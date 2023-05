Lämpötila nousee kesäisiin lukemiin viikonloppuna – tänne on luvassa jopa 23 astetta!

Lämpötilat kohoavat koko maassa lauantaista lähtien.

Loppuviikosta saadaan nauttia helatorstaita lämpimämmästä säästä lämpötilan kohotessa 20 asteeseen lähes koko maassa.

Tämän hetkisen ennusteen mukaan torstaina matalapaine siirtyy Etelä-Lapista koilliseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Torstaina Pohjois-Pohjanmaan alueella kehittyy sadekuuroja. Etelämpänä on pilvisempää säätä, mutta iltaa kohden sää selkenee. Perjantain vastaisena yönä Lapissa on pakkasta ja eteläisemmässä Suomessa monin paikoin hallaa.

– Tällaisen matalan liikkumisen jälkeen, kun on vähän kylmempää ilmamassaa tilapäisesti päällä, kaikki olosuhteet ovat kohdillaan kylmälle yölle ja aamulle, Tuovinen kertoo.

Perjantai on puolipilvinen päivä, ja lämpötila alkaa vähitellen kohoamaan. Lännen aurinkoisimmilla alueilla sisämaassa lämpötila kohoaa lähelle 20 astetta, mutta yleisemmin maassa ollaan perjantaina vielä noin 14 ja 17 lämpöasteen välillä. Lapissa on todennäköisesti hieman viileämpää.

Perjantain sateet jäävät vähäisiksi. Lapin käsivarren alueella saattaa tulla joitain sadekuuroja illalla.

Myös lauantain vastainen yö on viileä, ja koko maassa on ennusteen mukaan hallaa. Tuovinen kertoo, että yöt ovat kuitenkin lämpenemään päin.

Lauantai on aurinkoinen lähes koko maassa, Lapissa pilvisyys on vaihtelevaa. Etelästä Oulun korkeudelle lämpötila kohoaa 20 asteeseen tai hieman sen yli. Lapissa on muutama aste kylmempää.

Tuovisen mukaan lauantaina lämpimintä on Lahden ja Kouvolan välillä, jossa lämpötila voi kohota 22 asteeseen.

Sunnuntaina 20 asteen lämpötilan alue laajenee, ja lämpötila saattaa nousta 23 asteeseen Etelä-Suomessa sisämaassa.

– Sunnuntaina tilanne on muuttunut tällaiseen kesämoodiin, Tuovinen toteaa.

Alkuviikko näyttää kuitenkin hieman viikonloppua epävarmemmalta. On mahdollista, että kesäinen ja poutainen sää jatkuu, mutta Toivasen mukaan on myös yhtä mahdollista, että palataan reiluun 15 lämpöasteeseen.

– Alkuviikosta Tanskan puolelta lähestyy matalapaine, ja Baltian itäpuolella on pieni matalapaine. Ne liikkuu toisiaan kohti, ja niillä on valtakamppailu, pääseekö kumpikaan niistä tänne, kun korkeapaine voi olla estämässä niiden liikettä. Alkuviikon tilanne on elänyt aika paljon, Tuovinen kertoo.