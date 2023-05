Hallinto-oikeus kumosi työuupumukseen sairastuneen papin potkut

Kirkkoherralta lyhyt kuittaus: ”Sitten kai hänet pitää ottaa töihin”

Pappisvirastaan potkut saaneen Savonlinnan seurakunnan Rantasalmen aluekappalaisen Jussi Leppäniemen valitus on menestynyt Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.

Hallinto-oikeus on tiistaisella päätöksellään kumonnut Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen irtisanoa Leppäniemi virastaan.

Irtisanomisen perusteena oli Leppäniemen useat perättäiset sairauslomat ja epävarmuus hänen työkyvystään sairausloman päättyessä.

Leppäniemi avautui sairaudestaan viime marraskuussa Ilta-Sanomille. Hän kertoi sairastuneensa työuupumukseen ja sitä seuranneeseen masennukseen jouduttuaan työskentelemään pitkiä aikoja sekä Rantasalmen seurakunnan että kappeliseurakunnan ainoana pappina ilman lomia ja vapaapäiviä.

Leppäniemi oli viimeinen itsenäisen Rantasalmen seurakunnan kirkkoherra. Vuoden 2016 alusta seurakunta liitettiin Savonlinnaan ja hänestä tuli kappeliseurakunnan aluekappalainen.

Tuomiokapituli irtisanoi Leppäniemen kesken sairausloman kesäkuussa 2022. Tuolloin hän oli ollut useilla sairauslomilla yhtäjaksoisesti lähes kaksi vuotta. Viimeisin sairaslomajakso oli kirjattu päättyväksi elokuun lopulla, kolmen kuukauden päästä irtisanomisesta.

Oikeudelle tuomiokapituli perusteli potkuja sillä, että Leppäniemen työkyky oli sairauden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei seurakunnalta voitu kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista.

Leppäniemi ja häntä hoitaneet lääkärit olivat toista mieltä. Työterveyslääkärin mielestä työhön paluu olisi voinut tapahtua työkokeilun turvin. Leppäniemeä koko sairauden ajan hoitaneen psykiatrian erikoislääkärin mielestä tämä oli sairausloman päättyessä täysin työkykyinen.

Irtisanomisaikana Leppäniemi palasi parin kuukauden ajaksi hoitamaan virkaansa.

Muun muassa tämä ja Leppäniemen toimittamat uudet selvitykset vakuuttivat oikeuden siitä, että tämä oli pian irtisanomisensa jälkeen ja irtisanomisaikanaan ollut työkykyinen kappalaisen viran mukaisiin työtehtäviin. Näin ollen tuomiokapitulilla ei ollut asiallista oikeutta irtisanoa hänen virkasuhdettaan.

Leppäniemen irtisanominen aiheutti Savonlinnan seurakunnan hallinnossa vakavia riitaisuuksia. Osa kirkkoneuvoston jäsenistä katsoi, että heitä on asian valmistelussa johdettu harhaan ja että virheellisesti syntynyt viraltapano on peruttava. Tikun nokkaan he nostivat kirkkoherra Sammeli Juntusen.

Juntusen menettelystä tehtiin jopa kantelu tuomiokapituliin, mutta siltä kirkkoherra sai synninpäästön; kantelu ei johtanut toimenpiteisiin.

Tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä Leppäniemi otti vastaan suurella kiitollisuudella.

– Tietysti olen kiitollinen siitä, että olen saanut oikeutta asiassa, jossa olen kokeneeni olleeni oikeassa, mutta tulleeni väärin kohdelluksi. Prosessi on ollut raskas, mutta olen saanut ihmisiltä sen kestäessä paljon vilpitöntä tukea. En tiedä, olisinko ilman sitä jaksanutkaan.

Leppäniemi on ollut maaliskuun alusta määräaikaisessa pappisvirassa Varkauden seurakunnassa. Kesäkuun alusta lähtien virka vakinaistuu.

– Olen nauttinut työstäni ja viihtynyt uudessa työyhteisössäni hyvin. En kuitenkaan osaa vielä sanoa, miten hallinto-oikeuden päätös vaikuttaa tulevaisuuteeni. En tunne juridiikkaa. Sen puolen asian hoitamisesta olen jättänyt ammattiliittoni lakimiehelle.

Tuomiokapitulista hallinto-oikeuden päätöstä ei osattu tiistaina vielä kommentoida, sillä heille asti päätös ei ollut ehtinyt. Lakimiesasessori Jyri Klemolan mukaan mahdollisista jatkotoimista päätetään vasta kun päätökseen on päästy perehtymään.

Savonlinnan kirkkoherra Sammeli Juntunen kehotti tiedustelemaan jatkotoimia tuomiokapitulista.

– Sitä pitää kysyä tuomiokapitulilta. Siellähän ne ovat potkut antaneet.

Juntunen ei myöskään käynyt arvailemaan mitä päätös merkitsee seurakunnalle.

– En minä osaa mitään siihen sanoa. Sitten kai hänet (Leppäniemi) pitää ottaa töihin, Juntunen kuittasi.