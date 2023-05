Laajan petosvyyhdin esitutkinta valmistui – poliisi: epäilty tavoitteli yli 1,5 miljoonan rikoshyötyä

Epäiltyjen petosten uhreja erehdytettiin poliisin mukaan perättömiin yritystoimiin, jotka koskivat muun muassa taksi- ja virtuaalivaluuttasijoitusta.

Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi laajan kryptovaluuttasijoittamiseen liittyvän petosrikosten kokonaisuuden esitutkinnan. Tapaus on nyt siirtynyt syyteharkintaan.

Poliisi epäilee yhden henkilön syyllistyneen yhteensä kahteentoista erilliseen petosrikoskokonaisuuteen. Yksittäisiä rikosnimikkeitä syyteharkintaan on saatettu yli 70. Rikokset ovat tapahtuneet 11.10.2022–8.2.2023 välisenä aikana.

Epäilty on poliisin mukaan erehdyttänyt asianomistajia eli oletettuja uhreja perättömiin yritystoimiin, jotka ovat koskeneet muun muassa taksi- ja virtuaalivaluuttasijoitusta.

Tällä tavalla epäilty on poliisin mukaan saanut uhrien henkilötiedot ja identiteetit käyttöönsä lainojen hakemiseksi rahoituslaitoksilta sekä tavaroiden tilaamiseksi verkkokaupoista.

Yhdessä tapauksessa epäilty on poliisin mukaan erehdyttänyt myös lähisukulaistaan perättömällä omaan henkeen kohdistuvalla uhkatilanteella saaden siten varoja itselleen.

– Epäilty on esiintynyt uhreille sekä omalla nimellään, että käyttämällä keksittyä nimeä. Uhrit ovat olleet pääsääntöisesti luottokelvollisia, mikä on mahdollistanut huomattavien lainojen saamisen ja sitä kautta aiheuttanut merkittävät rikosvahingot ja rikoshyödyt, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare poliisin tiedotteessa.

Saatuaan varat määräysvaltaansa, henkilön epäillään syyllistyneen törkeään rahanpesuun. Hän on poliisin mukaan suunnitelmallisesti häivyttänyt varojen alkuperää useamman pankkitilin kautta sekä hyödyntänyt virtuaalivaluuttapalveluita.

Esitutkinnassa selvinneen perusteella epäilty on ollut jokaisessa rahanpesutapahtumassa pääsuunnittelija ja tosiasiallinen päätekijä. Vain osassa rahanpesutapauksista epäillyllä on ollut tekijäkumppani.

– Esitutkinnan perusteella kokonaisuuden rikosvahinko ja rikoshyöty on 202 308,30 euroa. Petoksilla ja petosten yrityksillä on kokonaisuudessa tavoiteltu 1 588 113,30 euroa, mukaan lukien edellä mainittu rikoshyöty. Osa rikoshyödystä on saatu takaisin viranomaistoimin, mutta suurin osa siitä on jäänyt kateisiin. Poliisi on jäljittänyt huomattavan määrän virtuaalivarallisuutta tunnistettuihin kohteisiin, mutta niiden takavarikointi nykyjärjestelmässä on erittäin haastavaa ja sitä ei olla toistaiseksi saatu tehtyä, tutkinnanjohtaja Springare sanoo tiedotteessa.

Petosvyyhdin pääepäilty on edelleen vangittuna. Kokonaisuuden syytteennoston määräaika on kesäkuun alussa.

Poliisi tiedotti esitutkinnasta ja epäillyn vangitsemisesta jo aiemmin maaliskuussa. Tutkintaa on tehty yhteistyössä Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin kanssa.