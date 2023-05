Kevään koronatapauksissa on havaittu uusi oire – iskee nyt silmiin

Koronaviruksen kevätaalto on taittunut laskuun.

Suomeen tullut koronaviruksen kevätaalto on rauhoittumaan päin.

Muutenkin voidaan puhua vain pienestä mainingista verrattuna niihin tyrskyihin, joita koettiin kevättalvella 2022 – tai vielä viime syksynäkin.

Jos reilu vuosi takaperin tartuntatautirekisteriin kirjattiin 60 000 koronatapausta viikossa, nyt huhtikuussa jäätiin korkeimmillaan 1 800–1 900 tautitapaukseen viikossa. Ja tautihuippu on siitäkin jo ohitettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg sanoo, että tartuntamäärät yleensä laskevat kesää kohti mentäessä.

Tosin testausmääräkin on tällä hetkellä vain murto-osa vuoden takaisesta, eli todellisia tautitapauksia lienee paljon enemmän, sillä moni sairastaa taudin lieväoireisena kotona.

Hannila-Handelbergin mukaan yleisesti epidemian vaikeusastetta kuvaavat ns. tautitaakkamittarit eli koronan vuoksi sairaala- ja tehohoitoon joutuneiden määrä sekä kuolintapaukset.

Kun karuimmalla viikolla (viikko 13/22) koronavirus oli pää- tai myötävaikuttavana tekijänä yli 200 kuolemaan, kevättalven korkein lukema oli huhtikuun puolestavälistä: 42. Vappuviikolla koronavirukseen liittyviä kuolemia ilmoitettiin 22.

Sama koronan takia sairaalahoitoon joutuneiden määrässä. Korkeimmillaan koronan takia oli sairaalahoidossa yli 1 000 potilasta samanaikaisesti, nyt ollaan noin 200 potilaassa.

Koronapotilaiden sairaan- ja tehohoidon tarve on nyt paljon pienempi kuin epidemian raivotessa pahimmillaan.

Sairaalassa hoidettavien potilaiden määrä on noussut viime viikkoihin asti, mutta luku laahaa perinteisesti pari viikkoa tautimäärän kehitystä perässä. Lisäksi THL:n tilasto päivittyy viikon parin viiveellä. Eli oletettavaa on, että sairaalassa hoidettavien koronapotilaidenkin määrä kääntyy pian selvään laskuun.

Koronavirustestejä tehdään nykyään vain hyvin kohdennetusti, esimerkiksi sairaalahoitoon joutuneille potilaille.

– Suomeen tuli koronaviruksen kevätaalto, mutta tilanne on nyt rauhallinen, Hannila-Handelberg kuvaa.

Suomessa kiertää valtavarianttina tällä hetkellä omikronin alatyyppi XBB.1.5. Sen osuus on noin 45 prosenttia sekvensoiduista näytteistä. Uusien varianttien ei ole kuitenkaan todettu aiheuttavan aikaisempaa vaikeampaa taudinkuvaa.

– XBB-rekombinanttilinjojen virusten ei ole todettu aiheuttavan poikkeavia taudinkuvia pois lukien konjunktiviitti eli silmän sidekalvotulehdus. Sitä on tavattu. Toki normiflunssan yhteydessäkin saattaa usein esiintyä silmätulehdusoireita, Hannila-Handelberg sanoo.

Vielä alkuvuodesta 2022 yhteiskunta oli laajasti suljettu koronaviruksen takia. Nyt se tuntuu jo kaukaiselta ajatukselta.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti 5. toukokuuta, että koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen terveyshätätila on päättynyt ja koronavirustauti ei ole enää kansainvälinen terveysuhka.

Koronavirus on kuitenkin jäänyt kiertämään ihmiskuntaan pysyvästi aiheuttamaan flunssaa ja räkätautia.

– Se on virus muiden hengitystieinfektioita aiheuttavien virusten joukossa. Jos henkilö on perusterve ja hyvävoimainen, niin välttämättä ei ole merkitystä, mikä virus hengitystieinfektion aiheuttaa. Tärkeää on sen sijaan tunnistaa ne, joilla on riski sairastua koronan vakavaan muotoon, Hannila-Handelberg sanoo.

Riskiryhmille myös muut hengitystievirukset, esimerkiksi RSV tai influenssa voivat aiheuttaa vakavaa taudinkuvaa.

Oikea yskimishygienia on tärkeää virusten leviämisen estämiseksi.

Suuri osa sairastaa taudin lievän flunssan kaltaisena ja pärjää hyvin kotipotilaana.

– Lääkäriin on syytä lähteä, jos yleiskunto laskee sellaiseksi, ettei pärjää enää kotona. Esimerkiksi silloin, jos ei pysty huolehtimaan omasta nesteytyksestä tai on vaikea päästä ylös vuoteesta. Tai silloin jos saa vakavia oireita, esimerkiksi hengenahdistusta eli jos on vaikea hengittää, Hannila-Handelberg muistuttaa.

Hän kehottaa jatkamaan kiihkeämmiltä epidemia-ajoilta tuttuja hygieniatoimia. Hyvä käsi- ja yskimishygienia on tehokas tapa pitää pöpöt loitolla.

THL ei tällä hetkellä suosittele koronarokotusten tehosteannoksia, koska ne eivät toisi merkittävää lisäsuojaa.

– Muistuttaisin, että yskitään hihaan tai nenäliinaan ja pestään käsiä sekä sairastetaan hengitystieinfektiot kotona, Hannila-Handelberg sanoo.

THL ei tässä tautitilanteessa suosittele uutta rokotuskierrosta. Täysi rokotussarja sairastetut taudit mukaan lukien antaa hyvän ja pitkäaikaisen suojan vakavaa koronatautia vastaan. Toisekseen ylimääräiset tehosteannokset eivät tuo lisäsuojaa, sillä rokotus ei estä saamasta infektiota.