjoessa niin, että se on noin kymmenen metrin päässä Kerästen kotitalosta.

Vaaravyöhykkeellä talo ei kuitenkaan ole eikä Keräsillä ole pelkoa veden alle joutumisesta, sillä joen rannalla oleva törmä suojaa asumuksia tulvivalta vedeltä.

– Ei täällä ole mithään häthää. Normaalia arkea vietetään.

Nyt kun autolla ei pääse minnekään, Kerästen on pitänyt pysytellä kotioloissa.

– Kotona on tässä kökötetty ja katsottu, miten vesi nousee. Olen käynyt aina välillä katsomassa, paljonko vesi vielä nousee.

Veden pitäisi nousta edelleen ensi yönä. Keräset ovat varautuneet siihen, että vesi voi nousta vielä pari päivää. Sen jälkeen veden pitäisi alkaa laskea.

Jääkaapissa ja pakastimessa on niin paljon ruokaa, ettei kotona pysytteleminen tuota ongelmia.

Yli 70-vuotias Maija Keränen on asunut joen äärellä lapsesta saakka.

Maija Keräsen mielestä vuodessa on kaksi kohokohtaa. Toinen on keväällä jäiden lähteminen ja toinen on joen tulviminen.

– On mukava seurata, kun vesi virtaa reipasta vauhtia.

Vesi on läheinen elementti myös Kerästen vapaa-aikana. Maija Keränen harrastaa miehensä Veikko Keräsen kanssa kullanhuuhdontaa.

Maija Keränen on voittanut Suomen mestaruuden kolme neljä kertaa, Veikko Keräsellä on henkilökohtaisia kultamitaleita kymmenen.

He ovat saaneet pokaaleita ja pystejä myös joukkuelajeissa. Mitaleja on kaiken värisiä. Kotona on pari metriä pitkä hylly pokaaleja varten.

– On meillä varmaan toista sataa noita lätysköitä SM- ja MM-kisoista yhteensä. Pienemmistä kisoista pyttyjä on monta sataa.

Kullanhuuhdontakilpailut vievät Keräset pohjoiseen.

– Tässä joessa ei ole kultaa. Tai voi olla, mutta me ei tiedetä.