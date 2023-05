Näin Espoon siltaturman tutkinta etenee nyt: Poliisi ottaa yhteyttä koululaisten vanhempiin

Kävelysilta romahti Espoon Tapiolassa viime viikon torstaina aamulla.

Poliisi on edennyt Espoon Tapiolan siltaturman tutkinnassa.

Poliisi kertoo, että se on viikonlopun ja maanantain aikana kuullut lukuisia todistajia liittyen kävelysillan sortumiseen.

Todistajien joukossa on esimerkiksi paikalla liikkuneita asukkaita sekä kävelysillan läheisyydessä olevan työmaan työntekijöitä. Lisäksi poliisi on hankkinut teknistä todistusaineistoa.

− Poliisin käsitys tapahtumista on täsmentynyt ja täsmentyy edelleen. Kuulustelujen sisällöstä emme kerro tässä vaiheessa tarkemmin, sillä kuulustelut, joita on huomattava määrä, ovat edelleen kesken. Samoin on esitutkinta ylipäätään, kertoo rikoskomisario Matti Högman tiedotteessa.

Poliisi alkaa tänään ottaa yhteyttä onnettomuudessa osallisena olleiden koululaisten vanhempiin.

Romahtaneen sillan rakennuttaja on Espoon kaupunki, ja sen on toteuttanut toimeksiannosta Renta.

Rikoskomisario Högmanin mukaan esitutkinnassa keskeistä on selvittää sillan romahtamisen syy ja se, onko romahtaminen ollut seurausta jonkun huolimattomuudesta. Sikäli, kun onnettomuus on aiheutunut jonkun huolimattomuudesta, tulee selvitettäväksi vielä huolimattomuuden aste.

− Näiden seikkojen selvittämisessä keskeisessä roolissa ovat rakentamiseen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet sekä tekninen selvitys, Högman sanoo tiedotteessa.

Tutkinnassa olevat nimikkeet ovat edelleen vaaran aiheuttaminen ja vammantuottamus. Tutkinta etenee edellä mainittujen seikkojen selvittämisellä ja tapahtumapaikalla olleiden ihmisten kuulemisilla.

Kävelysilta romahti Espoon Tapiolassa viime viikon torstaina aamulla. Kaikkiaan 23 oppilasta ja yksi opettaja joutui sairaalahoitoon muun muassa käsiin ja jalkoihin tulleiden murtumien takia.

Kävelysilta oli ollut käytössä noin kahden vuoden ajan. Renta Telineiden toimitusjohtajan Jarno Tuuri kertoi aiemmin, että sillan kunto oli tarkastettu joka viikko käyttöönotosta lähtien.

Viimeisimmässä tarkastuksessa perjantaina 5.5. ei hänen mukaansa havaittu poikkeavuuksia.

Kun onnettomuus tapahtui, sillalla oli 39 kasiluokkalaisen ja kuuden opettajan ryhmä.

Toimitusjohtaja Jarno Tuurin mukaan silta oli suunniteltu kestämään ruuhkakuorma eli 500 kiloa per neliömetri.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoi eilen, että sen tavoitteena on pystyä lähiviikkojen aikana kertomaan, mikä Tapiolan väliaikaisessa kävelysillassa oli vialla, mitkä seikat johtivat sillan romahtamiseen ja minkälaista kuormitusta sillan olisi pitänyt kestää.

Otkesin mukaan jo nyt tiedetään, että sillan kaksi poikittaispalkkia putosivat tueltaan koululaisryhmän kävellessä sillalla. Palkkien mukana sillan vaneriset kävelytasot romahtivat. Pudonneiden poikittaispalkkien päissä oli kiinnikeosat, joissa näkyy vaurioita ja taipumia. Poikittaispalkkien kannattajat ovat kuitenkin ehjät.

– Jos ajatellaan, montako oppilasta mahtuu yhdelle neliömetrille, niin totuus taitaa olla, ettei silta ihan kestänyt 500 kiloa per neliö, Onnettomuustutkintakeskuksen Kai Valonen sanoi maanantaina.

Poliisi toivoo edelleen silminnäkijöiden havaintoja siltaan liittyen. Ne voi toimittaa osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.