Kuvat: Tältä näyttää Torniossa juuri nyt – tulvahuippu vasta edessä

Tornionjoen tulva on kääntynyt laskuun Ylitornion pohjoispuolella Pellossa, Kolarissa ja Muoniossa. Myöskään Ylitorniolla tulvan ei odoteta enää nousevan.

Tulvat piinaavat Torniota ja Ylitorniota Lapissa.

Tornionjoki on tulvinut laajalti varsinkin Pellosta eteenpäin.

Pelastuslaitoksella on ollut lauantaina ja sunnuntain vastaisena yönä useampia tulvaan liittyviä vahingontorjuntatehtäviä. Ihmisiä ei ole pelastuslaitoksen mukaan ollut tulvan vuoksi vaarassa.

Paikan päältä otetut kuvat näyttävät veden aiheuttaman hurjan tulvatilanteen.

Tornion läpi virtaavassa Tornionjoessa veden pinta on noussut kymmeniä senttejä.

Nordbergin möljällä oleva teräslohipatsas Kojamo on normaalioloissa asfaltilla.

Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitos kertoo sunnuntai-iltapäivänä lähetetyssä tiedotteessa, että tulvatilanne on tällä hetkellä pahin Torniossa.

Ennusteiden mukaan Torniossa tulvahuippu saavutetaan tulevana yönä tai maanantain aikana. Tulvan odotetaan nousevan Torniossa vielä 10–15 senttiä. Näillä näkymin tulva tulee jäämään 30–40 senttiä alle tulvapenkereen ylärajan.

Asukkaita on kehotettu seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa omatoimisesti varautumaan tilanteeseen. Tornion ja Karungin pelastuslaitosten pihoilta on noudettavissa hiekkaa tulvasäkkejä varten.

Lue lisää: Markus ja Martti olivat mökkeilemässä, kun vessan­pöntön vesi alkoi nousta uhkaavasti – ”Suku oli todella huolissaan”

Vesi nousee Suomen ja Ruotsin raja-alueella.

– Tulva ei ole aiheuttanut vaaraa ihmisille. Jonkin verran olemme joutuneet muistuttamaan, että olisi hyvä pysytellä pois tulvavedestä. Yksittäisiä rakennuksia on saattanut kastua, ja jonkin verran kellareita on vedenvarassa. Suurvahingoilta on vältytty, mutta toki tulva voi aiheuttaa henkilökohtaisesti isoja menetyksiä niille, joiden omaisuutta on vedenvarassa, kertoo päällikköpäivystäjä Timo Rantala.

– Vedellä täytettäviä väliaikaisia tulvavalleja on saatu apuna Seinäjoelta ja Vaasasta, ja niitä käytetään tarvittaessa. Parasta aikaa tehdään katselmusta, mihin niitä laitetaan. Voi olla, ettei niitä tarvitse ottaa ollenkaan käyttöön, Rantala jatkaa.

Pelastuslaitos kehottaa välttämään turhaa tieliikennettä tulva-alueilla. Tulvavesi on arvaamatonta ja virtaus on kova, joten vältä myös vesillä liikkumista.

Lapin pelastuslaitos muistuttaa, että jos joku tarvitsee pelastuslaitoksen apua tulva-asioissa, eikä kyseessä ole välitön hengenvaara, kannattaa soittaa Tornion osalta tulvantorjuntaa johtavalle palomestarille numeroon 040 139 401 ja muiden kuntien osalta Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitoksen operaatiokeskukseen 040 152 8650. Näin vältetään 112-numeron turha kuormittuminen.

Levähdyspaikka opastauluineen on jäänyt veden alle.

Tässä kulkee pyörätie.

Jokirannan puistopenkeistä ovat vain selkänojat näkyvissä.

Tornionjoen tulva on pahin 50 vuoteen.

Kymmenet torniolaiset ovat tulleet seuraamaan, miten vesi nousee Tornionjoessa.

Tässä pitäisi olla koivukuja.

Tulvavesi peittää Tornion Apteekinpuiston.