Suora lähetys noin kello 12.30: Tältä näyttää Hawk-koneen turmapaikalla

Viranomaiset ovat rajanneet turmapaikan myös mahdollisen terveysriskin takia.

Keuruulla maahan syöksyneen Hawk-suihkukoneen turmapaikka avataan median edustajien vierailtavaksi tiistaina puolenpäivän aikoihin.

Paikallislehti Suur-Keuruu näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä noin kello 12.15. Ilta-Sanomat seuraa turmapaikan tunnelmia tässä jutussa. Viranomaisten on tarkoitus pitää medialle opastettu kierros tapahtumapaikalla.

Kone syöksyi maahan eilen maanantaina noin kello 14.15 Keuruun Heinäsentien suoalueella lähellä Mänttä-Vilppulan rajaa. Kyydissä olleet lentäjät onnistuivat pelastautumaan heittoistuimella.

Viranomaiset ovat varjelleet turmakoneen löytöpaikkaa tarkoin. Vielä maanantaina poliisi oli eristänyt Heinäsentien molemmista päistä.

Yksi syy alueen eristämiselle on se, että turmakoneesta on mahdollisesti päässyt ilmaan pientä, hienojakoista konepölyä. Poliisin mukaan tämä konepöly on vaarallisempaa kuin asbesti, ja sitä voi olla onnettomuuspaikasta ilmassa 500 metristä 1 000 metriin.

Poliisi kertoi maanantaina IS:lle, että aluetta vartioidaan jollain tavalla koko yön ajan.