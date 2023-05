Poliisi tutkii Joutsenossa paljastunutta henkirikosta tappona. Tekijä on karkuteillä.

Lappeenrannan Joutsenon leipomon ohi ajanut ohikulkija teki järisyttävän havainnon perjantaina aamuyöllä kolmen aikoihin.

Hän huomasi, että leipomon parkkipaikalla makaa eloton mies.

Ohikulkija soitti hätäkeskukseen, ja tästä lähti toistaiseksi pimeän henkirikoksen selvittäminen. Operaatioon on osallistunut useita poliisipartioita.

Poliisilla ei ole siis toistaiseksi tietoa epäillystä tekijästä tai tekijöistä.

– Ketään ei ole otettu kiinni, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen sanoo IS:lle.

– Ketään ei ole myöskään kirjattu rikoksesta epäillyksi. Koko ajan tehdään töitä ja mietitään, kuka tekijä voisi olla, Tielinen sanoo.

Myös uhrin henkilöllisyys on virallisesti varmentamatta, mutta poliisilla on käsitys siitä, kuka vainaja voisi olla. Tielisen mukaan vainaja on nuorehko mies.

Vainajan verta jäi parkkipaikan asfaltille.

Tielisen mukaan vainajassa ei ollut ampuma- tai teräaseella aiheutettuja vammoja. Poliisin käsityksen mukaan uhriin on kuitenkin kohdistettu fyysistä väkivaltaa – joko käsin tai jonkinlaisella apuvälineellä.

– On käytetty fyysistä väkivaltaa, eli ei ole ampuma- tai teräasetta käytetty.

– Kuolinsyy selviää tietysti myöhemmin, Tielinen sanoo.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Joutsenon leipomon alueelta viime yöltä. Henkirikos on voinut tapahtua yöllä jo jonkin verran ennen aamukolmea. Poliisin mukaan uhriin on voitu kohdistaa väkivaltaa muuallakin kuin leipomon lähialueella.

Tapahtuneeseen liittyvät havainnot ja vihjeet voi soittaa poliisin vihjenumeroon p. 050 447 9574 tai laittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.