Mahtipontinen Nato-vieras saapuu Helsinkiin

Britannian kuninkaallisten merivoimien maihinnousutukialus HMS Albion saapuu Helsinkiin ensi viikolla, kertoo Britannian Suomen-suurlähetystö.

HMS Albion vieraili Suomessa viimeksi vuonna 2021. Tämä vierailu on kuninkaallisten merivoimien ensimmäinen Suomen Natoon liittymisen jälkeen.

– On hienoa päästä Helsinkiin erityisesti nyt, kun Suomi on liittynyt Natoon. Vierailu vahvistaa läsnäoloamme alueella ja on oiva tilaisuus harjoitella kumppanien kanssa, aluksen komentaja Marcus Hember kehuu suurlähetystön tiedotteessa.

Myös Britannian Suomen-suurlähettiläs Theresa Bubbear iloitsee vierailusta.

– Kuninkaallisten merivoimien pääaluksen vierailu osoittaa, että Iso-Britannia on sitoutunut Itämeren alueen vakauden ylläpitämiseen kumppaneiden ja liittolaisten rinnalla, Bubbear toteaa.

HMS Albionilla on noin 400 hengen miehistö ja suomalaisosaamista Wärtsilän pää- ja apumoottorien sekä potkurien muodossa. Alusta on monikäyttöisyytensä vuoksi kehuttu ”kuninkaallisten merivoimien Sveitsin armeijan linkkuveitseksi”.

Alus saapuu Suomeen Ruotsista, jossa se osallistui Aurora 2023 -harjoitukseen. Helsingin-vierailun jälkeen se osallistuu Naton jokavuotiseen BALTOPS 23 -harjoitukseen Itämerellä.

Ohjelmassa on myös kahdenkeskistä harjoittelua Suomen merivoimien kanssa.

Yleisön on mahdollista tutustua alukseen Munkkisaaren laiturissa 23. toukokuuta kello 15–18. Kierrokselle ei ole etukäteisilmoittautumista, mutta osallistujien tulee käydä läpi kevyt turvatarkastus.