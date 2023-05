Nuori mies löytyi perjantaiaamuna kuolleena joutsenolaisen leipomon pihalta.

Etelä-Karjalassa Joutsenossa herättiin perjantaiaamuna järkyttävään uutiseen: paikallisen leipomomyymälän edustalta oli löydetty ruumis.

Leipomo sijaitsee valtatie 6:n läheisyydessä ja kahden kadun kulmauksessa. Toinen kaduista johtaa keskustaan, toinen teollisuusalueelle.

Lantmännen Unibaken operatiivinen johtaja Marianna Vuorikari kertoi IS:lle aamupäivällä, että tieto ruumislöydöstä leipomon pihamaalla saatiin varhain perjantaiaamuna.

– Työnjohtajamme meni aamuyöstä työvuoroon ja silloin oli jo poliisit pihalla. Silloin saimme tietää tästä traagisesta tapahtumasta.

Vuorikarilla ei ollut tarkempaa tietoa siitä, miten tai keneltä poliisit olivat alun alkaen tiedon ruumiista saaneet.

Vuorikarin käsityksen mukaan kuollut henkilö ei olisi ainakaan leipomon työntekijä.

– Meidän käsityksemme on, että kyseessä olisi ulkopuolinen henkilö, Vuorikari sanoo.

Poliisi jatkoi tutkimuksiaan pitkin aamua ja päivemmällä tapahtumasta muistuttivat enää asfaltille kuivunut iso verilammikko ja useat veriset kengänjäljet.

Kukaan tapahtumapaikalta tavoitetuista ei edelleenkään tiennyt varmasti, kuka ruumiin oli löytänyt; aamuvuoroon tulleet leipomotyöntekijät vai esimerkiksi postinjakaja.

Leipomon piha-alueella oli vielä perjantaina päivällä verilammikko.

Poliisi on kertonut, että ilmoituksen ruumiista teki aamuyöllä kolmen aikoihin tapahtumapaikan ohi ajanut tapaukseen liittymätön ulkopuolinen henkilö.

– Eräs leipomotyöntekijä kertoi, että poliisit olivat paikalla kun hän tuli aamulla töihin. Maassa maanneen henkilön yläosa oli peitetty, kertoi nimettömänä pysyttelevä joutsenolaismies.

Poliisi tutkii henkirikosta tappona. Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Saku Tielisen mukaan vielä perjantaina iltapäivällä tietoa epäillystä tekijästä tai tekijöistä ei ollut olemassa.

– Ketään ei ole otettu kiinni. Koko ajan tehdään töitä ja mietitään, kuka tekijä voisi olla, Tielinen sanoi.

Myös uhrin henkilöllisyys on virallisesti varmentamatta, mutta poliisilla on käsitys siitä, kuka vainaja voisi olla. Tielisen mukaan vainaja on nuorehko mies.

Tielisen mukaan vainajassa ei ollut ampuma- tai teräaseella aiheutettuja vammoja. Poliisin käsityksen mukaan uhriin on kuitenkin kohdistettu fyysistä väkivaltaa – joko käsin tai jonkinlaisella apuvälineellä.

– Kuolinsyy selviää myöhemmin, Tielinen kertoi.

Asfaltille oli jäänyt myös verisiä kengänjälkiä.

Leipomomyymälä sijaitsee hieman syrjässä ydinkeskustasta entisessä Annukan matkailukeskuksessa. Sen ovi kävi perjantaina vilkkaasti. Työntekijät eivät suostuneet kommentoimaan tapahtumaa, vaan viittasivat poliisin tiedottavan asiasta.

Tieto kuolemasta levisi taajamassa lehtien verkkosivujen ja sosiaalisen median Joutseno-ryhmän kautta.

Ilta-Sanomien tavoittamat paikalliset neuvoivat menemään Baari Tukirastiin, jonka terassilla istui joukko miehiä päiväoluella. Heistä nuorin, 21-vuotias joutsenolainen kertoi menehtyneen olleen hänen hyvä kaverinsa, vuonna 1996 syntynyt mies.

Tapaus oli ilmiselvästi järkyttänyt häntä. Nuorukainen ei halunnut kommentoida asiaa yhtään sen enempää.

Baari Tukirasti Joutsenon keskustassa.

Kiertohaastattelussa paikalliset kertoivat, että viime aikoina Joutsenossa on ollut levotonta. On ollut häiriökäyttäytymistä ja huumeongelmia.

Niistä puhui myös yli 30 vuotta taksiautoilijana toiminut Kari Takki. Hän piti ruumiin löytymisen ajankohtaa erikoisena, koska kyse ei ollut viikonlopusta.

– Yllättävä tilanne, se voi olla mikä tahansa. Täällä on tehty paljon murtojakin, hän mainitsi.

Taksiaseman lähistöllä Matti Särkioja oli huolestunut, että pienessä tuppukylässä tapahtuu kuolemia.

– Eihän tästä kovin kauaa ole kun nuori tyttö tapettiin läheisen Vesitornin takana.

Särkioja kertoo asuvansa keskustassa ja panneensa iltakävelyillään merkille ”epämääräisen sakin pyörivän torin tuntumassa”.

Paikallisissa yrityksissä oltiin vaitonaisia tapahtumasta. Asiasta ei haluttu puhua.

Tapauksen selvittämiseksi poliisi on pyytänyt silminnäkijähavaintoja Joutsenon leipomon alueelta perjantain yöltä. Henkirikos on voinut tapahtua yöllä jo jonkin verran ennen aamukolmea. Poliisin mukaan uhriin on voitu kohdistaa väkivaltaa muuallakin kuin leipomon lähialueella.

Tapahtuneeseen liittyvät havainnot ja vihjeet voi soittaa poliisin vihjenumeroon 050 447 9574 tai laittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.