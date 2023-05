Lastensa isän ampunut nainen halusi vapauteen – oikeudelta tyly vastaus

Nainen on istunut murhatuomiotaan liki 13 vuotta. Se ei oikeudelle vielä riittänyt.

Lastensa isän, oman aviomiehensä, Vantaalla kesäkuussa 2010 kuoliaaksi ampunut nainen ei pääse ehdonalaiseen vapauteen, Helsingin hovioikeus linjasi perjantaina.

Oikeuden mukaan naisen on istuttava elinkautista vankeuttaan selvästi yli 12 vuoden minimirajan. Oikeus perusteli tätä rikoksen suunnitelmallisuudella.

Nainen on saanut myös vuosina 2021 ja 2022 kurinpito­rangaistuksia, jotka niinikään olivat naisen vapauttamista vastaan.

Tällä hetkellä nainen on kärsinyt rangaistustaan 12 vuoden ja 10 kuukauden ajan. Keskimäärin elinkautista on istuttu viime aikoina 14 vuoden ja 8 kuukauden ajan.

Nainen murhasi aviomiehensä ampumalla tätä 45-kaliiberisella pistoolilla lähietäisyydeltä ylävartaloon 19.6.2010.

Nainen ampui puolustuskyvyttömään uhriin kaksi luotia, ensimmäisen vasemman olkapään ja toisen vasemman olkavarren seudulle. Oikeuden mukaan nainen teki murhan suunnitelmallisesti ja vakaasti harkiten, minkä lisäksi rikosta pidettiin kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Pariskunnalla oli viisi lasta. Nainen kertoi Turun Sanomien haastattelussa vuonna 2017, että murha oli hänen pahin tekonsa äitinä.

– Minun on vielä tänä päivänäkin vaikea myöntää, että se oli minun syyni, nainen sanoi tuolloin lehdelle.

– Se on pahin tekoni äitinä. Vein lapsiltani molemmat vanhemmat, nainen kertoi.

Nainen kertoi, että aviomies kärsi psyykkisistä ongelmista ja pahoinpiteli häntä.

– Mutta kaikki oli sekavaa, luulin toimivani hätävarjelu­tilanteessa.

– Silti sain elinkautisen vankeustuomion murhasta. Kauheinta on, etten vuosien pohtimisen jälkeenkään tiedä, miten olisin voinut ratkaista tilanteen jollakin toisella tavalla.

Hovioikeuden mukaan naiselle on myönnetty siviilityölupa, minkä lisäksi hänellä on sosiaalisia suhteita. Hän on osallistunut monipuolisesti vankilan toimintaan, ja myös poistumisluvat ovat sujuneet yhtä rikettä lukuun ottamatta hyvin.

Naisen on mahdollista hakea korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden perjantaiseen ratkaisuun. Nainen on nykyään 43-vuotias.