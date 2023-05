Valmistuessaan aita ja sen viereen rakennettu tie vievät Ari Jorosen tontilta noin 1,5 hehtaaria. Hänen mielestään aita on tervetullut.

– Ei se mikään leikkiaita ole.

Näin sanoo imatralainen Ari Joronen, jonka maille Suomen ja Venäjän rajalle Rajavartiolaitos rakentaa parhaillaan esteaitaa.

Aita on saanut kovaa kansalaispalautetta. Sitä on moitittu ulkonäön perusteella muun muassa leikkipuiston aidaksi. Muun muassa Itä-Suomen yliopiston professori Jussi P. Laine piti sitä kalliina projektina, josta hyötyy lopulta eniten urakoitsija.

Venäjän raja kulkee Jorosen maiden yli. Pian itärajan esteaita leikkaa palan hänen tiluksistaan. Hänellä on Venäjän kanssa yhteistä rajaa 500 metriä. Itärajan esteaidan rakennus on alkanut uudesta hiekkatiestä ja puiden kaatamisesta.

Lue lisää: Arin maille nousee Suomen ja Venäjän välinen aita – Raja­vartio­laitos ei myöntänyt lupaa vierailla hänen kotonaan

Lue lisää: Itärajan ”leikkipuiston aita” joutui kansalaisten ryöpytyksen kohteeksi – näin Rajavartio­laitos kommentoi kohuttua aitaa

Ari Joronen toivottaa aidan tervetulleeksi mailleen.

Joronen kertoo, että tie on jo rakennettu.

– Tie on hyvässä kunnossa. Kestää varmasti kaikki vehkeet, Joronen sanoo.

Esteaidan viereen tarvitaan tie, jotta rajavartijat pääsevät mahdollisen laittoman rajanylityksen tapahtuessa nopeasti paikalle.

Itärajan aita on pilottivaiheessa. Pelkän pilottiaidan rakentaminen maksaa kuusi miljoonaa euroa. Pituutta sillä on muutama kilometri. Rajavartiolaitos haluaa rakentaa 1 300 kilometrin itärajalle aitaa kaikkiaan noin 200 kilometrin verran. Aidan valmistuminen kestää 3–4 vuotta. Hankkeen hinnaksi on arvioitu noin 380 miljoonaa euroa.

Rajavartiolaitoksen julkaisema kuva aidasta. Aidan päältä puuttuu vielä piikkilankaeste. Aidan korkeus on noin kolme metriä.

Pilottiaidan rakentaminen ei ole vielä edennyt Jorosen maille. Hän kertoo, että rakennustöitä näyttää hidastavan hieman hankala rakennuspaikka, vanhan hyppyrimäen alastulorinne. Kuukauden päästä tilanne on jo varmasti erilainen, Joronen sanoo.

Joronen ei ole vielä käynyt katsomassa valmista aitaa, mutta hän kertoo nähneensä kuvat. Hänellä on kova luotto aitaa kohtaan.

– Hyvä aita siitä tulee. Kuvissa aita näyttää heppoiselta, mutta ei se mikään heppoinen ole, kuvakulma on väärä.

Samaa sanoo pilottiprojektin hankepäällikkö Ismo Kurki Rajavartiolaitoksen tekniseltä osastolta. Kurki vakuutti Ilta-Sanomien haastattelussa, että aita palvelee tarkoitustaan.

Valmistuessaan aita ja tie haukkaavat noin 1,5 hehtaaria Jorosen 40 hehtaarin tontista.

– Minun aikanani tuskin tulee tapahtumaan mitään, mutta tulevaisuutta varten se on ihan jees, että sellainen (aita) on. Parempi olisi, jos aitaa olisi vaikka ihan pohjoiseen asti, hän kertoi Ilta-Sanomille huhtikuussa.