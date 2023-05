Kuiva maasto, tuuli ja vaikeakulkuinen maasto ovat vaikeuttaneet suurta sammutusoperaatiota. Iso pelastus saapui paikalle Etelä-Savosta.

Puolustusvoimat sekä kolmisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä ovat työskennelleet kellon ympäri nujertaakseen historiallisen laajaa metsäpaloa Myrskylässä.

Itä-Uudenmaan pelastusviranomaisten mukaan kyseessä on suurin metsäpalo, joka sillä on tullut vastaan koko alueellisen pelastustoimen elinkaaren aikana. Pelastustoimen aluejako otettiin käyttöön vuonna 2004 eli lähemmäs 20 vuotta sitten.

Sammuttajat ovat työskennelleet yön yli saadakseen liekit aisoihin.

Ensihälytys metsäpalosta annettiin jo maanantai-iltapäivänä kello 13.30. Sen jälkeen sammutustöihin on osallistunut enimmillään peräti 30 yksikköä Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksista ja alueen sopimuspalokunnista.

Myös Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopterit ovat olleet mukana operaatiossa.

Paikalla on ollut lukuisia sammutusyksiköitä.

Vapaapalokummat ovat olleet suuri apu sammutustöissä.

Santeri Kaikko matkusti naapurikunnasta seuraamaan paloa maanantaina illansuussa.

– Palosta nousevaa savua näkyi Pukkilassa asti. Paikan päällä savua nousi runsaasti laajalta alueelta hakkuuaukealla, hän tiivistää.

Kaikon mukaan metsäpalo keräsi useita paikallisia seuraamaan tilannetta. Näkökenttään kertyi monenlaista pelastustoimintaa.

Tulimeren tuhoisat jäljet.

Kaikkiaan tuli nieli metsää 37 hehtaarin verran maanantain ja tiistain kuluessa. Palo ei päässyt leviämään asutuksen lähelle tai vaarantanut ihmishenkiä.

Pelastuslaitos kertoi maanantai-iltana saaneensa palon hallintaan niin, ettei leviämisvaaraa enää ollut.

Työskentely metsikössä kuitenkin jatkui läpi yön, kun paloaluetta pidettiin ”hallinnassa”.

– Olemme vahvasti voiton puolella. Paloa ja leviämisvaaraa ei ole enää, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jouni Virta kertoo tiistai-iltapäivänä Ilta-Sanomille.

Tällä hetkellä paikalla on menossa jälkisammutusvaihe, joka kestänee vielä muutaman päivän ajan.

– Yksiköt raivaavat esiin yksittäisiä palopesäkkeitä. Vaikka vettä nyt sataakin ja kuinka tarkkaan palo pyritään sammuttamaankin, niin aina jostain kannon juuresta alkaa savu nousemaan myöhemmin.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopterit ovat auttaneet sammutustöissä.

Pelastajille poikkeuksellisen laaja sammutustehtävä on ollut vaativa ja raskas tehtävä.

– Tässä on jouduttu aika paljon kierrättämään porukkaa, että porukka on jaksanut ja ollut iskukykyinen. Tällaisessa pitkäkestoisessa operaatiossa se on asettanut meille haasteita. Voimavarat ovat alkaneet loppumaan, mutta onneksi myös tilanne on nyt hoidossa ja pystymme keventämään sammutusjoukkojen määrää, Virta summaa yli vuorokauden jatkunutta pelastustehtävää.

Normaalista pelastustehtävästä laaja maastopalo eroaakin nimenomaan kestollaan.

– Jos kyseessä on tyypillinen rakennuspalo, niin sinne mennään isolla porukalla ja ryminällä ja se on yleensä suhteellisen nopeasti hoidettu. Kun puhutaan metsäpalosta, se sitoo pirusti henkilöstöä ja kalustoa sekä vie paljon aikaa, Virta vertaa.

Palopaikalta nousi paksu savupilvi.

Metsäpalo on todennäköisesti saanut alkunsa hakkuualueella työskennelleestä metsäkoneesta.

Ennen tiistaina alkaneita sateita maa oli Myrskylässä muun Suomen tavoin hyvin kuivaa.

– Kun ajatellaan, miten pienestä tämä lähti ja miten isoksi se ehti levitä, ennen kuin palo saatiin hallintaan, niin olisi tämä voinut paljon huonomminkin päättyä.

Myös pieni tuulenvire antoi vauhtia roihulle.

– Ei siinä paljon metsäautotiet olleet esteenä, ettei palo olisi hypännyt tien toiselle puolelle, Virta kuvaa.

Suuri palo ei aiheuttanut vaaraa alueen asukkaille.

Avohakkuualueen kantoinen maa on vaikeuttanut sammuttajien etenemistä.

Lisäkerrointa sammutustöiden vaikeudelle on asettanut avohakkuualueen kivikkoinen ja kantoinen maasto.

– Liikkuminen on ollut haastavaa paloalueella.

Ison avun vaikeaan tilanteeseen toi Etelä-Savosta maanantaina saapunut metsäauton pohjalle luotu sammutusyksikkö.

– Sillä on kyky liikkua tämänkaltaisissa olosuhteissa. Yksikkö touhusi koko viime yön ja siitä on ollut aivan merkittävä hyöty ja apu, Virta kiittelee.