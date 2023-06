Britt-Inga Näkkäläjärven perheellä on useita moottorikelkkoja. Hän on tottunut ajamaan niillä.

Britt-Inga Näkkäläjärvi osaa ottaa poron kiinni suopungilla ja leikata korvamerkin. Hän ei silti koe, että hänen elämänsä olisi erikoista verrattuna tavallisiin suomalaisiin nuoriin.

Inari

Britt-Inga Näkkäläjärvi, 18, oli muutama vuosi sitten toisten inarilaisten nuorten kanssa eteläsuomalaisessa koulussa esittelemässä saamelaista kulttuuria, kun koulun oppilaat yllättivät heidät.

– Meille huudettiin, että ”juutalaiset”. En tiedä miksi, Näkkäläjärvi sanoo.

– Se oli vähän sokki itselleni. On ihmisiä, joilla on oikeasti ennakkoluuloja.

Näkkäläjärvi on ylpeästi saamelainen. Hän on yksi viidestä abiturientista, jotka osallistuivat tänä keväänä pohjoissaamen äidinkielen kokeeseen.

Suomessa puhutaan pohjoissaamen lisäksi myös inarinsaamea ja koltansaamea, mutta niitä ei kirjoittanut äidinkielenään kukaan.

Jonkin saamen kielistä kirjoitti vieraana kielenä 13 abiturienttia. Näkkäläjärvikin olisi voinut tehdä niin, sillä hän osallistui myös suomen äidinkielenkokeeseen.

Näkkäläjärvelle valinta oli kuitenkin selvä. Hän kävi jo peruskoulun saameksi, vaikka pohjoissaamenkielisellä luokalla Inarin koulussa oli hänen lisäkseen vain yksi oppilas.

– Se vain on jotenkin niin osa minua: saamelaisuus ja saamen kieli ja kulttuuri. Se on niin luontevaa itselleni, ettei edes ajattele tekevänsä toisin, Näkkäläjärvi sanoo.

Lukiossa saameksi opiskelu ei ole enää mahdollista, sillä ylioppilaskokeissa kaikki muut aineet saamen kieltä lukuun ottamatta pitää kirjoittaa suomeksi. Siksi myös oppimateriaali ja opetus ovat suomenkielisiä.

Fakta Saamelaiset Antti Näkkäläjärvi (2. vas.) on Britt-Inga Näkkäläjärven isoisoisä. Kuva otettu Enontekiöllä 1916. Suomessa on noin 10 000 saamelaista. Heistä alle puolet asuu perinteisellä saamelaisalueella, jonka muodostavat Suomen kolme pohjoisinta kuntaa Inari, Utsjoki ja Enontekiö. Suomen suurimmaksi saamelaiskyläksi onkin usein kutsuttu Helsinkiä.

Saamelaisia asuu myös Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Eniten saamelaisia on Norjassa, noin 100 000.

Suomessa puhutaan kolmea saamenkieltä. Pohjoissaamella on Suomessa noin 2 000 puhujaa, koltansaamella ja inarinsaamella noin 300 kummallakin.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n määritelmän mukaan alkuperäiskansa polveutuu väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu. Lähde: Saamelaiskäräjät

Juutalaishuudot on räikein Näkkäläjärven kokemus ennakkoluuloista, mutta ei ainoa.

– Olen törmännyt niihinkin, jotka ajattelevat ettei täällä pohjoisessa olla samalla tasolla. Että olisi vaikka lankapuhelimet tai asutaan kodassa, hän sanoo.

– Ei tavallaan ole yhtään sen erikoisempaa olla nuori täällä ja saamelaisnuori kuin olla nuori etelässä.

Britt-Inga Näkkäläjärvi sanoo, että jos hän saa myöhemmin lapsia, aikoo hän kasvattaa myös heidät saamelaiseen kulttuuriin.

Se on hyvin pitkälle totta. Näkkäläjärvi kuuntelee puhelimellaan Spotifyta, ja hänen pinkkiin sävyyn sisustetussa huoneessaan on meikkejä sekä hajuvesiä. Kavereita tavataan kirkonkylän nuorisotilassa.

Eroa tavallisen teinin elämään ei siis ole, mutta on kuitenkin. Näkkäläjärvien kotitalo on Inarin kirkonkylän reunalla, ja takapihalta alkaa metsä. Tontilla on poroaitaus ja suuri laavu. Pihalla on moottorikelkkoja ja kasa poronsarvia.

Näkkäläjärvi osaa ottaa poron kiinni suopungilla. Hänellä on oma korvamerkki, ja hän osaa leikata sen porolle itse. Hän on tottunut katsomaan poron teurastusta ja nyljentää, ja hän osaa valmistaa poronkäristyksen.

Ei se ihan tavallista suomalaisen teinin elämää ole. Se on saamelaisuutta.

Näkkäläjärven vanhemmat päättivät jo ennen lastensa syntymää kasvattaa nämä saamelaiseen kulttuuriin. Molemmat vanhemmat osaavat kumpaakin kieltä, mutta isä puhuu lapsille vain pohjoissaamea, äiti suomea.

Näkkäläjärvi itse osaa puhua saamea yhtä hyvin kuin suomea.

– Se on äidinkieleni.

Näkkäläjärven äiti on kotoisin Sodankylästä, isä pienestä ja syrjäisestä Lisman kylästä keskeltä Lemmenjoen kansallispuistoa. Siellä perheen porotokka laiduntaa.

Porojen määrä on salaisuus.

– Se on vähän kuin kysyisi paljon on rahaa tilillä.

Perheen lapset ovat oppineet kulkemaan mukana poronhoitohommissa. Kevätruokinnassa perhe viettää tuntureissa pitkiä aikoja, jolloin liikutaan moottorikelkoilla ja yövytään eräkämpissä. Syksyllä kokoonnutaan poroerotukseen, jossa valitaan teuraaksi menevät porot.

Poronsarvet ja -taljat kuivuvat Näkkäläjärvien pihalla.

Näkkäläjärvi aikoo pukeutua ylioppilasjuhliinsa saamelaisasuun, jonka hänen äitinsä ompelee erityisesti juhlia varten. Myös suurin osa vieraista saapuu juhliin perinneasuissaan. Ruoaksi tarjotaan perheen omista poroista tehtyä käristystä.

Juhlien jälkeen Näkkäläjärvi aloittaa kesätyöt Ylen saamenkielisessä toimituksessa. Edessä ovat myös yliopiston pääsykokeet. Näkkäläjärvi on hakenut opiskelemaan psykologiaa Oulun yliopistoon.

Saamelaisalueella ei ole korkeakouluja, joten moni saamelaisnuori joutuu jättämään kotiseutunsa opintojen vuoksi.

Siitä Näkkäläjärvi kirjoitti myös saamenkielisessä ylioppilasaineessaan. Aihe oli ”Kotiseudun merkitys saamelaiselle”.

– Kirjoitin, että kotiseudulla on iso merkitys, mutta koulutuksen takia täytyy lähteä pois vaikka sydän olisi täällä, Näkkäläjärvi kertoo.

– Se lisää Inarin ja tämän pohjoisen merkitystä itselleni, kun joutuu lähtemään opiskelemaan etelämmäksi. Palaako sieltä sitten ja milloin palaa takaisin?