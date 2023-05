Kuvat: Hawk-suihku­koneen putoamisalue on tarkkaan vartioitu Keuruulla – poliisi kertoo erityisen syyn, miksi

Poliisi aikoo valvoa onnettomuusaluetta jollain tavalla koko yön ajan.

Poliisi on eristänyt Heinäsentien Keuruulla.

Ilmavoimien Hawk-suihku­kone putosi tänään maahan Keski-Suomessa Keuruulla.

Keski-Suomen pelastuslaitos sai ilmoituksen ilmaliikenneonnettomuudesta Keuruun Heinäsentiellä noin kello 14.15 aikaan maanantai-iltapäivänä. Kone syöksyi maahan ja sen lentäjät onnistuivat pelastautumaan heittoistuimella.

Poliisi ohjaa alueella tieliikennettä.

Ilta-Sanomien toimittaja Terho Vuorinen on paikan päällä Keuruulla Heinäsentien päässä maantiellä 348. Vuorinen kertoo, että poliisi on eristänyt Heinäsentien molemmista päistä.

Alueella näkyy ainakin yksi omakotitalokiinteistö, ja siinä on vanhoja puisia rakennuksia. Risteysalueella ei näy muita taloja.

Paikalla on ainakin poliisin autoja, sotilaspoliisiauto, mahdollinen karhuryhmän auto, puolustusvoimien kuorma-auto ja siviilipoliisi saksanpaimenkoiran kanssa.

Iltakuuden jälkeen Vuorinen kertoo, että ilmavoimien oma tutkinnanjohto on onnettomuuspaikalla paikan päällä, mutta kaikki muut ovat poistuneet koneen löytöalueelta. Poliisi pitää Heinäsentiellä huolta järjestyksestä.

Poliisi kertoi Vuoriselle, että poliisi on eristänyt alueen muun muassa siksi, että lentokoneen pudotessa maahan on pelko siitä, että pientä hienojakoista konepölyä päätyy ilmaan. Tämä konepöly on terveydelle vaarallista.

Poliisin mukaan tämä konepöly on vaarallisempaa kuin asbesti, ja sitä voi olla onnettomuuspaikasta ilmassa 500 metristä 1 000 metriin.

Poliisin mukaan aluetta vartioidaan jollain tavalla koko yön ajan. Poliisi toivoo, että kukaan ei tulisi alueella tutkimaan oman turvallisuutensakin vuoksi.