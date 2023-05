Onko tilien jäädytys Venäjän kosto? Näin asian näkee entinen Moskovan-suurlähettiläs

Hannu Himanen toimi Suomen Venäjän-suurlähettiläänä vuosina 2012–2016. Hän muistaa, miten hänen tapaamisiaan oppositiopoliitikkojen kanssa häirittiin ja kuvattiin.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen näkee huolestuttavia piirteitä Venäjän viimeaikaisissa toimissa Suomea kohtaan. Nykyään eläkkeellä oleva Himanen toimi Moskovassa Suomen Venäjän-suurlähettiläänä vuosina 2012–2016.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Venäjä oli jäädyttänyt Suomen edustustojen pankkitilit jo huhtikuussa. Edustustot toimivat tällä hetkellä käteisen turvin.

Himanen sanoo, että edustustojen tilien sulkeminen herättää huolta ensinnäkin, koska Venäjä rikkoo vuoden 1961 Wienin yleissopimusta, jossa on säädetty diplomaattisuhteiden hoitamisesta. Wienin sopimuksen mukaan isäntämaan pitää helpottaa eri tavoin diplomaattiedustustojen toimintaa.

Toiseksi tilien jäädyttäminen herättää kysymyksen, mihin Venäjä pyrkii ja mitä se voi toimillaan voittaa. Himasen mukaan kysymys kytkeytyy siihen, mitä Venäjä voi voittaa sodasta Ukrainaa vastaan.

– Tämä jatkaa samaa linjaa, jolla Venäjä on lähtenyt uhmakkaasti sotaan.

Suomen Venäjän-suurlähetystö Moskovassa.

Himanen ei luonnehdi tilien jäädyttämistä kostoksi, mutta se on hänen mukaansa osoitus siitä, että Venäjä on edelleen uhmakas länsimaita kohtaan ja halukas haastamaan.

Hän näkee kuitenkin yhteyden tilien jäädyttämisen ja Suomen Nato-jäsenyyden välillä.

– Tietysti Suomi oli aika otollinen kohde muun muassa siksi, että olemme juuri liittyneet Natoon. Vaikka suoraa yhteyttä ei välttämättä ole helppo todeta, mielestäni ei ole kaukaa haettu ajatus, että tällä on yhteys Suomen Nato-jäsenyyteen.

– Se voi olla joko tämän toimen päätarkoitus tai ainakin osittainen motiivi. Eli muistutus siitä, että Venäjällä on erilaisia keinoja hankaloittaa Suomen toimintaa ja aiheuttaa monenlaisia ikävyyksiä.

Venäjä-asiantuntija Hanna Smith pitää tilannetta täysin poikkeuksellisena.

Myös Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi IS:lle, että Venäjän toimilla on yhteys Suomen Nato-jäsenyyteen. Smith pitää tilannetta täysin poikkeuksellisena.

– Ennenkuulumatonta. Eihän tällaista ole tapahtunut.

Himanen sanoo, että tilien jäädyttämiseen pitää reagoida. Hän uskoo, että EU-maiden keskuudessa keskustellaan asiasta.

– Jos yksittäiset maat reagoivat, se tapahtuu sisäisen keskustelun ja koordinaation jälkeen.

Suomi ei ole ainut maa, jonka diplomaatteja Venäjä häiritsee. Torstaina kerrottiin, että ainakin Tanskan Moskovan-suurlähetystön pankkikortti on ollut jäädytetty viime kesästä lähtien.

Venäjä häiritsee toimillaan myös muiden maiden diplomaatteja.

Venäjä on väittänyt tilien sulkemista vastatoimeksi hankaluuksille, joita Venäjän suurlähetystöllä on ollut pankkitoiminnassaan. Suomi on kiistänyt, että Venäjän-suurlähetystön pankkitoimintaa olisi vaikeutettu.

– Tämä argumentti ei lainkaan päde, ja sen venäläisetkin tietysti tietävät.

Venäläinen rahaliikenne länsimaissa on ollut tarkkailussa keväästä 2022 lähtien. Länsimaat ovat asettaneet venäläisille toimijoille runsaasti pakotteita, mutta ne eivät koske diplomaattista toimintaa.

– Toisin sanoen kyse ei ole vastavuoroisesta toimesta.

– Jo renessanssiajoista lähtien diplomaattisten edustustojen, kuriirien ja lähetysten koskemattomuutta on pääsääntöisesti kunnioitettu, Himanen sanoo.

Himanen sanoo, että vaikeuttamalla diplomaattien toimintaa Venäjä koskee tabuaiheeseen.

– On katsottu tärkeäksi ja hyödylliseksi, että diplomaattisten edustustojen toimintaedellytyksistä pidetään huolta kaikissa oloissa.

Himanen muistuttaa, että normi diplomaattisesta koskemattomuudesta on vanhempi kuin Wienin sopimus vuodelta 1961.

– Jo renessanssiajoista lähtien diplomaattisten edustustojen, kuriirien ja lähetysten koskemattomuutta on pääsääntöisesti kunnioitettu. Siitä on tullut vahva kansainvälinen normi. Nyt kun Venäjä rikkoo normia, herää kysymys, onko se valmis rikkomaan sitä voimakkaammin.

Vaikeuttamalla diplomaattien toimintaa Venäjä koskee tabuaiheeseen.

Wienin sopimuksella isäntämaa sitoutuu suojaamaan muun muassa edustustojen ja diplomaattien turvallisuutta ja viestiliikennettä. Himanen ei pidä tilannetta vaarallisena edustustojen henkilökunnalle.

– Niin pitkälle en menisi. Kiusantekoa henkilöstöä kohtaan voi esiintyä.

– Ilmapiiri, jossa he työskentelevät, on tietysti aika lailla ikävä.

Hannu Himanen näkee yhteyden tilien jäädyttämisen ja Suomen Nato-jäsenyyden välillä.

IS kertoi keskiviikkona, että Suomen diplomaattiedustustot ja diplomaatit olivat joutuneet monenlaisen häirinnän kohteeksi jo aiemmin. Ex-suurlähettiläs Himanen muistelee, että myös häntä kuvattiin Venäjällä erinäisissä tilanteissa.

– Esimerkiksi joillakin matkoilla, kun tapasin ihmisoikeusaktivisteja ja oppositiopoliitikkoja. Muutamia kertoja kävi niin, tapaamisia häirittiin hyvin näkyvästi ja kuvattiin.