Suomen ilmavoimilla on noin 30 Hawkia, joilla hävittäjäohjaajiksi koulutettavat harjoittelevat muun muassa suihkukonelentämistä ja ilmataistelutaktiikkaa.

BAE Systems Hawk on yksimoottorinen ja kaksipaikkainen suihkuharjoituskone, jota Suomen ilmavoimat on käyttänyt 1980-luvun alusta saakka. Hawkit on valmistettu Britanniassa.

Ilmavoimien Hawk-suihkukoneen kerrottiin maanantaina iltapäivällä pudonneen maahaan Keuruulla Keski-Suomessa

Ilmavoimille tilattiin alun perin 50 Hawkia. Palveluskäytössä oli ennen maanantain onnettomuutta vielä 32 Hawkia, joista yhdeksän on Mk 51 -versiota, seitsemän Mk 51A -versiota ja 16 Mk 66 -versiota. Uusimmat koneet on hankittu Sveitsistä käytettyinä vuonna 2007.

Hawkit on sijoitettu Tikkakosken tukikohtaan, jossa niitä huoltaa ja ylläpitää Ilmasotakoulun lentotekniikkalaivue. Kalustoa operoi Hävittäjälentolaivue 41.

Jokaisen yksilöön on vuosien varrella vaihdettu normaalien kuluvien osien lisäksi esimerkiksi siipi ja korkeusperäsin, joiden elinikä on muuta runkorakennetta lyhyempi, kertoi Ruotuväki-lehti vuonna 2018.

Vanhimmat, modifioimattomat Hawk Mk 51 -koneet poistettiin käytöstä vuosina 2011–2016.

Kaikki Ilmavoimien nykyiset Hawkit on modernisoitu: ohjaamon perinteiset mittarit on korvattu nykyaikaisilla näytöillä. Ne yhdenmukaistavat koneiden järjestelmiä Hornet-kaluston kanssa, kertoo Puolustusvoimat verkkosivuillaan.

”Vuonna 2018 ohjaamomodernisaation läpikäyneissä koneissa on myös otettu käyttöön niin sanottu Hawk Link -järjestelmä. Järjestelmä välittää koneiden paikkatietoa Hawkien kesken ja esittää sitä monitoiminäytöillä ja HUD-heijastintähtäimessä mahdollistaen todenmukaisen ilmataisteluharjoittelun nykyaikaista taistelukentän toimintaympäristöä simuloivissa olosuhteissa”, Puolustusvoimat kirjoittaa kalustoesittelyssään.

Ilmavoimien Hawk Mk 66. Tämä Hawk-versio hankittiin Suomeen vuonna 2007.

Hawkin kehitystyö alkoi jo 1960-luvulla, kun lentokonevalmistaja Hawker Siddeley aloitti konetyypin suunnittelun. Prototyyppi teki ensilentonsa vuonna 1974.

Kone on suunniteltu vankkarakenteiseksi ja voimakkaita liikkeitä kestäväksi. Se saavuttaa vaakalennossa 0,8 Machin nopeuden ja syöksyssä 1,5 Machia. Näin ohjaajat saavat voivat hankkia kokemusta niin sanotuista transoonisen alueen lennoista ennen siirtymistään yliäänikoneisiin.

Ilmavoimien Hawk-kalustolle on sattunut kaksitoista onnettomuutta, joissa on kuollut viisi ohjaajaa. Kaikkiaan 13 konetta on tuhoutunut tai vaurioitunut.

Kaksi Hawkia joutui onnettomuuteen Ilmavoimien kaartotaisteluharjoituksessa Lestijärvellä vuonna 2013. Toisen onnettomuuskoneen ohjaaja kuoli turmassa. Onnettomuuden syyksi varmistui ohjaajan inhimillinen havaintovirhe. Myös ohjaajien radioviestinnässä oli puutteita, kertoi tutkintaryhmä loppuraportissaan vuonna 2014.

