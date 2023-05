Näin tapahtumat etenivät Hawkin hytissä hetki ennen tuhoa – ratkaisevia päätöksiä tehtiin sekunneissa

Ilmavoimien majurin mukaan Hawkin lentäjät vaikuttavat onnistuneesti ohjanneen turmakoneen syrjäiselle sijainnille ennen omaa pelastautumistaan.

Keuruulla maahan syöksynyt Hawk-kone rymähti noin 500 metrin päähän lähimmästä asutuksesta, Keuruun havumetsikön siimekseen. Onnettomuudesta näytetään selvinneen tuhoutunutta Hawkia lukuun ottamatta ilman peruuttamatonta vahinkoa.

Turmapaikalla hylyn äärellä haastateltu Ilmavoimien majuri Teemu Mahlamäki arvioi IS:lle, että turmakoneessa olleilla henkilöillä oli vain muutamia kymmeniä sekunteja aikaa valmistella oma pelastautumisensa sekä suunnitella mahdollista laskeutumispaikkaa maankamaralle syöksyvälle koneelle.

Ilmavoimien majuri Teemu Mahlamäki.

Onnettomuutta edelsi Ilmasotakoulun ilmataisteluharjoitus. Harjoitukseen osallistuneet kaksi Hawk-konetta harjoittelivat maanantaina yksi vastaan yksi -ilmataistelua.

Turma-Hawkin puikoissa oli etuohjaajana lento-oppilas, jolla on noin 100 tuntia lentokokemusta Hawkista. Takaohjaajana oli ilmataisteluopettaja, jolla on noin 700 tunnin Hawk-kokemus. Oppilas on iältään noin 25-vuotias ja opettaja 30-vuotias.

Taisteluharjoituksen loppupuolella osaston johtokone ilmoitti toisen koneen irtautuvan taistelusta. Irtautuminen tapahtui noin 1,5–2 kilometrin korkeudessa.

Pian Hawkin ohjaimista huudettiin radioon ”mayday, mayday, mayday”. Radioliikenteen perusteella voidaan todeta, että kone tärisi ilmassa.

Turmakoneen moottori oli sammunut ilmassa kesken lennon toistaiseksi vahvistamattomasta syystä. Tästä alkoivat juosta kriittiset sekunnit, joiden aikana ohjaamossa täyttyi miettiä pelastautumista.

– Vaikka kone onkin rautaa ja massaa, niin se jollakin tavalla jatkaa liitämistä (myös moottorin sammuessa). Aikaa on silloin sekuntiluokassa, mutta minuuttitolkulla ei ole mahdollista punnita vaihtoehtoja, Mahlamäki kertoo.

Mahlamäen mukaan vaikuttaa siltä, että ohjaamossa ehdittiin suunnitella mahdollisimman sopivaa paikkaa koneen syöksylle – sellaista, joka minimoisi niin henkilövahingot kuin aineelliset vahingot.

Heittoistuinhyppy onnettomuuskoneesta tapahtui lopulta alle 500 metrin korkeudessa. Majurin mukaan tämä on hyvin ”suunnitelmallinen hyppykorkeus”.

Mahlamäki uskoo, että opettaja ja oppilas pelastautuivat ennalta opeteltujen toimintamenetelmien mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että lennonopettaja on vetänyt kahvaa, joka ajastaa heittoistuinhypyt laukeamaan millisekunnin erotuksella toisistaan.

Viiveellä varmistetaan se, etteivät istuimet ilmassa ”kolkkaa toisiaan”, Mahlamäki sanoo. Muutoin hyppy on hyvin samanaikainen.

– Myös penkkien ulosheittoputkien projektiot ovat muutaman asteen erillään, jolloin heittojen välille syntyy eroa lentoratoihin.

Vain Hawkin takapenkillä istuvalla on mahdollisuus laukaista molemmat istuimet, mutta etuohjaaja voi pelastaa vain itsensä. Maanantaina maahan syöksyneestä koneesta oli tehty heittoistuinhyppy myös joulukuussa 1988.

Ilmavoimien Hawk-hävittäjä putosi eilen Keuruulla kesken ilmataisteluharjoituksen. Lentäjät pelastautuivat heittoistuimilla.

Lennonjohto välitti tiedon hätätilanteesta pelastustoimelle, joka satumaisen tuurista oli valmiiksi noin 20–30 kilometrin päässä peruuntuneen tehtävän seurauksena.

– Lääkärihelikopterin vasteaika oli poikkeuksellisen lyhyt, Mahlamäki kertoo.

Molemmat heittoistuinhypyllä pelastautuneet löydettiin toimintakykyisinä. Tutkinnanjohtajan, insinöörieverstiluutnantti Juha Vantilan mukaan lentäjät olivat pääsemässä tiistaina sairaalasta.

Mahlamäki kertoo käyneensä lyhyitä keskusteluita lento-oppilaan ja ohjaajan kanssa heidän tämän hetkisestä voinnistaan. Sivussa on puhuttu myös tapahtumien kulusta.

Hawkin hylky sijaitsee vielä hetken Keuruun metsikössä, johon johtava tie on vaikeakulkuinen ja kostea. Hylky lepää useammassa osassa havumetsikössä puiden ja kanervien ympäröimänä.

– Suurella todennäköisyydellä he ovat ehtineet tähdätä alueelle, jossa asutus voidaan välttää, majuri arvioi lopputulosta.

– He olivat huojentuneita siitä, että heidän suunnittelemansa laskualue toteutui. Asia näytti olevan heillä mielessä, kun illalla juttelimme.