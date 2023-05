Poliisihallituksen mukaan yhtiön Suomeen kohdistama rahapelien markkinointi on ollut pitkäkestoista ja monikanavaista.

Poliisihallitus on kieltänyt maltalaisen BML Group -nimistä rahapeliyhtiötä markkinoimasta rahapelejään Suomessa. Kiellon tehosteeksi poliisihallitus on asettanut yhtiölle 2,4 miljoonan euron uhkasakon.

BML Group on ruotsalaisen Betssonin tytäryhtiö.

Poliisihallitus moittii tiedotteessaan rahapeliyhtiötä siitä, että sen Suomeen kohdistunut markkinointi on ollut pitkäkestoista ja monikanavaista. Viranomaisten mukaan yhtiö on tehnyt joitakin muutoksia markkinoinnissaan Poliisihallituksen puututtua, mutta tästä huolimatta mainostaminen on jatkunut keskeytyksettä.

Kyse on laittomasta markkinoinnista, koska Manner-Suomessa rahapelejä saa tarjota ja markkinoida ainoastaan valtion omistama Veikkaus.

Yhtiön aiemmin tekemät toimenpiteet markkinoinnin vähentämiseksi on otettu huomioon lieventävänä seikkana, kun Poliisihallitus on arvioinut uhkasakon suuruutta.

Kielto koskee kaikkea sellaista aineistoa, jolla edistetään rahapelien myyntiä Manner-Suomessa BML Groupin rahapelisivustoilla.

Poliisihallituksen mukaan rahapeliyhtiö ei saa julkaista uutta Manner-Suomeen kohdistuvaa mainontaa omilla rahapelisivustoillaan ja että sen tulee poistaa aiemmin julkaistu ”myynninedistämisaineisto” ja pidättäytyä markkinoinnista myös muiden verkkosivustojen kautta.

Poliisihallitus kieltää yhtiötä esimerkiksi suomalaisten julkisuuden henkilöiden käyttämisen rahapelien mainoskasvoina ”kuluttajiin vetoavalla tavalla”. Kiellettyä markkinointimateriaalia ovat myös esimerkiksi Manner-Suomeen suunnatut podcastit, artikkelit ja muut kuluttajiin vetoavat ”markkinointi-ilmaisut”, joilla pyritään edistämään suoraan tai epäsuorasti rahapelien myyntiä.

Kielto käsittää myös BML Groupin lukuun tapahtuvan markkinoinnin muiden kuin yhtiön itsensä omistamilla ja hallinnoimilla verkkosivuilla.

Poliisihallituksen päätös astuu voimaan 3. kesäkuuta. Siihen mennessä rahapeliyhtiö voi valittaa päätöksestä.