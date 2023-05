Edessä voi olla kaikkien aikojen vihanneskesä – alalta ennustetaan ”varmasti houkuttelevia” hintoja

Kesätiskit notkuvat kotimaisia tomaatteja. Myös muita terveellisiä herkkuja on tarjolla runsaasti.

Kotimaisia vihanneksia on tarjolla suomalaisten kesäpöytiin runsain mitoin. Suomalaisia kasvihuonevihanneksia on tullut kauppojen hevitiskeille kevään mittaan yhä enenevässä määrin, ja lisää on luvassa.

Vihanneskesästä povataan jopa poikkeuksellisen runsasta. Esimerkiksi Närpiön Vihanneksen kasvihuoneilla on osuuskunnan mukaan tiedossa kaikkien aikojen satokausi haastavan talven jälkeen.

– Kotimaisten vihannesten sesonki on jo kovasti päällä. Se jatkuu runsaimmillaan koko kesän aina pitkälle syksyyn, tiivistää Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan sijainen Lassi Remes.

Hyvä tarjonta heijastuu yleensä myös hintoihin. Kuluttajahinnoissa onkin jo nähty laskua.

– Vaikka monet muut ruoat ja tuotteet ovat kallistuneet, niin tällä hetkellä kotimaiset kasvihuonevihannekset ovat jopa halvempia, mitä ne ovat olleet vuosi sitten, Remes sanoo.

Leikkuri heilui talvella

Viime talvi oli monelle kasvihuoneviljelijälle vaikea. Esimerkiksi moni tomaatin- sekä kurkuntuottaja jätti kasvihuoneensa pakkaskuukausien ajaksi pimeäksi ennen kaikkea energiakustannusten takia. Kurkkujen ja tomaattien kasvattaminen ympärivuotisesti vaatii valotusta, mikä etenkin pimeimpinä talvikuukausina tuo tuottajille merkittäviä kuluja.

– Tomaatin normaalista viljelypinta-alasta puuttui viime talvena noin 70 prosenttia, Remes havainnollistaa.

Varpio Puutarhan jääsalaattia kasvoi Orimattilassa 22. joulukuuta 2022. Talvi oli kasvihuoneviljelijöille haastava.

Kurkun osalta osuus ei ollut näin suuri, mutta tuntuva joka tapauksessa.

Haastava tilanne näkyi esimerkiksi Närpiön Vihanneksessa niin, että 30:stä ympärivuotisesta viljelijästä peräti 25 pisti tuotannon tauolle talven ajaksi. Tomaattien ja kurkkujen osalta tuotanto leikkautui dramaattisesti.

– Viikkotasolla puhutaan sadoista tuhansista kiloista, sanoo osuuskunnan myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström.

Istutusrytmi meni sekaisin

Viljelijöiden talvitauko toi muutoksia istutusrytmeihin.

– Ympärivuotiset viljelijät ovat istuttaneet taimensa kevättalvella ja ovat näin perinteisen kausiviljelyn kanssa samaan aikaan liikkeellä, Lundström kertoo.

Koska satoja kypsyy samaan aikaan kausiviljelyn kanssa, tarkoittaa se kesän mittaan suurempaa vihannestarjontaa. Vaikutus näkyy haastateltujen mukaan erityisesti erilaisissa tomaateissa, joissa tarjonta on poikkeuksellisen runsas ja jatkuu sellaisena aiempaa pidempään.

Normaalisti esimerkiksi juuri tomaatin ympärivuotisessa viljelyssä vanhat kasvustot raivataan loppukesästä ja uusilla istutuksilla mennään eteenpäin seuraava vuosi, mikä osaltaan vaikuttaa kesän tarjontaan.

– Suurin ero tuotantotasossa aiempiin vuosiin verrattuna nähdään varmasti tuossa kesän toisella puoliskolla eli heinäkuusta eteenpäin, Lundström sanoo.

Hintataso kysymysmerkki

Tomaattien ja kurkkujen lisäksi kasvihuoneista saadaan kesäsesongin aikana popsittavaksi runsaasti esimerkiksi erilaisia salaatteja ja yrttejä. Tarjolla on myös paljon muun muassa kotimaisia paprikoita ja chilejä. Remes tiivistää, että näkymät alalla ovat hyvin positiiviset.

Se on vielä arvoitus, millaiseksi kotimaisten vihannesten hintataso lopulta muodostuu tavalliselle kuluttajalle.

– Hinta on varmasti houkutteleva kuluttajalle. Se tulee olemaan ainakin yhtä kilpailukykyisellä tasolla kuin edelliskesinä, Lundström ennakoi ja muistuttaa, että kasvihuonevihannesten hinnat ovat normaalistikin kesällä talvikautta alhaisemmat pienempien tuotantokustannusten takia.

Kasvihuonevihannesten tuotantomäärä Suomessa liikkuu vuosittain noin 100 miljoonan kilon paikkeilla. Valtaosa tästä määrästä on kurkkua ja tomaattia.

Närpiön seutu Pohjanmaalla on tärkeä kasvihuonevihannesten tuotantoalue Suomessa. Siellä tuotetaan jopa noin 70 prosenttia maamme tomaateista ja kurkuista. Merkittävä toimija alueella on nimenomaan Närpiön Vihannes, joka on yhteensä 34 kasvihuoneviljelijän omistama osuuskunta. Tuntuvien tomaatti- ja kurkkumäärien lisäksi osuuskunnan kautta tulee markkinoille paprikoita, papuja ja chilejä.