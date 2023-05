Venäjälle ei pidä antaa enää yhtään neliökilometriä rajanaapurin aluetta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Parhaillaan Suomen kanssa neuvoteltava puolustusyhteistyösopimus eli DCA sallii Yhdysvaltojen sijoittaa Suomeen esteettä aseita, materiaalia joukkoja, jos niin sovitaan. Se antaa Yhdysvalloille myös oikeuden käyttää sopimuksessa määritettäviä suomalaisia lentokenttiä, satamia ja sotilasalueita.

Miksi näin?

Yhdysvallat on Naton vahvin sotilaallinen voima ja Euroopan turvallisuuden tae. Se on tehnyt vuosien varrella samanlaisia DCA-sopimuksia yli 20 Nato-maan kanssa. Suomi ei ole poikkeustapaus.

Nato tarvitsee Yhdysvaltain maa-, meri- ja ilmavoimia. Mitä helpommin ne voivat toimia Euroopassa, sitä tehokkaampi pelote liittokunnalla on. Se on Euroopan edun mukaista, sillä Naton konsensukseen perustuva päätöksenteko on usein kankeaa.

Suomen kanssa neuvoteltava DCA-sopimus on erityisen ajankohtainen ja tarpeellinen juuri nyt, Venäjän käydessä julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Neuvottelujen taustalla on Naton päätös muuttaa strategiaansa, lisätä voimaa jäsenmaissaan Venäjän rajalla ja puolustaa ”jokaista tuumaa” alueestaan.

Nato on oppinut läksynsä Venäjän hyökkäyssodasta. ”Ansalankoina” toimivat pienet taisteluosastot puolustusliiton itäisellä sivustalla eivät enää riitä.

” Nato on oppinut läksynsä Venäjän hyökkäyssodasta.

Länsiyhteisön strategit ovat oppineet, ettei Venäjän asevoimia pidä enää päästää etenemään kauas rajan yli. Vallattujen alueiden vapauttaminen on hyvin kallista – se on nähty toista vuotta jatkuneessa verisessä hyökkäyssodassa Ukrainassa. Venäjä pitää pysäyttää heti ja heittää saman tien takaisin. Siihen tarvitaan paljon raakaa voimaa ja kykyä reagoida nopeasti.

Ukrainalaiset ovat joutuneet kokemaan sen, mitä Venäjän miehitys merkitsee: verilöylyjä, joukkohautoja, hirmuhallintoa, vankikellareita, kidutuskammioita, raiskauksia, lasten kaappauksia ja pakkosiirtoja, kulttuuriomaisuuden tuhoamista. Loputonta listaa järkyttävistä rikoksista.

Ukrainan kokemukset osoittavat, ettei Venäjän miehitystä voi sallia. Venäläisille ei pidä antaa enää yhtäkään asutuskeskusta, jota Putinin hallinto ja ”palkkasotilaina” esiintyvät roistot voisivat terrorisoida.

Suomella on kyvykkäät ja vahvat puolustusvoimat. Suomi on varautunut juuri sellaiseen hyökkäykseen, johon Venäjä ryhtyi Ukrainassa. Silti me tarvitsemme tukea, jos Venäjä päättää joskus haastaa Naton täällä pohjan perukoilla.

DCA-sopimus ei vie Suomelta suvereniteettia. Se auttaa Suomea pitämään siitä kiinni.