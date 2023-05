Poliisi ei saanut tärkeää videotallennetta Rasmus Takaluoman, 16, löytämiseksi

Poliisin mukaan videotallenteella olisi ollut merkitystä tutkinnan alkuvaiheessa.

Marraskuussa jäljettömiin kadonneen 16-vuotiaan Rasmus Takaluoman tutkinnasta paljastuu uutta tietoa.

Poliisi ei saanut tietopyynnöllä tutkinnan alkuvaiheessa tärkeää videotallennetta. Videotallenteen haltija oli ilmoittanut poliisille, ettei videota olisi olemassa.

Myöhemmin kuitenkin paljastui, että videokuvaa katoamisyön tapahtumista oli tallentunut kameralle.

– Poliisi on yhdessä paikassa käynyt kyselemässä videotallenteesta, ja sitten on kerrottu, ettei tämmöistä tallennetta ole. Jälkeenpäin on käynyt ilmi, että sellainen tallenne on ollut, mitä on pyydetty, Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel kertoo.

Poliisin mukaan videolla olisi ollut todennäköisesti merkitystä Takaluoman etsintöjen kohdentamiseksi.

– Sitä ei tarkemmin kommentoida. Se on meidän sisäistä tietoa.

Appel ei kerro sitäkään IS:lle, kenen hallussa videotallenne oli.

– Emme kerro sitä, keneltä sitä on pyydetty, Appel sanoo.

Hän ei kerro myöskään sitä, onko poliisi saanut videotallenteen myöhemmin haltuunsa.

– Sitä ei kommentoida.

Poliisi aloitti asiassa siten rikostutkinnan, ja asiaa on tutkittu niskoitteluna poliisia vastaan. Rikoksesta epäiltynä on yksi henkilö.

16-vuotias Rasmus Takaluoma vietti iltaa kotikaupungissaan Lapualla sijaitsevassa hotelli-ravintola Lapuahovissa perjantaina 11. marraskuuta 2022. Hänet poistettiin ravintolassa tapahtuneen käsirysyn takia noin kello 01 aikaan yöllä. Käsirysyssä oli mukana paikallinen, vapaalla ollut poliisi.

Takaluoma pyysi päästä takaisin ravintolaan 10 minuuttia myöhemmin, mutta häntä ei laskettu enää sisään. Ravintolaillan tapahtumat tallentuivat valvontakameraan. Sen jälkeen Takaluomasta ei ole todennettuja havaintoja.

– Meillä on tallenteita sieltä baarista. Sen voin vahvistaa, Appel sanoo.

Takaluoman katoamiseen ei hänen mukaansa epäillä liittyvän rikosta.