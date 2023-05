Lapin kullankaivajalegenda osti kultahipulla moottorikelkan – iso hippu on painoaan arvokkaampi

Kun Ami Telilä juhli uransa suurinta kultahippua, velipoika Mika päätti nokittaa.

Inari

Kierros saamelaismuseo Siidassa keskeytyy kiinnostavaan huhuun: kullankaivaja on juuri ostanut kultahipulla moottorikelkan museon kahvilassa.

Asiasta on pakko ottaa selvää. Ei kai tällaista kullankaivuuromantiikkaa voi olla enää edes Lapissa?

Kahvilan ikkunapöydässä istuu vastakkain kaksi miestä, joiden välissä on taiteltu servetti. Sen päällä kiiltää kultahippu.

Uskottava se on.

Moottorikelkan ostaja on Ami Telilä, yksi Suomen tunnetuimmista kullankaivajista. Myyjä on Aki Karvonen, joka on aloittamassa omaa jokakesäistä neljän kuukauden kaivuu-urakkaansa.

Vaihdon väline on reilun kahden gramman painoinen kultahippu. Se on peräisin Lemmenjoen Kaarreojalta. Sinne on täältä Inarin kirkonkylältä matkaa noin 50 kilometriä.

Kauppavälineenä toiminut hippu on reilun kahden gramman painoinen.

Ei hipulla toki mitään tuliterää Ski-Dooa saa. Kaupan kohde on jo etelässä, eikä se lähde käyntiin.

– 250 tai 300 euroa voisi saada tuommoisesta hipusta, Karvonen arvioi.

Se ei kuitenkaan ole oleellista. Nyt käydään kauppaa tunnearvolla. Moottorikelkka on Telilän vanha, se palautuu kaupassa alkuperäiselle omistajalleen.

Hippukin on painoaan arvokkaampi. Telilälle se ei ole poikkeuksellinen – hänen ennätyshippunsa paino on 167 grammaa – mutta lapiokaivaja Karvonen löytää vastaavia harvoin.

– Moni ei löydä tommosta elämänsä aikana. Isomus on kyllä vielä isompi kuin tuo. Iso hippu kumminkin, Telilä toteaa.

Isomus on kullankaivajien slangia ja tarkoittaa poikkeuksellisen suurta hippua. Pienimmästä suurimpaan hippujen luokat ovat hengetön, saivare, penikkatäi, täi, lutikka, russakka ja isomus.

Telilän perhe on isomusten kuninkaallisia. Suomen kaikkien aikojen kymmenestä suurimmasta hipusta perhe on löytänyt viisi.

– Menin Lemmenjoelle pikkupoikana 1972. Vanhempien mukana. Kulta on tuttu metalli, Telilä toteaa.

Perheen tarinasta on kirjoitettu kirja Äidin kullat.

Fakta Suomen suurimmat kultahiput Kaikkien aikojen suurimman Suomesta löydetyn kultahipun omistaa Antti Aarnio-Wihuri. Kiviniemi, 392 grammaa (Evert Kiviniemi 1935) Aleksi, 385 grammaa (Aleks Kiviniemi 1910) Tähtihippu, 282 grammaa (Lauri Ollila, Risto Telilä, Juhani Kangas 2004) Pikkumammutti, 251 grammaa (Marjut Telilä 1998) Ukkoäijih, 228 grammaa (Mika Telilä, Pekka Postila 2017) Isä Riston opinnäyte pohjan teosta, 225 grammaa (Mika Telilä 2018) Unna, 192 grammaa (Maija ja Risto Vehviläinen, 2008) Sekahippu, 186 grammaa (Jouko ja Tauno Virtanen 1950) Suomi100, 167 grammaa (Ami Telilä 2017) Ruska, 166 grammaa (Risto Mäläskä 2004) Lähde: Seppo J. Partanen, kultahippu.fi

Ami Telilä löysi ennätyshippunsa kesällä 2017 Kaarreojalta. Hän antoi sen nimeksi Suomi100 itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. 167-grammainen hippu on Suomen kaikkien aikojen yhdeksänneksi suurin.

Telilä ei tuolloin vielä tiennyt, että hänen veljensä Mika oli vain hieman aikaisemmin löytänyt Miessijoelta vieläkin suuremman isomuksen, peräti 251-grammaisen murikan.

– Kun minä pidin hippujuhlia, hän löi siellä sen esiin, Telilä muistelee.

– Sitä otti päähän, kun mä löysin niin ison.

Telilä ei ole myynyt jättihippuaan. Sillä saattaisi saada moottorikelkan sijaan vaikkapa arvokkaan henkilöauton.

– Voi varmasti, mutta mulla on hyvä Skoda. Arvo on se, mikä siitä maksetaan. Sitä ei voi etukäteen tietää, Telilä sanoo.

Se on joka tapauksessa selvää, että suurten hippujen arvo on paljon suurempi kuin kullan grammahinnan perusteella laskettuna. Isomukset ovat keräilykappaleita.

Suomen hippulistan kärki tuskin enää paljon jatkossa muuttuu. Uusi kaivoslaki kielsi koneellisen kullankaivamisen Lemmenjoen kansallispuistossa 1.7.2020 alkaen.

Telilän perheelle se tarkoitti elinkeinon loppua. He olivat elättäneet itsensä koneellisella kullankaivuulla.

– Oli neljä kuukautta töitä ja kahdeksan kuukautta vapaata. Se oli ihan sopiva, Telilä murjaisee.

Lemmenjoki on Lapin legendaarisia kultamaita.

Uusia konekaivuulupia ei myönnetty vuoden 1991 jälkeen. Siksi Karvosen tapaiset uudet tulijat ovat kaivaneet kultaa vain lapiolla. Se ei ole taloudellisesti kannattavaa.

– Mulle tämä on ollut harrastus ja elämäntapa. Olisiko ollut yksi kesä, että sain takaisinpäinkin kohtuullisesti, ei ollut syksyllä kiire töihin, kokkina työskentelevä Karvonen sanoo.

Miehet eivät kuitenkaan usko, että Lapin kullankaivaminen loppuu kokonaan.

– Ainakin nyt näyttäisi, että se on muuttanut muotoa. On tullut enemmän kaivajia, jotka käyvät viikon, kaksi valtauksillaan kesälomillaan, Karvonen tuumii.

Kullankaivajien liiton jäseneksi pääsee 30 eurolla, ja jäsenillä on oikeus kaivaa liiton valtauksilla omilla välineillään ilman lisämaksua. Liitolla on yli 4 000 jäsentä.

– Se on halvin keino aloittaa kullankaivaminen. Monille seuraava vaihe on oma valtaus, Telilä sanoo.