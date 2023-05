Korkeasaareen syntyi suloinen yllätyskili – lauman reaktio johti toimenpiteisiin

Myskihärkä lisääntyi Korkeasaaressa viimeksi kaksikymmentä vuotta sitten.

Korkeasaaren myskihärkätalliin syntyi viime viikolla uusi tulokas, eläintarha kertoo.

Myskihärkäkili syntyi Korkeasaareen puoli vuotta sitten saapuneelle naaraalle. Kili tuli eläintarhalle yllätyksenä, sillä naaraan paksu talviturkki piilotti sen tiineyden.

Myskihärän poikasia kutsutaan kileiksi, sillä lajin nimestä huolimatta kyseessä on vuohieläin.

Lauma on ottanut kilin iloisesti vastaan. Erityisesti yksi nuori naaras on ollut tulokkaasta niin innoissaan, että lauma jouduttiin pitämään kilistä pari päivää erillään. Nyt pikkukili on oppinut liikkumaan varmemmin, joten se voi väistää lajitovereidensa vauhdikkaimmat puskut ja muut rajuimmat leikkiyritykset.

Pieni myskihärkä on saanut varmuutta liikkumiseensa.

– Ensimmäiset kuukaudet ovat kriittisimmät selviytymisen kannalta ja siksi seuraamme tarkasti kilin vointia, Korkeasaaren kuraattori Ulla Tuomainen kommentoi.

Myskihärkä on arktiseen tundraan sopeutunut eläin, jota tavataan Luoteis-Kanadassa ja Pohjois-Grönlannissa. 1900-luvulla lajia siirrettiin myös Alaskaan, Venäjälle ja Norjaan.

Laji kävi liikametsästyksen myötä sukupuuton partaalla noin sata vuotta sitten, mutta sittemmin myskihärkää on suojeltu. Myös Korkeasaareen on tavoitteena koota lisääntyvä lauma ja näin säilyttää lajin arvokasta geeniperimää myskihärän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Euroopan eläintarhoissa elää noin 80 myskihärkää. Korkeasaaren mukaan tavoitteena on kasvattaa yksilöiden määrää noin 150:een, jotta lajin geneettisen monimuotoisuuden säilyminen olisi todennäköisempää.