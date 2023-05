Nainen pelkäsi oman turvallisuutensa puolesta. Siksi hän valehteli poliisille.

Pahoinpidelty vaasalaisnainen oli karmivan tilanteen äärellä omassa kodissaan helmi–maaliskuun taitteessa 2022.

Nainen joutui pakotettuna soittamaan hätäkeskukseen, että väkivaltaisuuksista olisi ollut vastuussa täysin syytön mies. Nainen joutui jopa valehtelemaan, että mies olisi raiskannut hänet.

Tämä johti siihen, että Rainer Jari Henry Koivisto, 25, sai kolmen vuoden ehdottoman vankeustuomion raiskauksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. IS julkaisee Koiviston nimen, koska hänen saamastaan tuomiosta on kerrottu aiemmin nimellä.

Koivisto ehti kärsiä rangaistusta vajaan vuoden, kunnes väittämänsä raiskauksen uhriksi joutunut nainen pyörsi puheensa Koivistosta.

Tuolloin nainen oli kuullut, että asunnolla häntä oikeasti pahoinpidellyt mies olisi joutunut vankilaan, ja hän rohkaistui kertomaan poliisille asioista totuuden. Nainen oli pelännyt miestä ja oli sen vuoksi aiemmin valehdellut poliisille.

Nainen kertoi poliisille, ettei hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin toimia asunnolla annettujen ohjeiden mukaan. Hän sanoi myös, että miehen lisäksi häntä pahoinpiteli asunnolla ollut nainen.

Pahoinpitelyyn osallistunut nainen on myöntänyt pakottaneensa uhrin soittamaan hätäpuhelun. Sen sijaan mies kiistää osallistuneensa soittoon.

Molemmat naiset kertoivat poliisikuulusteluissa valheellisen tarinan Koivistosta. Pahoinpidellyt nainen valehteli myös oikeudessa todistajan roolissa, kun Koivistoa syytettiin rikoksista.

Oikeus ei ole ainakaan vielä toistaiseksi kumonnut Rainer Koiviston saamaa 3 vuoden vankeusrangaistusta. Asia on parhaillaan vireillä Vaasan hovioikeudessa.

Pahoinpideltyä naista itseään syytetään nyt väärästä ilmiannosta, ja syyttäjä vaatii hänelle 8–10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Nainen katsoo, että hänet pitäisi jättää rangaistukseen tuomitsematta, koska joutui valehtelemaan pakonomaisessa tilanteessa.

Naista valehtelemaan pakottanutta naista syytetään puolestaan törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta, yllytyksestä väärään ilmiantoon, perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ja törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa. Syyttäjä vaatii hänelle enintään 3 vuoden ehdotonta vankeutta.

Asunnolla pahoinpitelyyn osallistunutta miestä syytetään törkeästä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja yllytyksestä väärään ilmiantoon. Syyttäjä vaatii hänelle 2,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Pohjanmaan käräjäoikeus antaa asiassa ratkaisun 2. kesäkuuta.

Lue lisää: Sukuriidan selvittely päätyi raakaan väkivaltaan Vaasassa

Raiskauksesta väärin perustein syytetyllä Rainer Koivistolla on synkkä rikoshistoria. Hän on saanut 9 vuoden vankeustuomion taposta ja muista vähäisimmistä rikoksista. Koivisto oli tapon tehdessään 16-vuotias. Hän on saanut myös 5 vuoden tuomion tapon yrityksestä.

Lue lisää: 16-vuotiaana tappanut mies raiskasi jälleen naisen

Näiden lisäksi käräjäoikeus tuomitsi Koiviston aiemmin tässä kuussa 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta ja ryöstöstä.