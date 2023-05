Laaja rikoskokonaisuus on siirtymässä syyteharkintaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo tutkineensa vuoden alusta lähtien omaisuusrikosten sarjaa. Rikoskokonaisuudessa kahden Suomessa asuvan ulkomaalaisen epäillään varastaneen suuria määriä metallia ja kaapeleita.

Tutkinta on poliisin mukaan valmistumassa ja syyteharkintaan siirtyy rikossarjasta 18 törkeää varkautta, viisi varkautta, neljä varkauden yritystä sekä liitännäisrikoksia.

Pääepäiltyjen lisäksi omaisuusrikoksista epäillään viittä muuta henkilöä.

Rikokset on poliisin mukaan tehty aikavälillä vuoden 2021 lopusta vuoden 2023 alkuun Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Itä-Uusimaan ja Hämeen alueilla. Kaksi pääepäiltyä on vangittu tammikuussa, ja he ovat edelleen vangittuina.

Pääepäiltyjen epäillään tunkeutuneen yritysten piha-alueille varastamaan metallituotteita. Kaapelia on puolestaan varastettu katkomalla tai keloina eri säilytyspaikoista.

Metallia ja kaapelia on sitten myyty romumetalli­yrityksille. Poliisi arvioi rikosvahinkojen kohonneen rikossarjan aikana yhteensä lähes puoleen miljoonaan euroon.

Anastetun metallin toimituksia romumetallia vastaanottavaan yritykseen on tutkittu puolestaan törkeänä rahanpesuna.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tiedottaa, että esitutkinnan aikana on tehty huomattavan suuri vakuustakavarikko. Toimenpiteillä on pyritty puuttumaan romumetallisektorilla havaittuihin rikoksiin ja suojaamaan terveen liiketoiminnan jatkumista.