Suomalaiset kertovat, miten Venäjän raja­valvonta on nyt tiukentunut – Janne povaa loppua suomalaisten tankkaus­matkoille

"Aiemmin ei tuntunut olevan väliä, mitä viisumissa lukee.”

Venäjän viranomaiset vaikuttavat nyt tulkitsevan maansa viisumimääräyksiä erityisellä tarkkuudella.

Rajavartiolaitoksen tietojen mukaan suomalaisia on viime aikoina käännytetty rajalta erityisen vilkkaasti, kun heidän viisumeitaan on mitätöity tai ne eivät ole kelvanneet Venäjän viranomaisille.

Ilta-Sanomat kysyi Venäjälle hiljattain matkustaneilta lukijoiltaan, millaisia kokemuksia heillä on Venäjän rajaviranomaisten kanssa toimimisesta ja rajatarkastuksista. Vastaajista yhtäkään ei ollut henkilökohtaisesti käännytetty rajalta, mutta muutama kertoi todistaneensa raja-asemilla kanssasuomalaisten ongelmia Venäjän viranomaisten kanssa. Yksittäinen vastaaja raportoi todistaneensa, kuinka suomalainen käännytettiin rajalta.

Vastaajien arvioiden mukaan syynä ongelmiin on se, että suomalaisten täyttämät asiakirjat tai viisumihakemukset ovat sisältäneet väärää tai vajavaista tietoa tai että esimerkiksi viisumiin kirjattua Venäjän puolen kutsujatahoa ei ole osattu ilmoittaa.

Vastauksissa esitettiin useamman kerran arvio, että Venäjällä on alettu tiukentamaan viisumimääräysten tulkintaa – ehkäpä juurikin suomalaisten tankkausmatkailijoiden karsimiseksi.

Venäjän puolella tankkaavat suomalaiset käyttävät matkoillaan tyypillisesti liikematkaviisumeita. Pidempiaikaisista monikertaviisumeista liikematkaviisumit ovat sellaisia, joita Venäjä on pääasiallisesti myöntänyt reilun vuoden aikana.

IS haastatteli kaksi vastaajaa tarkemmin kokemuksistaan.

– Aiemmin ei tuntunut olevan väliä, mitä viisumissa lukee. Nyt niitä katsotaan tarkemmin, kertoo Venäjälle vuosikymmenien ajan säännöllisesti matkustanut Janne.

Hän esiintyy jutussa vain etunimellään, ettei perheelle tai hänelle itselleen koidu vaikeuksia.

– Omalla kohdalla en ole huomannut muutosta (rajaviranomaisten toiminnassa) suuntaan tai toiseen. On jopa kevyempi tunnelma nyt itärajan uudelleen avautumisen jälkeen, kun vartijat vitsailevat tavatessa. Mutta olen sanonut, ettei koskaan tiedä, mitä ensi kerralla on luvassa. Venäjä osaa aina yllättää.

Jannella on käytössään liikematkaviisumi, joka umpeutuu syksyllä ja tarkoitus on anoa uutta perään. Hän matkustaa Uudeltamaalta Venäjälle noin kaksi kertaa kuukaudessa perheen luo Pietariin. Maa on muutenkin hänelle rakas.

Suomessa hän ei mieluusti jaa sitä tietoa, että hän käy säännöllisesti Venäjällä.

– Siitä voi tulla paheksuntaa.

Mikäli suomalainen haluaa taloudellisesti hyötyä Venäjän halvasta polttoaineesta, on liikematkaviisumi kannattavampi vaihtoehto kuin tyyriimpi, kertaluontoinen turistiviisumi.

Liikematkaviisumia hakiessa pitää ilmoittaa viisumikutsun esittänyt taho. Suomessa olevat matkatoimistot ja viisumivälitysyhtiöt eivät voi käyttää muita kuin Venäjän konsulaatin hyväksymiä kutsujayhtiöitä.

Jos suomalaiset eivät reissullaan ole tekemisissä virallisen kutsujatahon kanssa, heidän voidaan tulkita rikkoneen viisumin myöntämisperusteita. Venäjän lain mukaan ostosmatka ei täytä liikematkan edellytyksiä, mutta aikaisemmin tämä ei näytä vesittäneen suomalaisten tankkausmatkaajien maahan pääsyä.

Pohjois-Karjalassa asuva Ilkka kertoo matkaavansa noin kaksi kertaa viikossa Venäjän puolella tankkaamassa perheen kahta autoa. Hän ei koe asiasta moraalisia tunnontuskia.

– Suomen valtio ostaa niin paljon kaasua ja vastaavaa Venäjältä. Sanoin jo ennen korona-aikaa, että tämä on meidän köyhien tapa kiertää veroja. Rikkaat tekevät sen avaamalla pöytälaatikkofirmoja veroparatiiseihin.

Ilkka ei ole miehen todellinen nimi eikä hän toivo sitä julkisuuteen. Hän on aiemmin kertonut jakanut toisen median haastattelussa Venäjän tankkausmatkoistaan ja saanut siitä paljon kielteistä palautetta muun muassa asiakkailtaan.

Ilkka kertoo olevansa kritiikistä huolimatta avoin Venäjän reissuistaan, jos asiasta jutellaan kasvokkain. Hänen kokemuksensa mukaan Suomessa matkustusinto itänaapuriin ei ole laantunut sodan aikana.

– Sen näkee siitäkin, että Niiralan pienemmälle rajanylityspaikallekin muodostuu jonoa. Moni on kysynyt (minulta) neuvoja matkustamiseen ja siellä liikkumiseen.

Kuvassa Vaalimaan raja-aseman liikenneruuhkaa viime syksyltä.

Ilkka matkustaa Venäjälle pääasiassa Niiralan raja-aseman kautta ja hän kertoo palaavansa Suomeen sen vastaiselta raja-asemalta. Pääasiallisesti hän tankkaa ja käy kaupoissa Sortavalan piirissä.

Ilkalla ei ole ollut ongelmaa viisumiasioissa ja hän arvioi, että kyse on monilta osin siitä, että viisumihakemukseen ja lomakkeisiin on annettu vääriä tietoja.

Hänen mukaansa Venäjän puolen rajatarkastukset ovat kuitenkin olleet erilaisia siitä lähtien, kun rajanylitysliikenne avattiin korona-ajan jäljiltä. Itäraja avattiin kahden vuoden tauon jälkeen viime kesänä.

– Aiemmin tarkastukset olivat suurpiirteisempiä, hän kertoo.

– Kun rajat taas aukesivat, niin Venäjän puolen tulliviranomaiset ovat olleet ystävällisiä ja pahoitelleet, kun joutuvat olemaan niin tarkkoja ja selvittämään, onko salakuljetettua tavaraa. Vaimon autosta löytyy koiran leluja, joista Venäjän tulliviranomaiset ovat repineet huumoria niitä tutkiessaan.

Jannella on vastaava kertaluontoinen kokemus viime syksyltä Vaalimaan vastaiselta raja-asemalta, kun Venäjän viranomaiset käänsivät kaiken omaisuuden repun taskuja myöten ja avasivat esimerkiksi vihkon välit. Silloinkin tilannetta pahoiteltiin.

Ilkalla on vuoden voimassa oleva liikematkaviisumi ja hän uskoo, että hän saa sellaisen käyttöön myös jatkossa.

– Jos maassa ei törttöile tai tee rikoksia, niin en näe syytä, miksi uutta ei saisi. Nuo (mediassa mainitut) epäykset näyttävät johtuvan siitä, että lomakkeihin on annettu vääriä tietoja. Olen itse täyttänyt monia lomakkeita ja aina on kysyttäessä vastattu, jos en jotain kohtaa ymmärrä, Ilkka kertoo.

Siitä hän on samaa mieltä, ettei rajaa ylittäessä kannata sanoa olevansa tankkausreissulla.

– Periaatteenani on, että Venäjällä lähtiessä tulee pitää pokka ja olla ystävällinen, niin ystävällisiä ollaan myös takaisin.

Suomalaisten liikematkaviisumeissa kutsujana on venäläinen yhtiö, jonka toimipaikka on tyypillisesti Moskovassa. Janne uskoo, että tällaisilla viisumeilla ei kauheasti tulla jatkossa matkustamaan.

– Silloin tulisi tietää hyvin tarkkaan, kuka kutsuja on. Uskon, että Venäjä on jo karsinut ja karsii jatkossakin bensamatkailua viisumipolitiikallaan.

Janne sanoo, ettei hänen paikkansa ole tuomita kenenkään bensamatkailuja Venäjälle.

Vaalimaan raja-asemalla muodostui ruuhkaa päivää ennen kuin Suomen asettamat uudet matkustusrajoitteet astuivat voimaan syyskuun 30. päivänä.

Hänen mukaansa Venäjä ei pintapuolisesti katsottuna ole muuttunut sinä aikana, kun maa on laajamittaisesti sotinut Ukrainassa. Talvella yhteiskunta vaikutti hieman tavallista ”apaattisemmalta”, mutta kevään edetessä kesäksi ilmapiiri vaikuttaa keventyneen.

– Suurin osa heistä, joiden kanssa aiheesta juttelen, vastustavat sotaa. Usein niitä keskusteluja käydään keittiössä istuessa ja halutaan jättää puhelimet toiseen huoneeseen. Se on sellainen sisäänrakennettu tapa, Janne kuvailee.

– Venäjä on kohdellut minua vuosikymmenet hyvin. Kyllä sitä kaipaa, että palauduttaisiin jonkinlaiseen normaaliin. Ehkä se on haaveajattelua. Ajatukset ovat välillä ristiriitaisia. Tilanne rasittaa, mutta läheisiä (Venäjällä) nähdessä on hyvä mieli.

Suomi on rajoittanut voimakkaasti venäläisten matkustamista Suomeen turismitarkoituksessa viime syksystä lähtien. Syynä on Venäjän käynnistämä laajamittainen sota Ukrainaa vastaan.

Samalla viisumihakemusten vastaanottoa rajoitettiin voimakkaasti.