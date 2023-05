Tornionjoki ja Muonionjoki tulvivat rajummin kuin 50 vuoteen.

Lapissa tulvii, ja vesi on noussut paikoin todella korkealle.

Esimerkiksi Tornionjoki ja Muonionjoki tulvivat rajummin kuin 50 vuoteen.

Manne Hietanen, 39, onnistui tallentamaan veden mahdin videolle Hietasen perheen ajomatkalla Pohjois-Norjasta Ruotsin puolelle.

Tulvat eivät katso maiden rajoja.

Jutun alussa oleva video on otettu Suomeen johtavalta tieltä Karesuvannosta.

Hietasen perheellä on Ruotsin puolella talo, jonne perhe ajoi toiselta mökiltä Pohjois-Norjasta.

– Matkan varrella bongattiin näitä ilmiöitä. Karesuvannosta asti ollaan seurattu tätä tulvaliikennettä, Hietanen kertoo.

Muutamassa kohdassa on Hietasen perheen matkanteko kohdannut haasteita, kun puolet tiestä on ollut veden alla. Vedenpaisumus on hidastanut matkaa esimerkiksi Karesuvannossa. Välillä perhe on jäänyt ihmettelemään veden määrää.

– Ruotsin puolelle kun tultiin, niin heti meidän talon jälkeen 50 metrin alueelta joki virtaa tien yli.

Vesi on peittänyt Ruotsista Suomeen vievän tien.

Myös Ruotsin puolella olevan talon pihalla vedenpinta on niin korkealla, että vedenpinnan alle olivat jääneet esimerkiksi säilytyksessä olleet perämoottorit. Ne saatiin pelastettua mönkijän avulla.

– Saunassa on tällä hetkellä tulet, ja melkein kynnykseltä voi kastella jalat, ennen kun menee saunaan.

Normaalisti saunasta lähtee Hietasen mukaan noin kaksi metriä pitkä polku joelle.

– Nyt se on tässä ihan saunan terassin vieressä.

Hietanen arvioi, että veden pinta perheen talon kohdalla on jopa kaksi metriä tavallista korkeammalla.

Hietanen perheineen on kotoisin Muoniosta, mutta nykyisin hän asuu eteläisemmässä Suomessa. Tulvakevät on miehelle tuttu luonnonilmiö.

– Ainahan tätä on hauskaa seurata, että mihin se kehittyy. Kaunistahan se on katsoa, kun luonnonvoimat jyllää.

Muoniossa tilanteen näkee hänen mielestään hyvin. Hietanen kertoo kuulleensa, että vesi olisi päätynyt siellä rakennuksiin asti.

Tulvahuippu saattaa olla vielä edessä.

Ihmiset suhtautuvat Hietasen mukaan lähtökohtaisesti rauhallisesti tulviin ja niiden aiheuttamiin haasteisiin.

– Tuttua on. Tietysti joskus tulee yllätyksiä, mutta ei ihmiset pahemmin hätäile. Jokavuotinen juttuhan tämä on, muttei välttämättä näin iso.