Tulvat runtelevat nyt Lappia, eikä huippua ole vielä nähty – ”Luonto näyttää voimansa”

Tornio- ja Ounasjoen tulvatilanne on hyvin vaikea.

Lapin tulvat ovat tänä vuonna pahimmat vuosikymmeniin. Lapin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ville Rankinen sanoo, että hänen 15 vuoden työkokemuksellaan tulvatilanne ei ole kertaakaan ollut näin vaikea.

Suomen Ympäristökeskus kertoo, että Tornion- ja Muonionjoen tulvat ovat pahimmat jopa 55 vuoteen.

– Nyt on poikkeuksellinen tulvatilanne. Luonto näyttää nyt voimansa, Rankinen sanoo.

Yleensä murheenkryyninä on ollut tulviva Ounasjoki Kittilässä ja Rovaniemellä. Tänä keväänä myös Suomen ja Ruotsin rajalla virtaava Tornionjoki kuohuu selvästi yli äyräidensä.

Yläjuoksuilla veden nousu on jo pysähtynyt tai ainakin pysähtymäisillään, mutta nyt vesimassat ovat liikkeellä etelämmäs.

Äijäkoski Muoniossa kuohuu villinä.

Pellossa ja Ylitorniolla Tornionjoen odotetaan nousevan vielä 20–25 senttiä, alajuoksun Torniossa jopa puoli metriä maanantaihin mennessä perjantain tilanteeseen verrattuna.

– On vielä täysi arvoitus, millaiseksi tilanne Torniossa menee, Rankinen kuvaili.

Esimerkiksi Ylitorniolla valtatie 21 on suljettu Aavasaksan etelä- ja pohjoispuolella välillä Kaulinranta–Ylitornio veden noustua tielle. Liikenne on ohjattu kiertotielle. Lisää teitä on vaarassa mennä poikki.

Rankinen muistuttaa, että tielle nousseeseen veteen ei kannata lähteä omalla autolla urheilemaan.

–Nykyautot ovat sellaisia, ettei tarvitse olla montakaan kymmentä senttiä vettä, niin auto kyykkää sinne veteen, Rankinen muistuttaa.

Vesi on jo katkaissut osan teistä ja uhkaa katkaista vielä monia lisää.

Rankinen sanoo, että pelastuslaitos ei hyvällä tahdollakaan ehdi joka paikkaan.

– Saattaa olla, että soittaja on 12. jonossa. On vain sanottava, että parhaiten tilanne hoituu, jos menette itse suojaamaan rakennuksenne. Totta kai autamme parhaimpien voimiemme mukaan, mutta rakennusten suojaaminen on ensisijaisesti kiinteistön­omistajan tehtävä, Rankinen muistuttaa.

Rankinen kannustaa ihmisiä suojaamaan rakennukset omatoimisesti, jos vesi uhkaa yltää rakennukseen asti.

Rakennuksia voi suojata esimerkiksi hiekkasäkeistä pinotulla tulvavallilla tai muovittamalla rakennuksen alaosa rakennusmuovilla.

– Muovittaminen on nopein ja helpoin tapa, Rankinen kuvaa.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan tulva ei ole ainakaan toistaiseksi aiheuttanut vaaraa ihmisille.

Kannattaa harkita, lähteekö ajamaan tulvivalle tielle. Nykyautot eivät kestä vettä kovin hyvin.

Tällä hetkellä tiedossa ei ole, että kriittisiä rakennuksia – kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköitä – olisi vaarassa kastua.

Miksi tämän kevään tulvat ovat niin pahat?

Rankinen epäilee syyksi viime aikojen runsaita vesisateita. Sade sulatti lunta tehokkaasti, mutta kosteus ei päässyt haihtumaan ilmaan, vaan se on kaikki nyt joissa.