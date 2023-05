Venäläinen Sergei kertoo pelkäävänsä koti­maassaan eniten yhtä asiaa – ja siitä on jo merkkejä

Ilta-Sanomat seurasi rajaliikennettä Vaalimaan raja-asemalla. Oli hiljaista, kunnes venäläinen Sergei tuli juttelemaan.

On hiljaista kuin Venäjän rajalla.

Vaalimaan rajanylityspaikalla ei näy tiistaina hieman ennen puolta päivää ristin sielua.

Kuluu kymmenisen minuuttia, ennen kuin ensimmäinen auto ajaa Venäjän suunnasta rajalle. Sitä kuljettaa suomea puhuva nainen, joka ei kuitenkaan kuitenkaan tahdo jutella.

Seuraavaa autoa saa odotella hetken, mutta sen kuljettaja on juttutuulella. Hän on 52-vuotias Sergei. Hän ei halua esiintyä valokuvissa.

Vaalimaan raja-asemalla näyttää tältä. Puomien takana odottaa Venäjä.

Pietarilainen Sergei kertoo ajavansa taksia ja olevansa matkalla Helsinkiin. Aiemmin hän ajoi matkustajat Pietarista Vaalimaalle ja Vaalimaalta takaisin Pietariin, mutta kiristyvä byrokratia on mutkistanut kuviota.

Nyt Sergein täytyy toimittaa matkustajaluettelo jo ennakkoon rajaviranomaisille ja matkat tehdään pääasiassa Pietarista Helsinkiin ja Helsingistä Pietariin. Tänään autossa ei ole hänen lisäkseen muita.

Sergein bisneksellä ei ole mennyt erityisen hyvin viime vuosina. Ensin koronaviruspandemia vei asiakkaat ja sitten Venäjä aloitti sodan Ukrainassa.

Rajavartijoiden porukka liikkui rajanylityspaikan alueella.

Sergeillä on selkeä mielipide sekä sodasta että presidentti Vladimir Putinista. Sergei kertoo, että jotkut venäläiset tuntevat kollektiivista syyllisyyttä Putinin aloittaman sodan vuoksi, mutta hän ei ole yksi heistä.

– Vastustan sotaa. Vastustan Putinia. En ole koskaan äänestänyt tai kannattanut häntä. Mutta mitä minä voin tehdä Putinille, voin ainoastaan äänestää jotakuta muuta.

Sergein mukaan arki rullaa Venäjällä pitkälti niin kuin ennenkin, mutta sodan myötä jotkin asiat ovat muuttuneet huonompaan suuntaan. Palkat ovat laskeneet. Polttoaineen hinta on noussut, vaikkakaan ei vielä kriittisesti, Sergei sanoo.

Tullin työntekijät pysäyttävät venäläisen turistibussin portille. Matkustajat ohjataan tavaroineen tullirakennukseen.

McDonalds on kadonnut Pietarin katukuvasta, eikä Coca-Colaa löydy markettien hyllystä. Sergei naurahtaa ja toteaa, että ilman niitäkin kyllä pärjätään.

Sota näkyy myös matkalla Pietarista Vaalimaalle. Sergei kertoo, että aiemmin moottoritien varsilla on ollut useita armeijan värväyskampanjoista kertovia mainostauluja. Nyt niiden tilalle tullut palkka-armeija Wagnerin julisteita.

” Mutta mitä minä voin tehdä Putinille, voin ainoastaan äänestää jotakuta muuta.

Yleinen ilmapiiri Venäjällä on pessimistinen. Sergei näkee maalla olevan edessään synkkä tulevaisuus.

– Mikään ei muutu mitenkään. En usko, että tämä loppuu pian, eikä tällä konfliktilla olisi mitään hyvää loppua. Täytyy vain toivoa, ettei sota laajene, Sergei sanoo.

Sergei seisoo kädet farkkujen taskussa ja puhuu. Parikymmentä minuuttia kestävän keskustelun aikana rajan yli Venäjältä Suomeen ajaa vain kolme autoa: Venäjän kilvissä olevat Kia ja Mercedes, sekä Suomen kilvissä oleva Hyundai.

Tullin työntekijät tutkivat venäläisnaisen autoa.

Sergei kertoo pelkäävänsä erityisesti sitä, että Venäjä käynnistää uuden liikekannallepanon, jolla se yrittää haalia lisää sotilaita Ukrainassa kaatuneiden ja haavoittuneiden tilalle. Venäjällä julistettiin osittainen liikekannallepano syksyllä 2022. Sen tavoitteena oli kutsua 300 000 miestä aseisiin.

Tästä on jo merkkejä ilmassa. Putin allekirjoitti 10. toukokuuta asetuksen, jonka myötä sotilasreserviläisiä aletaan kutsua tämän vuoden kuluessa järjestettäviin harjoituksiin.

Yhden venäläisauton taustapeilistä roikkui mustaoranssi Yrjönnauha. Se on yksi Venäjän tärkeimmistä kansallisista tunnuksista.

– Uskoo ken uskoo, että lähdetään sotaharjoituksiin sodan aikana. On tässä varmasti joku ajatuskin, mutta mikä se on, on jäänyt vähän hämärän peittoon, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö kommentoi IS:lle.

Useat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että liikekannallepano olisi Putinille iso riski muun muassa siksi, että Venäjän väestö todennäköisesti suhtautuisi siihen erittäin nihkeästi.

Sergein poika opiskelee parhaillaan laivaston sotilaskoulussa upseeriksi ja Sergei pelkää, että poika lähetetään rintamalle.

– Häntä koulutetaan ammattiupseeriksi, joten toivon, etteivät he ole niin hulluja, että lähettävät hänet tykinruoaksi. En ainakaan usko niin, Sergei sanoo.