Rajavartiolaitoksen mukaan itärajalle rakennettu pilottiaita on osoittautunut kustannustehokkaaksi. Lisäksi se on paljon järeämpi kuin kuvista voisi päätellä.

Rajavartiolaitoksen itärajalle rakentama esteaita nousi viikonloppuna valtakunnalliseksi puheenaiheeksi, sillä odotuksien ja todellisuuden välillä oli huomattava ero.

Rajan aiemmin julkaisemissa havainnekuvissa aita näyttää läpipääsemättömältä ja pelottavalta teräsrakennelmalta. Kaakkois-Suomen rajavartioston Twitter-tilillään julkaisemassa kuvassa pilottiprojektin vihreä aita taas näyttää sitä kommentoineiden suomalaisten mielestä koirapuiston tai leikkipuiston aidalta.

Yksi aidan kriitikoista on Itä-Suomen yliopiston professori Jussi P. Laine. Hän kävi pari viikkoa sitten tutustumassa esteaidan pilottiin, eikä vakuuttunut näkemästään.

– Kyllähän tuo aidan pilotti näytti silloin ja näyttää täydeltä vitsiltä. Pilotti näyttää heppoiselta varsinkin, jos vertaa niihin havainnekuviin ja piirroksiin, joita Rajavartiolaitos jakoi aiemmin syksyllä julkisuuteen, Laine kertoi IS:lle.

Rajavartiolaitoksen mukaan julkaistujen kuvien aita on vielä keskeneräinen.

Itärajan aita on ylipäätään pilottivaiheessa. Pelkän pilottiaidan rakentaminen maksaa kuusi miljoonaa euroa. Pituutta sillä on muutama kilometri. Rajavartiolaitos haluaa rakentaa 1 300 kilometrin itärajalle aitaa kaikkiaan noin 200 kilometrin verran. Aidan valmistuminen kestää 3–4 vuotta.

Hankkeen hinnaksi on arvioitu noin 380 miljoonaa euroa.

Tällaiselta itärajan aita näytti Rajavartiolaitoksen havainnekuvissa.

Aidan pilottiprojektin hankepäällikkö Ismo Kurki Rajavartiolaitoksen tekniseltä osastolta kertoo, ettei aidan saama kansalaiskritiikki jäänyt Rajavartiolaitoksessa huomaamatta.

– Ei sitä oikein voinut olla huomaamatta, Kurki sanoo.

Miksi aita sitten näyttää aivan erilaiselta kuin havainnekuvissa? Kurki sanoo, että osittain kyse on perspektiivistä.

Havainnekuva on aina havainnekuva. Kun julkisesta rakennuksesta julkaistaan havainnekuva, niin enpä tiedä ovat ne valmiit rakennukset koskaan aivan havainnekuvan näköisiä.

Valokuvalla voidaan korostaa asioita tai häivyttää asioita riippuen kuvakulmasta ja käytettävästä objektiivista.

Asia on helpointa hahmottaa siten, että ajattelee havainnekuvaa luonnossa otettuna valokuvana. Kurki kertoo, että siinä kamera on ollut lähellä maanpintaa, jolloin aita näyttää korkeammalta. Kuva on otettu aidan suuntaisesti, mikä saa aidan näyttämään todellista tiheämmältä. Aidan tolpat ovat havainnekuvassa ikään kuin väärin päin, leveä sivu aidan suuntaisesti.

– Kun verkkorakennetta taas katsotaan, niin kyllä se on minusta aika samanlainen kuin luonnossakin. Rakenneperusteet, joilla havainnekuva on tehty ovat samat kuin aidalla, joka on hankittu. Samanlaisesta teräslankaverkkoaidasta on kyse.

Samaan hengenvetoon Kurki toteaa, että pilottiaidan kuvien julkaisua ei välttämättä harkittu loppuun asti.

– Tässä oli ajatuksena vain kertoa, että hanke etenee ja aitaa on jo pystytetty. Kuva on ehkä vähän huonosta kulmasta otettu. Ei ajateltu ihan sitä, mitä muutakin kuvat kertovat.

Tällaiselta se näytti Rajavartiolaitoksen julkaisemissa kuvissa. Aidan päältä puuttuu piikkilankaeste.

Pilottiaita on todellisuudessa jykevämpää tekoa kuin kuvasta voi päätellä, Kurki sanoo. Se on noin 3 metriä korkea, eikä sen alta pääse kaivautumaan. Aidan päälle tulee Nato-langaksi kutsuttua, partaveitsen terää muistuttavilla terillä varustettu piikkilanka.

Aidan perustustapa vaihtelee paikasta toiseen. Toisissa paikoissa tarvitaan betonivalua, toisissa perustukset porataan suoraan kallioon. Perustuksilla on järeät lujuusvaatimukset, Kurki sanoo.

– Niitä ei julkisteta ihan tarkkaan, mutta kyllä ne perustukset vankat ovat.

Aitaan rakennetaan myös erillisiä kolme metriä leveitä eläinportteja, joista muun muassa karhut, ilvekset ja hirvet pääsevät kulkemaan valtakunnan rajan yli. Eläinten liukuportti voidaan sulkea kauko-ohjatusti, jos rajatilanne sitä vaatii.

Aidan ole tarkoituskaan olla täysin ylitsepääsemätön este eikä yksinään ratkaisu mihinkään, Kurki muistuttaa.

– Kaikki mekaaniset rakenteet ovat jossain ajassa läpäistävissä, alitettavissa tai ylitettävissä. Tässä ajatus on se, että jos joku tulee aidalle, niin valvontajärjestelmä antaa hälytyksen ja partio pääsee hyvin nopeasti paikalle tietä pitkin.

Pilottiaita on rakennettu Imatran Pelkolaan.

Kurjen mukaan pilottiaita on osoittautunut kustannustehokkaaksi projektiksi. Kustannusarvion mukaan kokonaisuus maksaa enintään 1,9 miljoonaa euroa per kilometri.

Noin 70 prosenttia rahasta kuluu itse aitaan, sen perustuksiin, portteihin ja näihin liittyvään rakentamistyöhön. Toiseksi merkittävin yksittäinen kustannuserä on Kurjen mukaan aidan yhteyteen rakennettava valvontajärjestelmä.

Muita kustannuksia aiheutuu muun muassa aidan viereen rakennettavasta, raskaan kaluston kestävästä tiestä, puuston poistamisesta, maanomistajille maksettavista korvauksista sekä sähköjen ja tietoliikenneyhteyksien vetämisestä.

– Sitten on vähäisissä määrin johto- ja hallintokustannuksia. Pääosassa on itse aidan materiaalikustannukset ja asentamiskustannukset.

Kurki kertoo, että Rajavartiolaitoksen saamat tarjoukset ovat olleet edullisempia kuin kustannusarviot antoivat ymmärtää.

Pilotissa saadut tarjoukset olivat noin kaksi kolmasosaa asetetusta budjetista.

Rajavartiolaitos järjesti aitaan liittyvistä urakoista julkisen kilpailutuksen. Esimerkiksi maanrakennusuran osalta Rajavartiolaitos lähetti tarjouspyynnöt 14 suurimmalle suomalaiselle maanrakennusurakoitsijalle. Itse pilottiaidasta taas tuli 11 tarjousta yhdeksältä yritykseltä.

Kurki kertoo, että yksittäiset pilottiin liittyvät tarjoukset olivat huomattavasti muita halvempia. Se kertoo hänen mukaansa siitä, että tarjoukset tehneet yritykset halusivat mukaan pilottiin saadakseen kokemusta aidan rakentamisesta. Se taas voisi tuoda kilpailuetua, kun varsinaisen esteaidan rakentamisesta järjestetään tarjouskilpailu.

Ei ole ollenkaan varmaa, säilyykö Kurjen mainitsema hintataso myös varsinaisen esteaidan urakassa. Pilottiaita sijaitsee hyvin lähellä Imatran kaupunkia, kun taas osa lopullisesta aidasta rakennetaan huomattavasti syrjäisempiin paikkoihin.