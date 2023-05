Kateissa olleen Jere Hämäläisen, 25, taposta syytetty mies astuu oikeuden eteen

Tapausta käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa keskiviikkona.

25-vuotiaan Jere Hämäläisen epäiltyä tappoa käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeuden Varkauden toimipaikassa keskiviikkona.

IS seuraa käsittelyä tässä jutussa noin kello 9.30 alkaen.

Taposta syytetään 30-vuotiasta pieksämäkeläismiestä. Hän on ollut mielentilatutkimuksessa jo ennen käräjäkäsittelyn alkua.

Poliisin esitutkinnan mukaan helsinkiläinen Jere Hämäläinen joutui henkirikoksen uhriksi yksityisasunnossa Varkaudessa 14.6.2022. Esitutkinnan mukaan taposta epäilty mies käytti teräaseen tyyppistä välinettä.

Poliisin mukaan asunnossa oli teon aikaan paikalla myös kaksi muuta henkilöä epäillyn tekijän ja uhrin lisäksi, mutta heillä ei ollut osuutta henkirikokseen. Kaikki paikalla olleet tunsivat toisensa entuudestaan, ja he viettivät tapahtumapaikalla yhdessä iltaa.

Henkirikoksen jälkeen epäilty kuljetti ruumiin autolla maastoon Varkauden lähialueelle. Poliisin käsityksen mukaan hän siirsi ruumiin maastoon yksin.

Hämäläinen ilmoitettiin kadonneeksi 30.6.2022. Poliisi pyysi havaintoja Hämäläisen liikkeistä tämän löytämiseksi.

Poliisi kertoi esitutkinnan valmistuttua, että rikoksesta epäilty on selvittänyt tapahtumien kulkua ja avusti myös ruumiin löytämisessä.

Teon motiivi ei tutkinnassa selvinnyt. Poliisin mukaan uhri ja epäilty olivat aiemminkin liikkuneet samoissa porukoissa, mutta mitään aiempaa kaunaa ei tullut ilmi.

IS:n selvityksen perusteella epäilty on tehtaillut lukuisia rikoksia parikymppisestä saakka. Tuomiot kielivät väkivaltaisesta velanperinnästä ja päihteidenkäytöstä.

Mies on syyllistynyt muun muassa tuhotyöhön, törkeään ryöstöön ja huumausainerikoksiin.

IS:n tietojen mukaan epäillyllä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Pohjois-Savon alueella. Hänet on yhdistetty Diablos MC:hen, joka on moottoripyöräjengi Bandidosin alajengi. Poliisin käsityksen mukaan henkirikoksella ei kuitenkaan ollut liitäntää järjestäytyneeseen rikollisuuteen.